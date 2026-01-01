「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北　首家門市落腳林口

▲森森燒肉進軍新北林口。（圖／森森燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

台中起家的「森森燒肉」正式插旗大台北地區，首家店落腳新北市林口區，目前正在徵才網召募員工。

森森燒肉為台中知名燒肉店，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1980元起，單點菜色90元起至1168元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用，其中甜點櫃提供10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露等，被網友譽為「被燒肉耽誤的甜點店」。

▲森森燒肉甜點櫃。（圖／森森燒肉提供）

森森燒肉目前全台有10家分店，分布在台中、新竹、桃園及高雄，近期正在籌備新北林口店，正式插旗大台北地區，目前正在徵才網召募員工。

▲「韓國麻油鹽烤白鰻」使用新鮮白鰻現烤。（圖／豆府提供）

另外，豆府餐飲集團旗下韓式燒肉品牌「姜滿堂」Dream Plaza門市，即日起推出「VIP尊榮包廂」，提供18道VIP極上料理，吃得到日本A5和牛、極品厚切雙味牛舌與韓國麻油鹽烤白鰻，同時還有職人代烤服務。

VIP包廂推出的18道專屬菜單中，有3道是市面比較少見的料理，「黃金蜂蠟熟成黑豬肉」選用台灣在地黑豬肉，並以天然蜂蠟包覆肉體，控制熟成環境中的溫度與濕度，讓五花肉質柔軟又具有甜味與熟成香氣。「月見極黑和牛翼板」 選用頂級油花細緻的「SRF極黑和牛」，搭配大成「生食級生雞蛋」與秘製醬汁。「韓國麻油鹽烤白鰻」則是在新鮮白鰻刷上一層香醇的韓國麻油鹽，烤至外皮金黃酥脆、肉質Q彈。