走進400年前因銀礦興盛的神祕港町！島根世界遺產「石見銀山」

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

「石見銀山」是個人收集的第20個世界遺產（2025年止日本只有26個世界遺產），也是島根唯一的世界遺產。這篇開始，我會分三到四篇分享前些日子到島根考察的感想。這篇先來分享此行我最美麗的意外，行前日本方跟我討論行程時，我一直對這條沒什麼印象的老町沒太多期待，但聽說是世界遺產的一部分便也不好反對。

沒想到，他給我超出預期的喜歡，甚至更勝於「石見銀山」本身。走，一起到400年前因「銀礦」而興起的小鎮走走，一起泡泡150年前因為地震才湧出的「震湯」，還有大正百年洋房喝杯溫泉拿鐵。

百年歷史

島根溫泉津約莫成形於400多年前，石見銀山興盛時，作為當時銀礦出海的重要港口，如今雖然銀礦業不再，但整個町落依舊保存著100多年前溫泉老街的模樣。順便說一下的是，溫泉津這座車站還是高級觀光列車「瑞風號」停靠的車站之一。

交通位置

回頭再看島根溫泉津老街的位置，離JR溫泉津還是有一段距離（有巴士連結），老街的兩端各有一個停車場，自駕的朋友不用擔心找不到停車位。靠港口的觀光案內所「溫泉津觀光案內所 遊・遊館」可以順便得到一些有關於世界遺產「石見銀山」和「溫泉津」老街的旅遊資訊，當然也有小型的伴手禮和洗手間。

地震後湧出溫泉

嚴格來說溫泉津的歷史約有1300年左右，作為石見銀山銀礦的出海口之一，從戰國到江戶時期都曾短暫繁盛過，除了是銀礦的出海港町，也是為銀礦工人休息、療養之地。約莫150多年前又因為地震後湧出溫泉而再度興盛，也讓銀礦工人和來往的商人得到身心的舒緩。

溫泉津老町相比其他的溫泉老街寧靜許多，甚至有更多的地方完整的保留江戶、昭和、大正的建築風貌，走進老街就像一座時間停止了的博物館。就當地的友人表示，這條老街不只是世界遺產「石見銀山」的一部分，還是日本唯一被指定為歷史街景保護區的溫泉區。

溫泉老街

溫泉老街上至今仍有近十處以上的溫泉 ，古色古香的溫泉旅館也還非常多，我跟日本合作方的友人說，下次開團一定要在這住上一晚。據說村裡的神社星期五六晚上還有島根著名的「石見神樂」可以欣賞。

藥師湯

約150多年前的一次地震，讓這裡湧出溫泉，故得震泉之名，老街上的藥師湯（一百多年的大正建築）更是吸引無數泡湯愛好者不遠千里而來。湯屋本身就是歷史建物，內外都非常有氛圍，是我泡過最喜歡的日歸，就連二樓、頂樓陽台的休息處都美呆了，還有免費的咖啡可喝。

大正木造風格

說是溫泉，但感覺很像是日式的錢湯（澡堂），一入內就被大正木造洋房的風格給吸引，就連窗戶的彩繪玻璃也非常有氛圍。日歸溫泉的費用是大人600日幣（約新台幣120元），小孩300日幣（約新台幣60元）。

每一處都古色古香

「藥師湯」是棟三層樓的木造洋房，就連木造的樓梯間都布置得古色古香，一整個美到不行，每一步都不自主的放慢腳步，深怕一個不留神就破壞這裡的寧靜之美。

提供免費咖啡

二樓有一處免費的休息室，凸狀的長廊加上風情萬種的復古木製沙發椅，一整個好像走進NHK時代劇的劇場。同時，這裡還有免費的咖啡可以品嚐。

▲天氣好時，還可以上三樓的陽台乘涼，可以欣賞整條溫泉津來往行人的風情。

▲據說這台機器可以消除疲累，同時治療五十肩等筋骨的活絡，不曉得現在還能不能用？

純天然無加工溫泉

藥師湯的歷史最早可追溯到150年前的大正時代，是目前溫泉津地區最古老的溫泉設施之一，為榮獲日本溫泉協會最高榮譽五星的優質天然溫泉。溫泉從地下約2公尺的岩層間自然湧出，沒有經過人工處理下直接注入浴池，以日本人的說法叫「生溫泉」。

藥師湯泉質屬於「鈣碳酸氫鹽泉」，所以整個溫泉地外呈現金黃的成色，對於溫泉的喜好者有一種獨特的魅力，加上酸鹼值呈中性，據說可滋養肌膚。這裡的湯有另外一個稱號叫「震湯」，據說是150多年前地震後才湧出的溫泉。

溫泉料理、下午茶

藥師湯本館旁，同樣滿滿大正洋房風的建築，是以前藥師湯舊館改建的Kuranojo（震湯CAFE内藏丞），這裡提供午間溫泉料理和下午茶咖啡。

典雅而莊重的室內裝潢

除了外觀保留了大正時期所建的木造洋樓之外，室內比室外更有戲，室內有精緻工藝的嵌入式天花板、樓梯，搭配復古家具，營造出莊重優雅的懷古氛圍，活像穿越時空走進大正時代有錢人的社交咖啡館，超美的。在這喝上一杯咖啡，感覺就像上百年前的好野人，若然泡完溫泉再過來，更有一些時空錯亂的身心舒暢。

店內陳列許多收藏品

店裡也有許多珍貴的收藏品，而且還拿出來給客人用，這三腳咖啡杯感覺就是古董級的，好好看，開玩笑要跟店員買，她搖頭加搖手表示非賣品。然後，拿鐵上的溫泉奶泡也好可愛。

▲咖啡冰淇淋可愛又有意境。

老街夜晚更有氣氛

說是老街，但感覺上也有不少新興的餐廳、餐酒館和咖啡廳，雖然整條老街不大，也不長，但真的非常好逛，值得在此停留一整個下午，甚至是在這住上一晚。日本友人說，這裡的晚上比白天更有氛圍。

島根溫泉津 藥師湯

地址：日本〒699-2501 Shimane, Oda, Yunotsucho Yunotsu,7

營業時間：09：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

