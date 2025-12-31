台北跨年宵夜地圖「9間24小時餐廳」　港點、拉麵通通有

▲一蘭拉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接全新2026年，許多人會到台北市政府前廣場參加跨年晚會，以及欣賞101煙火，狂歡後如果肚子餓了，除了到麥當勞用餐之外，台北市也有許多24小時營業餐廳，除了拉麵、牛肉麵，還有港點與文青豆漿店，滿足不同喜愛的民眾。

一蘭拉麵

一蘭在台北有本店與別館，近年因人力問題不再全天候營業，不過配合跨年活動，今日起至明年1月2日都是24小時營業，看完101煙火的民眾，還是有足夠的時間吃碗拉麵。一蘭僅提供天然豚骨拉麵，100%使用豚骨熬製而成，利用特有技術將腥味完全去除，並保有豚骨本身的美味。赤紅秘製醬汁也是一蘭特色，以辣椒為基底，配上30多種配料與辛香料熬煮而成。

一蘭台北本店

地址：台北市信義區松仁路97號

電話：02-2758-8918

一蘭台北別館

地址：台北市信義區松壽路11號B1F

電話：02-2729-9866

▲小小一間卻什麼都賣的世界美食總匯。（圖／資料照）

世界美食總匯

位在台北市大同區歸綏街的世界美食總匯，是一家24小時營業的小吃店，店裡賣的餐點包羅萬象，從早餐的三明治、蘿蔔糕、豆漿油條，到炒飯炒麵、粥品和水餃應有盡有，品項超過百種，讓肚子正餓、什麼都想吃的客人一拿到菜單就會選擇困難症發作，巴不得點滿一整桌。

世界美食總匯

地址：台北市大同區歸綏街187號

電話：02-2553-0902

▲大巨星飲茶餐酒館的「港式九宮格」。（圖／記者黃士原攝）

大巨星飲茶餐酒館

「大巨星飲茶餐酒館」是京星餐飲事業群旗下的24小時營業餐酒館，地點位於大巨蛋商場1樓，除了提供由冠軍調酒師打造12款港式酒單，還有將近200道菜色可享用，有港點、粵菜、海鮮料理、肉類料理、砂鍋煲仔、下酒菜等，餐廳首推一個人也可以享用的「港式九宮格」。每天早上還有活力早餐組合，和各式下酒菜。

大巨星飲茶餐酒館

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓8號櫃位

電話：02-2777-1717

▲京星港式飲茶。（圖／Darren 蘋果樹）

京星港式飲茶

24小時營業的京星港式飲茶，是許多夜貓族填飽肚子的地方，不管是吃早餐、午茶、喝個下午茶也都可以，滿足東區日夜人潮的食慾。

京星港式飲茶

地址：台北市敦化南路一段216號2樓

電話：02-2741-2625

▲富宏牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

采宏、富宏、小吳牛肉麵

萬華區洛陽街上的牛肉麵店大多是從鄭州街搬遷過來的，包括采宏牛肉麵、富宏牛肉麵、老劉牛肉麵、小吳牛肉麵、隴成川味牛肉麵，其中采宏、富宏、小吳都是24小時營業，很多運將、工人朋友及在西門町的年輕人都會來吃。

采宏牛肉麵

地址：台北市萬華區西寧南路27號

電話：02-2371-2747

富宏牛肉麵

地址：台北市萬華區洛陽街67號

電話：02-2371-3028

小吳牛肉麵

地址：台北市萬華區洛陽街45-11號

電話：02-2371-3201

▲西門麵店「銷魂豬腳飯」。（圖／取自西門麵店臉書）

西門麵店

擁有超過60年歷史的老店，位於台北市萬華區內江街，以其著名的「銷魂豬腳飯」和「蛋包滷肉飯」聞名，並且是少數在西門町提供24小時營業的店家。

西門麵店

地址：台北市萬華區內江街41號

電話：02-2375-3712

▲老漿家OHsoymilk - 24h不睡覺豆漿店 。（圖／取自老漿家OHsoymilk - 24h不睡覺豆漿店臉書）

老漿家

台北老漿家OHsoymilk走文青路線，木質與白色系裝潢，空間明亮，店面保持得非常乾淨整潔，24小時營業，早午餐宵夜隨時想吃都可以。餐點選擇多樣搭配新穎，有傳統早餐店的飯糰、饅頭、燒餅、蛋餅、豆漿等，再加入廣島牡蠣、天婦羅炸蝦、蔥爆牛等創意配料。

老漿家

地址：台北市大安區延吉街110號1F

電話：02-2779-0602

▲福德涼麵。（圖／小虎食夢網）

福德涼麵

福德涼麵在台北宵夜界名氣不小，醬料的口味偏甜、散發著蒜味，再加上紅綠雙醬（辣椒、芥末）更對味，另一款榨菜肉絲口味的涼麵配料豐富，將切丁豆干、肉絲、榨菜、小黃瓜絲分別鋪上，融合甜鹹滋味，十分特別。

福德涼麵

地址：台北市中山區興安街76號

電話：02-2503-8553

▲阿鴻知高飯鱸魚湯。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

阿鴻知高飯鱸魚湯

開業超過50年，營業時間24小時不打烊，早餐宵夜下午茶時段都能吃到。菜單招牌必點的有知高飯和鱸魚湯，其他還有在地人推薦的手切滷肉飯，費時費工的手切肉角也是傳統老店的堅持。

阿鴻知高飯鱸魚湯

地址：台北市萬華區廣州街245-1號

電話：02-2336-1127