▲威尼斯新河安凡尼酒店外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／義大利報導

水都威尼斯是到義大利旅遊必訪城市，若想更貼近在地人生活街區，不妨入住美諾酒店集團旗下的「威尼斯新河安凡尼酒店」（Avani Rio Novo Venice），酒店以威尼斯影展為靈感設計，地理位置更鄰近在地人生活街區，穿梭在古老水巷間，每個轉彎都是美景，距離火車站、熱門景點學院橋走路也僅約10分鐘就能抵達。

▲▼威尼斯安凡尼酒店結合威尼斯重要的電影文化設計。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／業者提供）

「威尼斯新河安凡尼酒店」以高端生活品牌定義，讓旅人在旅途中能深入在地街區，並了解在地文化。例如威尼斯擁有深厚電影文化，酒店即以全球三大影展之一的「威尼斯影展」概念設計，將電影元素融入公共空間與客房中。

▲▼酒店內處處可見電影元素。（圖／記者蔡玟君攝）

入住的旅人可在餐廳、樓梯間看到電影元素的名人掛畫、拍攝現場用具，大廳一隅更有收藏電影書籍的迷你圖書區，或房間衛浴牆面以底片圖案妝點，但同時又加入時尚現代元素，展現獨特氛圍。

▲▼威尼斯安凡尼酒店客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲套房空間。（圖／業者提供）

威尼斯新河安凡尼酒店全館共有144間客房，客房以黑白單色系打造，搭配典雅木地板與落地窗，引入威尼斯迷人光線，並可眺望紅瓦屋頂或運河畔花園，感受城市的日常風景。房內也貼心提供熱水壺、咖啡機、藍牙音響等物品，對於喜愛運動的旅人，更提供瑜伽墊在房內可隨時使用。

▲▼餐廳「8 Millimetri Cicchetti & Wine」提供豐盛早餐。（圖／記者蔡玟君攝）

館內餐廳「8 Millimetri Cicchetti & Wine」以電影為主題，牆面裝飾著義大利電影巨星的黑白照片，旅客可在此享用咖啡、豐盛早餐，或選擇 Avani 一貫風格的外帶式咖啡、糕點與輕食。

酒店也推出付費特色體驗行程，例如帶領旅客晨跑、製作威尼斯面具，或前往穆拉諾玻璃工坊體驗，學習製作宛如糖果般繽紛的玻璃珠帶回家。

▲▼威尼斯聖瑪格麗特廣場更貼近在地人生活街區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店附近的水巷河道都是最好的拍照風景。（圖／記者蔡玟君攝）

記者實際體驗，也推薦旅客以徒步方式探索酒店周邊街區。例如走路不到5分鐘即可抵達「聖瑪格麗特廣場」，這裡能看到在地人生活風貌，例如現場處理漁獲的攤販、特色露天咖啡廳與餐廳林立，許多旅客更會挑一間咖啡廳露天而坐，慢慢欣賞眼前風景，邊享受義大利式早餐與咖啡。

▲學院橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從學院橋可以遠眺巴洛克建築圓頂的安康聖母教堂與運河景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

從酒店前往知名景點「學院橋」也僅約10至15分鐘時間，途中旅人可穿梭在不同水巷河道間，偶爾還會與貢多拉船相遇，不用特別尋找，就能與美景不期而遇。學院橋更是拍攝大運河出海口最佳視角，不僅能欣賞運河開闊的河道景觀，更能遠眺，恰好能看到有著巴洛克建築圓頂的安康聖母教堂，是造訪威尼斯必拍風景。

▲也可以搭乘水上公車前往聖馬可廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

同時也推薦旅人從學院橋下方的水上公車站，體驗搭乘水上公車，能從不同視角欣賞大運河景觀外，更能直達最受歡迎的聖馬可廣場，走訪最經典的風景、品味花神咖啡，在聖馬可廣場周邊更是奢華精品店的一級戰區，同時滿足旅客體驗在地交通、購物、賞景、吃美食的所有需求。

▲威尼斯聖露西亞車站。（圖／記者蔡玟君攝）

前往威尼斯主要有兩種交通方式。旅客可搭飛機至馬可波羅機場，再轉乘水上機場巴士；或從米蘭搭乘火車直達聖露西亞車站，再徒步前往飯店。若選擇搭火車進入威尼斯，可別錯過火車駛向聖露西亞車站時經過的潟湖景觀，火車行駛在霧氣繚繞的湖面，景觀如夢似幻，讓人彷彿置身動畫場景中。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

從台灣出發的航班選擇

目前國泰航空提供「香港－米蘭」天天飛的航線選擇，台灣旅客可搭配台灣綿密的「台北－香港」航線安排，最短轉機時間約1個半小時左右即可銜接，方便旅客飛往義大利。此外，業者也規劃在每年夏天（約6月至10月期間）推出「香港－羅馬」航線，方便旅客規劃為雙點進出，探索義大利不同城市風光。

▲可180度平躺商務艙示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空特選經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

艙等選擇方面，業者採A350-900或777-300機型執飛，提供能180度平躺的商務艙、特選經濟艙、經濟艙選擇。從香港出發的航班，更將香港特色料理搬上高空，讓旅客吃得到招牌雲吞麵、港點、知名米其林餐廳料理、蛋塔等。航班更提供機上WiFi服務，商務艙旅客可免費無限享用，特選經濟艙、經濟艙旅客可依照需求付費使用。