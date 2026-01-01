ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
添好運1月續推港點吃到飽　台中、高雄2分店開放訂位

▲添好運1月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運港點吃到飽延續到全新的2026年，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，時間到1月31日，即日起開放1個月內訂位，餐費每人699元。

添好運「點心放題」由於受到好評，活動時間不斷延長，全新的2026年也持續推動，1月場次已開放網路訂位（開放1個月內預約），適用分店同樣是台中J Mall店、高雄富民店。

港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為1月1日至31日平日14:00至15:40與16:00至17:40，每時段限量40位，每人餐費699元，高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為11:00至17:00。2家店的用餐時間都是100分鐘。

▲「八里福朋喜來登酒店」中餐廳吃到飽再度回歸。（圖／取自八里福朋喜來登酒店官網）

另外，位於新北八里福朋喜來登酒店「禧粵樓」，再度推出「櫻桃片皮鴨饗宴」，除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應外，主廚新創熱炒、港點與甜品也都可以吃到飽，合計48道料理都是無限供應，成人每位1180元+10%，7到12歲兒童為590元+10%，3到6歲幼兒為300元+10%。

吃到飽菜單包括明爐掛鴨/燒臘、開胃冷菜、湯品、經典熱菜、主食、點心及甜品水果，除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應，還有芥籽淡燻鴨胸、五味鮑魚、貴妃藥膳蝦、蔬果沙律蝦球、經典黑椒牛仔骨、避風塘沙蟹身，及大家熟悉的海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚子燒賣、叉燒包等。

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

