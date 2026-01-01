北法濱海小鎮「敦克爾克」深度遊規劃！從二戰博物館到核心城區

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲高塔是 Tour du Leughenaer。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳品勻

位於法國北邊的「敦克爾克」（Dunkerque）是舉世聞名的小鎮，主因當然是1940年5月底的敦克爾克大撤退。由它的火車站開車到比利時約20公里，跟法國北部一樣，自古以來就跟法蘭德斯地區糾纏不清。這邊曾經屬於法蘭德斯伯爵、勃根地伯爵，80年戰爭時間低地國北部脫離西班牙、成立七省共和國（就是：荷蘭），敦克爾克所屬的南部則依然是西班牙領地。後來敦克爾克被英國占領，然後在17世紀下半葉賣給法國，從那個時候開始起一直都是法國的一部分。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

城區在二戰近乎全毀

這邊的歷史非常悠久，不過城區看起來不太有古色古香的氛圍，因為近七成的城區在二戰時付之一炬。如果在比利時到法國北部遊覽過一段時間，可能知道這一帶有許多鐘樓被列入世界文化遺產，敦克爾克鐘樓跟市政廳也是這些建築群的成員。

敦克爾克大撤退博物館

敦克爾克最知名的事件就是敦克爾克大撤退，不過現在已經看不到太多相關遺跡，對這件事有興趣的話推薦到敦克爾克大撤退博物館。這個博物館的完整名稱是「Museum Dunkerque 1940 Operation Dynamo」即「敦克爾克1940年發電機行動博物館」。

博物館交通位置

這個博物館在敦克爾克城區外的北邊、由敦克爾克火車站搭乘公車約20分鐘（我去的時候是免費的），步行時間近40分鐘。博物館所在地是過往法國北海艦隊指揮部的遺跡，這個小鎮以前是法國北邊的海軍重鎮，北海艦隊負責法國北邊到諾曼地一帶的海岸防務，一戰之後法國國力衰竭、設於這邊的指揮部建築也被拆除、只剩擋土牆，後來改建為目前的博物館。

館內主題

博物館介紹的主題當然就是敦克爾克大撤退，以軍事行動來說則是發電機行動（Operation Dynamo）。1939年納粹德國併吞波蘭之後開啟二戰的序曲，1940年的年初以閃電戰的戰術快速入侵荷蘭、比利時，兵臨法國北邊，當時的敦克爾克是防禦重鎮。

在1940年的5月初情勢日趨惡劣，大批的荷蘭、比利時、法國北邊居民都想藉由海陸逃離，然後英軍與法軍也節節敗退、最後匯集到敦克爾克。總之原本只想撤離3萬人上下，最後成功撤離近34萬人，這些人也成為日後反攻歐陸的主力。雖然發電機行動是由英國將領拉姆齊（Bertram Ramsay）主導，但是，法軍也功不可沒，因為他們奮勇抵抗德軍朝敦克爾克進軍，再加上德國空軍的疲憊以及天候不佳，才能有超乎預期的成果。

提供詳細中文解說

如果已經有關於敦克爾克大撤退的基本知識，這個博物館的介紹不能說是很精彩，但還是可以理解這個行動的始末以及遠因，提供的中文解說蠻詳細的。如果有到敦克爾克，可以花1小時左右看看博物館的介紹，之後再去附近的海灘！

多佛城堡

順帶一提，英國皇家海軍中將拉姆齊，是於對岸英國多佛的多佛城堡策劃這個行動，如果有參觀多佛城堡可以參加導覽去他的秘密基地走走，不用另外付費但不能拍照。

▲1940年初期在駐紮於敦克爾克的法軍北非軍團。

▲當時的防禦工事示意。

▲軍用吉普車。

▲醫護兵。

▲1940年5月有大量的逃難平民。

▲這是說明當時逃難的狀況。

▲海邊的防禦工事。

海邊休憩區域

逛完發電機行動博物館之後可以到附近的海邊（Plage de Malo-les-Bains）走走，目前是一個歐洲很常見的海邊休憩區域、沒有太多戰爭遺跡，倒是有懸掛不少同盟國旗幟，主要是法國、英國、比利時。天氣好的時候去逛逛是很不錯，但我來的時候是陰天，隨便拍幾張照就離開了。如果結束這邊的行程後已經接近中午、想吃午餐，也有一些評價還不錯的餐廳，想回市區的話請使用Google Maps確認公車路線。

