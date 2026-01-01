新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈　網嘆：又是一間時代的眼淚

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

老店又少了一家！位於蘆洲的「勇伯中山米粉湯」日前貼出公告，由於人力不足，將於2月15日（小年夜）結束營業，消息傳出讓當地人感嘆「可惜了！傳統好味道」、「又是一間時代的眼淚」。

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」開業已超過50年。（圖／記者黃士原攝）

隱身蘆洲捷運三民高中站附近巷弄的勇伯中山米粉湯，開業已超過50年（創立於1970年），目前由第二代經營，是許多當地人從小吃到大的老味道，招牌的米粉湯是使用細米粉，不是大台北常見的粗米粉，小碗40元、大碗60元。店裡還有供應黑白切，像是生腸、大腸、豬心、豬肺與豬舌頭，除了豬肺是40元，其他都是50元，價格十分親民。

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」2/15熄燈。（圖／記者黃士原攝）

雖然勇伯中山米粉湯開業已超過50年，擁有許多老客人，但店家日前公告，由於人力不足，將於2月15日（小年夜）結束營業。消息傳出讓當地人感嘆「可惜了！傳統好味道」、「又是一間時代的眼淚」、「每次回家鄉最愛的小時候的味道之一」、「從小吃到大的美食又少一家了」，有網友還透露歇業原因，除了老闆有年紀了，年輕人只有2人也很難接班。

▲基隆40年「華星牛排館」暫時歇業。（圖／取自華星牛排館臉書）

另外，位於基隆愛三路的華星牛排館，是當地的老牌西餐廳，陪伴基隆人超過40年，除了供應美國、澳洲、紐西蘭牛排外，還有德國豬腳、帶骨豬排、雞腿、比目魚、羊肩等排餐，價格950元至1580元。

雖然華星牛排館是老字號品牌，仍敵不過缺工，日前公告因近期人力不足，無法維持一貫品質，今日起暫時歇業。消息傳出後，當地人驚呼「OMG...無法接受」、「我最喜歡的牛排店～滿滿的回憶～可惜了」、「全家人的愛店」，還有人說「還想說要找時間去吃，結果要暫時歇業」。