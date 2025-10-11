台南人從小吃到大的日常滋味　豬油乾拌麵堅持手工在地飄香一甲子

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳品勻

在台南，談起宵夜場名店「民生意麵」，總有人會順勢提到「大菜市包仔王」。原因無他，兩家的乾拌麵、餛飩湯風味相近，印象中我初訪「包仔王」這家店時，驚訝地發現「這不就是民生意麵的味道嗎？」直到後來才知道，原來民生意麵、肉包輝意麵和大菜市包仔王，本就是出自同一家族，各自分支經營，卻同樣承襲了老味道。

從大菜市起家，超過一甲子的香氣

創立於民國65年，最早開在大菜市（如今的西門市場）。後來因市場變遷，搬到現址西門路一段的店面，也已經有二十多年。從小攤起家到現在的門面，變化的是環境，不變的卻是那份傳統手藝與溫暖人情味。六十多年來，這裡始終是許多台南人從小吃到大的日常滋味。

招牌乾拌麵，簡單卻耐人尋味

來到這裡，最經典的就是乾拌麵。沒有常見的老滷肉燥，僅以豬油、醬油拌入彈牙麵條，放入兩三片肉片，撒點蔥花提味，看似簡單卻暗藏功夫，麵條來自麵廠手工製作。煮麵條的時間拿捏也剛好，上桌的時候麵條口感帶勁不軟爛，那股淡淡豬油香，是老台南人最熟悉的味道，每一口都像是回到童年時，在市場裡吃到的庶民小吃。

▲點乾麵還會額外附上一碗清湯，雖是清湯，但喝來有滿滿的豬大骨香氣與油脂。

▲湯麵走的是清爽路線，不過鹹不油膩，一碗麵量不少，即使是小碗也能吃飽。

肉包與餛飩湯－最接地氣的組合

▲肉包自然不能錯過，自製的手工包子外皮稍厚扎實，內餡鹹香多汁，熱呼呼咬下一口，滿足感油然而生。

▲再來碗餛飩湯，手工製的餛飩，皮薄餡滿，既有口感又真材實料，是最樸實卻最暖胃的搭配。

滷味拼盤市場裡的小確幸

除了麵和包子，攤位上還有滷味可選，滷豆干、海帶、豬頭皮，每樣都滷得入味，點一碗麵，再配些滷味，就是庶民餐桌上最日常卻最迷人的滋味。

溫度來自堅持

對我來說，三家同家族的意麵店各有擁護者，而「大菜市包仔王」是最常造訪的一間。或許是因為相較之下，我更喜歡這裡帶著人情味的溫度。六十年的堅持，讓包仔王不只是一間麵店，更像是一份城市記憶，下次有來台南除了民生意麵，這家也不妨試試看。

大菜市包仔王

地址：台南市中西區西門路一段468號

電話：06－2136282

營業時間： 11：00－17：00（周一至周三公休）

台南好Food遊

