獨／陽明山「S型落羽松秘境」重新開放！地主證實未來用途

▲陽明山永公路500巷落羽松近日重新開放。（圖／網友劉振華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者彭懷玉／台北報導

封閉兩年後，位於陽明山永公路500巷的落羽松秘境近日重新開放，再度吸引民眾上山賞景。這片落羽松林沿著約200公尺長的步道種植，蜿蜒的S型彎道與轉為金黃的落羽松相互映襯，形成如「落羽松大道」的夢幻景致，蔚為社群上熱議話題。

▲封閉的入口閘門已撤除，民眾可自由進出、沿著S型步道近距離欣賞落羽松。（圖／網友劉振華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



近日有網友發現，原本封閉的入口閘門已撤除，民眾可自由進出、沿著S型步道近距離欣賞落羽松之美。地主、同時也是福田園場長的何秉益證實，已恢復開放民眾進入，遊客務必注意自身安全，維護環境整潔。

▲永公路500巷落羽松林數量達300棵，因網路爆紅而引發亂象頻傳。（圖／網友劉振華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這片落羽松林曾因在網路爆紅而吸引大量人潮，然而也帶來垃圾隨意棄置、車輛駛入林間、攀爬上坡檻拍照、搭帳篷露營等問通接踵而來。何秉益表示，當時因為難以承擔相關責任，才決定暫時關閉園區，讓環境與人潮「沉澱一段時間」。

▲永公路500巷落羽松開放後為地方帶來人潮，也能延伸至周邊景點。（圖／網友劉振華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

身兼社區發展協會理事長的何秉益指出，落羽松林原本規劃作為教育農場，並非商業景點，但開放後為地方帶來人潮，對社區與區域旅遊有正面效益，也能延伸串聯陽明山及周邊景點。基於這樣的初衷，他當年共種植約300棵落羽松，希望打造兼具生態與教育意義的自然空間，觀賞期預計可到明年一月底。

▲「福田園教育休閒農場」內有景觀餐廳，4月迎來紅楓季。（圖／記者彭懷玉攝）

對於此次重新開放後的狀況，何秉益表示，目前尚未出現明顯亂象，現場多數遊客也相當自律，甚至還有人主動提醒彼此維護環境。他也期盼，民眾能以尊重自然的方式欣賞這片落羽松秘境，讓美景得以長久保留。

同時，他也透露，這處基地最初規劃作為教育農場，未料因落羽松秘境意外受到關注，就有網友結合園區的S型彎道與永公路500巷，建議命名為「S 500 落羽松」。未來基地將朝農場型態發展，何秉益也期待民眾集思廣益，一同為這座農場發想具代表性的名稱。