大溪濕地公園「370株池畔落羽松」轉紅！1月中最美　假日湧3千人

▲「月眉人工濕地公園」落羽松。（圖／桃市水務局提供）

▲「月眉人工濕地公園」已有約3成落羽松轉紅。（圖／桃市水務局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園大溪「月眉人工濕地公園」落羽松目前轉紅約3成，最美時期預估落在1月中旬。其中，生態池畔成排的落羽松林倒映水面，畫面彷彿置身歐洲，近年已躍升人氣景點。桃園市水務局表示，依天氣狀況估算，平日約吸引千人造訪，假日人潮更可達3千至4千人。

▲「月眉人工濕地公園」落羽松。（圖／桃市水務局提供）

▲月眉人工濕地公園落羽松約有370株。（圖／桃市水務局提供）

月眉人工濕地公園落羽松約有370株，由桃園市府、月眉休閒農業發展協會等單位，於2019年3月植樹節時種下，經過數年的淬煉，現已成為高大挺拔的落羽松林，知名度也逐年攀升，是桃園季節限定的落羽松熱點。

▲大溪「月眉人工濕地公園」落羽松1/14時人潮,月眉人工濕地公園,「山豬湖生態親水園區」第二期工程進行中，預計2月初開放,落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大溪「月眉人工濕地公園」往年盛況。（資料照／記者彭懷玉攝）

水務局指出，今年因氣候偏暖，落羽松轉色速度較往年緩慢，待寒流來襲可望加速葉片轉紅；若遇降雨，人潮則相對減少。經估算，平日約有1千多人參觀，假日更是湧進3千至4千人，一睹落羽松絕美意境。

▲大溪「月眉人工濕地公園」落羽松1/14時人潮,月眉人工濕地公園,「山豬湖生態親水園區」第二期工程進行中，預計2月初開放,落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼落羽松大道、生態池周邊人潮如注。（資料照／記者彭懷玉攝）

▲大溪「月眉人工濕地公園」落羽松1/14時人潮,月眉人工濕地公園,「山豬湖生態親水園區」第二期工程進行中，預計2月初開放,落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）
園區最具代表性的景點，莫過於落羽松大道及生態池周邊松林。沿著弧形水池排列的落羽松，在陽光映照下散發金色光澤，倒影如鏡，蹲低取景即可捕捉對稱畫面，色彩層次鮮明，宛如走進歐洲油畫場景。

為因應落羽松季帶來的人車潮，月湖路將加派交通指揮人員，並配合警方實施交通管制，設置交通錐並加強取締違規停車。依《桃園市政府水務局大漢溪綠水兩岸園區管理要點》，未經許可駕駛或違規停放車輛，最高可處5萬元罰鍰。

▲大溪「月眉人工濕地公園」落羽松1/14時人潮,月眉人工濕地公園,「山豬湖生態親水園區」第二期工程進行中，預計2月初開放,落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2月22日前，園區管制遊覽車進入月眉人工濕地及山豬湖生態親水園區。（資料照／記者彭懷玉攝）

2月22日前，園區將管制遊覽車進入月眉人工濕地及山豬湖生態親水園區，遊覽車須依指示停放於月眉第1、2停車場，月湖路沿線禁止停車。相關單位也呼籲民眾勿亂丟垃圾，共同維護環境整潔。

關鍵字： 桃園旅遊 大溪區旅遊 花海旅遊 月眉人工濕地公園 中庄景觀土丘 落羽松 落羽松林

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

