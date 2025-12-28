特搜中台灣「落羽松」熱點現況！3處免收費　賞景要趁早

▲日月潭向山遊客中心旁的落羽松林進入最夢幻時刻。（圖／網友江金倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／綜合報導

高聳參天的落羽松，隨季節入冬，展現最迷人姿態。其中，苗栗三灣、南投日月潭、台中泰安、后里麗寶園區，皆種植為數眾多的落羽松，映照著湖光山色，或矗立池水中，吸引旅客爭睹期間限定的夢幻景致，感受被大自然包覆的療癒。

▲向山遊客中心旁的環湖自行車道，落羽松呈現漸層色調。（圖／網友江金倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



落羽松每年約在11月下旬轉紅，今年因為不夠冷，變色時間稍有延遲，直至近日，陸續有網友通報最新松況。首先，南投日月潭除了湖光山色的景致，向山遊客中心旁、近中興停車場的環湖自行車道，落羽松呈現漸層色調，每年12月到隔年1月為最美的時節。

▲網友江先生表示，他在清晨6點多到現場，幸運捕捉到無人空景。（圖／網友江金倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



網友江先生表示，他在清晨6點多到現場，幸運捕捉到無人空景，「早上8點之後遊客就很多了」。向山自行車道也被選為全球最美10大自行車道之一，不妨趁著陽光普照之際，租台腳踏車沿湖畔騎乘，徜徉大自然的療癒魅力。

▲▼三灣落羽松由蘇維拉莊園老闆所種，多年來佛心開放不收費，請旅客賞景保持公德心。（圖／網友林家豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



另外，苗栗三灣的300棵落羽松林也進入最美時刻，一棵樹呈現出綠、黃、橙、紅色，特別是映照池水的畫面，夢幻地像身處油畫中。不過，假日人潮眾多，建議提早出發或擇平日再前往。值得一提的是，三灣落羽松是由蘇維拉莊園老闆蘇盛泉所種，多年來佛心開放不收費，請旅客保持公德心，共同維護環境整潔。

而后里泰安羽粼落羽松是台中知名賞景點，吸引不少人潮特意前往拍攝。業者表示，現在落羽松林已轉紅約5-6成，觀賞期大概到明年2月，如果天氣穩定的話還可以更久。目前收費是一人60元，今年有新開放的區域，種植波斯菊，以及半月形、台灣形狀的兩個水池。園區內都有清潔人員常駐，因此園區內乾淨整齊。

▲麗寶樂園渡假區的落羽松大道轉紅，期間限定美景，開放民眾免費欣賞。（圖／麗寶樂園提供）



位於台中后里的「麗寶T11T12 Hotel」對面，也藏有一條「落羽松大道」，雙側綿延一公里長的落羽松，每到12月至1月中旬散發耀眼金光，充滿濃濃異國風情，最尾段還可看到天空之夢摩天輪。