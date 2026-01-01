餐飲掀漲價潮！5大吃到飽品牌最高漲100元　人氣沾麵貴30元

▲果然匯台北新光站前店（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

隨著物價與營運成本不斷上升，再加上最低工資也調升，多家餐飲業者紛紛宣布漲價，像是饗賓集團5大吃到飽今日起餐費貴30元至100元，人氣拉麵店鬼金棒的沾麵漲30元，高雄南豐魯肉飯的飯類和湯類都貴5元，李家肉圓則從每顆6元調漲至8元。

▲旭集明年元旦漲100元。（圖／記者黃士原攝）

饗賓餐旅集團

旗下5大Buffet品牌今日同步公告，因應各項營運成本的提升，今日起調整餐期價格，饗食天堂全餐期貴30元；果然匯午餐與晚餐漲30元，假日下午餐不變；饗饗、旭集、URBAN PARADISE除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲100元。

▲我家牛排板橋遠科店單點沙拉吧則從380元調漲到390元。（圖／記者黃士原攝）

我家牛排

我家牛排漲價以各加盟為主，台中北屯分店、板橋遠科店、春日店都是今日更新菜單，漲價幅度10至20元，板橋遠科店、春日店的單點沙拉吧則從380元調漲到390元。

▲鬼金棒沾麵漲價30元。（圖／記者黃士原攝）

鬼金棒

知名連鎖拉麵店「鬼金棒」由於人力不足，去年3月起，沾麵不定期供應，而為了反映人力成本，昨日也宣布新的一年起，沾麵每碗調漲30元。

▲南豐魯肉飯的飯類和湯類都調漲5元。（圖／翻攝自臉書粉專／南豐魯肉飯）

南豐魯肉飯

南豐魯肉飯是高雄人氣小吃店家，日前也公告因各項成本上揚，今日起飯類和湯類都調漲5元。

▲李家肉圓。（圖／截自「夫夫之道Fufuknows」YouTube影音）

李家肉圓

李家肉圓位於高雄鳳山肉圓一條街上，是當地的老字號店家，外皮Q彈、小巧可愛的肉圓從1顆6元調漲到8元，湯類則漲到每碗35元。

▲阿龍碗粿層層堆疊的碗粿，看起來就像座小山。（圖／貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影提供）

阿龍碗粿

同樣也在高雄鳳山的阿龍碗粿，開業已有40多年，每天凌晨磨米製作，一開賣就有絡繹不絕的人潮，早上8點幾乎賣完。今日起碗粿每碗漲價5元。

▲大呼過癮。（圖／取自Google地圖）

大呼過癮

連鎖品牌「大呼過癮」雖然沒有調整售價，但部分分店（如后里店）今日起外帶折扣「砍半」，從原本20元調降到10元。