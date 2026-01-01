ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈　網嘆：又是一間時代的眼淚

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」。（圖／記者黃士原攝）

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

老店又少了一家！位於蘆洲的「勇伯中山米粉湯」日前貼出公告，由於人力不足，將於2月15日（小年夜）結束營業，消息傳出讓當地人感嘆「可惜了！傳統好味道」、「又是一間時代的眼淚」。

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」。（圖／記者黃士原攝）

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」開業已超過50年。（圖／記者黃士原攝）

隱身蘆洲捷運三民高中站附近巷弄的勇伯中山米粉湯，開業已超過50年（創立於1970年），目前由第二代經營，是許多當地人從小吃到大的老味道，招牌的米粉湯是使用細米粉，不是大台北常見的粗米粉，小碗40元、大碗60元。店裡還有供應黑白切，像是生腸、大腸、豬心、豬肺與豬舌頭，除了豬肺是40元，其他都是50元，價格十分親民。

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」。（圖／記者黃士原攝）

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」2/15熄燈。（圖／記者黃士原攝）

雖然勇伯中山米粉湯開業已超過50年，擁有許多老客人，但店家日前公告，由於人力不足，將於2月15日（小年夜）結束營業。消息傳出讓當地人感嘆「可惜了！傳統好味道」、「又是一間時代的眼淚」、「每次回家鄉最愛的小時候的味道之一」、「從小吃到大的美食又少一家了」，有網友還透露歇業原因，除了老闆有年紀了，年輕人只有2人也很難接班。

▲基隆40年「華星牛排館」暫時歇業。（圖／取自華星牛排館臉書）

另外，位於基隆愛三路的華星牛排館，是當地的老牌西餐廳，陪伴基隆人超過40年，除了供應美國、澳洲、紐西蘭牛排外，還有德國豬腳、帶骨豬排、雞腿、比目魚、羊肩等排餐，價格950元至1580元。

雖然華星牛排館是老字號品牌，仍敵不過缺工，日前公告因近期人力不足，無法維持一貫品質，今日起暫時歇業。消息傳出後，當地人驚呼「OMG...無法接受」、「我最喜歡的牛排店～滿滿的回憶～可惜了」、「全家人的愛店」，還有人說「還想說要找時間去吃，結果要暫時歇業」。

關鍵字： 美食雲 歇業 熄燈 結束營業 勇伯中山米粉湯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

蔡依林演唱會結束：想衝回家　許願「想下午兩點開始唱」

推薦閱讀

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366