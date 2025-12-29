ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中親子農莊「與龜同行、11點前入場」免門票　現省150元

▲台中親子景點「赤腳丫生態農莊」推出限定免費入園活動 。（圖／翻攝自Facebook／赤腳ㄚ生態農莊）

▲台中親子景點「赤腳丫生態農莊」推出限定免費入園活動 。（圖／翻攝自Facebook／赤腳ㄚ生態農莊

記者彭懷玉／綜合報導

養烏龜的民眾注意了！台中大雅區「赤腳丫生態農莊」推出「一人一龜 免費入園」活動，明年1月3日當天，每位入園者只要攜帶一隻實體烏龜（不限年齡、品種），即可免費入園，現省150元，邀請大家與自家烏龜享受療癒的「龜蜜」時光。

▲台中親子景點「赤腳丫生態農莊」推出限定免費入園活動 。（圖／翻攝自Facebook／赤腳ㄚ生態農莊）

▲明年1月3日，每位入園者只要攜帶一隻實體烏龜（不限年齡、品種），即可免費入園。（圖／翻攝自Facebook／赤腳ㄚ生態農莊）

農場於粉專上提醒，烏龜須由飼主全程照看，不得進入非開放區域或農場動物活動範圍；同時請勿讓烏龜接觸或食用園區植物，如需餵食，請自行準備合適飼料，園區不另行販售。另依園區規定，場內禁止攜帶外食，請遊客尊重其他來訪者與動物。而近期天氣較為寒冷，建議飼主自行攜帶寵物保溫用品，隨時留意烏龜狀況。

沒有烏龜的人也不打緊，「赤腳丫生態農莊」加碼宣布，1月2日為2026年首個工作日，當天上午11點前開放入園免門票，前50名再加贈50元抵用券。

▲台中親子景點「赤腳丫生態農莊」推出限定免費入園活動 。（圖／翻攝自Facebook／赤腳ㄚ生態農莊）

▲「赤腳丫生態農莊」是台中頗具名氣的親子農場，園內有動物區、戲水池、沙坑、溜滑梯、球池等設施。（圖／翻攝自Facebook／赤腳ㄚ生態農莊）

「赤腳丫生態農莊」是台中頗具名氣的親子農場，園內有動物區、戲水池、沙坑、溜滑梯、球池等設施，Google評論上擁有逾12000則留言，平均達4.5顆星。網友留言分享，「在這裡可以玩很久、玩得很開心！」、「至少耗上半天，小孩竟然玩到不想離開」、「很適合小朋友放電的地方。」

如果孩子有個機師夢，「中央公園遊客中心」值得推薦，遊客中心以曼哈頓機場為靈感設計，舉凡從入口的航廈大廳、報到櫃檯、候機區，到內部的實體客機機艙，以及超逼真的駕駛艙，全都開放免費參觀，滿足孩子們變身「小小機長」、「小小空服員」的樂趣。

關鍵字： 台中旅遊 赤腳丫生態農莊 親子旅遊 烏龜 免費入場

蔡依林驚〈說愛你〉很紅　「反應好之後都不唱XD」

