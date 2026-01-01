ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北　首家門市落腳林口

▲森森燒肉進軍新北林口。（圖／森森燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

台中起家的「森森燒肉」正式插旗大台北地區，首家店落腳新北市林口區，目前正在徵才網召募員工。

森森燒肉為台中知名燒肉店，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1980元起，單點菜色90元起至1168元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用，其中甜點櫃提供10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露等，被網友譽為「被燒肉耽誤的甜點店」。

▲森森燒肉甜點櫃。（圖／森森燒肉提供）

森森燒肉目前全台有10家分店，分布在台中、新竹、桃園及高雄，近期正在籌備新北林口店，正式插旗大台北地區，目前正在徵才網召募員工。

▲姜滿堂「韓國麻油鹽烤白鰻」。（圖／豆府提供）

▲「韓國麻油鹽烤白鰻」使用新鮮白鰻現烤。（圖／豆府提供）

另外，豆府餐飲集團旗下韓式燒肉品牌「姜滿堂」Dream Plaza門市，即日起推出「VIP尊榮包廂」，提供18道VIP極上料理，吃得到日本A5和牛、極品厚切雙味牛舌與韓國麻油鹽烤白鰻，同時還有職人代烤服務。

VIP包廂推出的18道專屬菜單中，有3道是市面比較少見的料理，「黃金蜂蠟熟成黑豬肉」選用台灣在地黑豬肉，並以天然蜂蠟包覆肉體，控制熟成環境中的溫度與濕度，讓五花肉質柔軟又具有甜味與熟成香氣。「月見極黑和牛翼板」 選用頂級油花細緻的「SRF極黑和牛」，搭配大成「生食級生雞蛋」與秘製醬汁。「韓國麻油鹽烤白鰻」則是在新鮮白鰻刷上一層香醇的韓國麻油鹽，烤至外皮金黃酥脆、肉質Q彈。

關鍵字： 美食雲 燒肉 甜點 林口 和牛 韓式 森森燒肉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

夢到蛇＝生男還是生女？ 謝京穎.書偉雙胞胎性別大公開！

推薦閱讀

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366