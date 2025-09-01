ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
在地人聚會吃宵夜私藏店！台南南區深夜海產　最強招牌竟是炸雞翅

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳莉玟

在台南，熱炒是一種日常，更是一種生活儀式。白天的熱鬧結束後，當城市轉為靜謐，總有一些在地人悄悄走進熟門熟路的宵夜據點，而「尚海海產」就是這樣的存在。這家營業至凌晨一點的熱炒海產店，看似低調樸實，卻靠著實在的份量與不手軟的用料，深深擄獲許多饕客的心。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境
店面不大，但廚房油煙中飄來的香氣卻讓人一靠近就忍不住肚子叫。門口常見冰櫃陳列著當天現撈海產，從透抽、白蝦、魚肚到蚵仔、鮮魚、蛤蜊等一應俱全。許多客人就直接站在冰櫃前點菜，與師傅討論今晚要來點什麼。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

必點菜色

招牌海鮮粥
每桌必點就是這鍋海產粥，濃郁的海味撲鼻，蚵仔、土魠魚、虱目魚料多實在，湯頭加入了油蔥酥與芹菜、香菜，層次豐富，每一口都喝得到鮮味，許多人直呼比鹹粥名店還強，吃個三碗也不嫌多。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

炸雞翅
聽朋友說這裡最有名的就是這道炸雞翅，甚至有網友笑稱應該改名為「尚海炸雞店」，可見這炸雞翅有多強！現炸完馬上上桌，連拿在手上都是燙手的，一咬下去外酥內嫩，湯汁還會燙嘴噴出來，吃得出雞肉的新鮮跟肥嫩，口味也像極了家常的媽媽味。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

煎紅高鱧
體型不大，但肉質細嫩、油脂豐富的紅高鱧，最適合整尾乾煎或酥炸。這道的火候掌握得剛剛好，外皮金黃酥脆，裡頭的魚肉依然保有水分與甜味。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

麻油炒腰子
腰子新鮮、處理得乾淨俐落，完全沒有腥味。吃起來滑嫩中帶點脆勁，每一片都像是麻油和米酒緊緊抱住的一口精華，咬下瞬間，整個身體都暖起來，嘴裡是香，胃裡是暖，心裡是滿足。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

糖醋臭魚
這道糖醋臭魚，是那種一端上桌就能引起整桌話題的經典老菜。主角是台南海產店常見的「黑加網」（俗稱臭魚），先炸得外酥內嫩後，再淋上店家特製的糖醋醬，酸中帶甜、鹹中帶香。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

清蒸龍蝦
選用肉質飽滿的新鮮龍蝦，剖半切段處理得乾淨俐落，每一口龍蝦肉都Q彈扎實，鮮甜中帶點微微鹹香，不只好吃，還非常下飯。底下的湯汁還能拿來拌飯，整碗吃得乾乾淨淨。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

烤鰻魚
選用新鮮鰻魚，現烤現切，表層刷上特製醬反覆炙烤，讓每一寸魚皮都焦香入味，魚肉軟嫩無刺、入口即化，鹹甜交錯、越嚼越香。配上底下的生薑，更添一點清爽尾韻，解膩又提味。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

炒意麵
台味十足的熱炒招牌主食，經過大火快炒後吸附滿滿醬香，入口是微焦的鍋氣與滑Q的麵條交織，既是樸實簡單的香氣又能填飽肚子。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

川燙鳳螺
鳳螺簡單川燙，肉質Q彈扎實又帶點脆度，吃起來有著淡淡海味與天然甜味。沾上一點蒜蓉醬油或五味醬，鹹香微嗆，完全就是涮嘴的代名詞！

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

川燙白蝦
這盤川燙白蝦每一隻蝦肉緊實飽滿、蝦殼好剝，吃起來甜中帶脆，鮮味十足，只需沾點芥末醬油或蒜蓉醋，就能完美襯托蝦肉的清甜。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

涼拌竹筍
爽脆清甜的開胃菜，選用新鮮的筍子，切塊後冰鎮，保留了筍子最自然的甜味與脆度，每一口咬下都伴隨著清脆「咔滋」聲，讓人瞬間開胃。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

炒青菜

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲滿桌澎湃的海產熱炒，當然也不能缺少的炒青菜，點了兩盤青菜來相搭，適當的均衡一番。

味噌石斑魚湯
在一桌海鮮大菜後，最適合來上一鍋熱騰騰的湯收尾，而這道味噌石斑魚湯選用新鮮的石斑魚塊，搭配台式味噌湯底熬煮，湯頭濃郁卻不死鹹，喝起來溫潤甘甜、尾韻帶著微微豆香，一碗下肚，暖心又暖胃。

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼尚海海產。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

心得
尚海海產料理新鮮、口味也很有水準，適合三五好友點上五六道菜共享，當作周末夜的小酌話家常。許多台南在地家庭、老鄰居、同事群都把這裡當成固定聚會據點，甚至連外地朋友來玩也會被帶來吃一波真正的台南海產熱炒！

尚海海產

地址：台南市南區夏林路58號
電話：06－2112028
營業時間：17：00－01：00

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

關鍵字： 尚海海產 台南美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 台南好Food遊