▲敦克爾克大撤退的紀念碑。

敦克爾克城區漫遊

敦克爾克另一個重點景點是核心城區，地標可以設為敦克爾克鐘樓，由這區域步行到敦克爾克車站約15至20分鐘，搭乘公車約10分鐘。由鐘樓步行到敦克爾克大撤退博物館約20分鐘，建議搭公車約15分鐘。

敦克爾克鐘樓

高約60公尺的敦克爾克鐘樓是必去景點，也是世界文化遺產－比利時－法國北部鐘樓群的一部分，裡面有設置電梯、不用走樓梯！這個鐘樓的歷史可以追溯到13世紀，當時的用途是漁民的守望塔。15世紀時這邊經過大規模的整建，鐘樓融入旁邊的教堂（Saint-Éloi Catholic Church at Dunkirk）、成為教堂的一部分，自此之後鐘樓的建築就沒太大改變。

16世紀法軍入侵敦克爾克時，鐘樓與教堂正殿連接的地方毀損、沒有重建，最後於18世紀末期完成這區域的改建、鐘樓與教堂成為完全獨立的建築。

登高眺望城市美景

鐘樓的參觀方式很簡單，搭電梯到觀景台之後四處走走拍拍，沒有設置鐵網或玻璃之類的東西、不會干擾拍照，也有告示牌說明重點建築，非常適合喜愛登高望遠的旅人。

▲旁邊的教堂Saint-Éloi Catholic Church at Dunkirk。

▲這兩棟建築是水塔。

▲下方的廣場。

▲Jean Bart。

▲敦克爾克市政廳。

▲敦克爾克海灘區域。

法國海軍名將Jean Bart

剛剛介紹鐘樓時有一張是Jean Bart的雕像，他是敦克爾克名人、17世紀末期的法國海軍名將，當時法國與荷蘭海軍時有衝突，而Jean Bart是一位讓荷蘭海軍聞風喪膽的人物。因為是平民出身、剛服役時無法擔任海軍軍官，所以他以私掠船長（就是海盜）開始服役生涯，最後官拜海軍上將，然後法國有超過20艘艦艇以他為名，可見其在法國海軍的地位。後來敦克爾克為他豎立雕像，而且神奇地躲過二戰摧殘！

敦克爾克市政廳

逛完鐘樓區域之後可以到北邊的市政廳（Hôtel de ville de Dunkerque）走走，最原始的市政廳可以追溯到13世紀，後來在16世紀被法軍摧毀又重建，然後20世紀完成最後一次大改建，成為目前文藝復興樣式。

這個市政廳真的是命運多舛，20世紀完成大改建後又接連遭遇兩次世界大戰，每次都受損嚴重但也完成重建，然後於2005年跟鐘樓一起被列入世界文化遺產。市政廳平常沒有開放遊客參觀、只能在外圍拍拍照，立面上的雕刻是當地知名人物，不是重要的政治人物就是海軍將領、私掠船長。

▲市政廳上的雕像。

碼頭

在市政廳拍完照之後可以到附近碼頭走走，那是我超推薦的拍照區域。其實那邊有一些博物館，例如：港務博物館（Musée maritime et portuaire），也有停靠Sandettié、Duchesse Anne等等骨董船艦，我不確定可否參觀、可去港務博物館問問。如果還有時間可以走到港務博物館前面，那邊的拍攝角度很不錯，可以捕捉到前面介紹的市政廳、鐘樓等等，市政廳附近的Tour du Leughenaer也是很好的拍攝標的。

交通

敦克爾克行程是我的里爾自由行的一部分，由那邊搭乘火車到敦克爾克約40至60分鐘，不用轉車，還蠻方便的。但要注意一點：里爾有兩個主要火車站（Lille Flandres、Lille Europe），務必要仔細確認由哪個車站出發。敦克爾克火車站位於城區南邊，步行到核心地帶約20分鐘，懶惰走路的話可以搭乘公車，路線以Google Maps規劃即可，如要由火車站到敦克爾克大撤退博物館就強烈建議搭公車，步行距離有點遠！

心得

「敦克爾克」雖然名聞遐邇，稱不上是法國知名景點，如果我沒在里爾多待幾天應該是不會到這邊。總之如果有安排里爾多日遊，非常推薦到這邊走走，可以去博物館逛逛再於核心城區閒晃，比另一個濱海小鎮－加萊有趣多了，不含往來里爾的時間建議停留4－5小時。

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►法國冷門好逛景點！二戰時幾乎被夷為平地 諾曼第康城一日遊攻略

►揭露納粹佔領下真實秘辛！荷蘭抵抗博物館 抓空檔偷聽王室廣播

►巴黎最清幽莫內美術館！近賞《印象·日出》曾失蹤五年才被尋獲