沒排隊吃不到！必比登推介三重腿庫飯　外Q內軟瘦肉扎實嫩口

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

三重「光興腿庫」搬家至新北市三重區仁愛街124號1F，是在地人推薦第一名好吃腿庫便當，菜單提供腿庫便當、豬腳便當、滷大腸便當、雞腿便當和魯肉便當，也可以點腿庫便當再單點滷大腸。這間常常大排隊，店家提供外帶和內用，新地點好停車，比之前更方便。

▲開幕大排隊，外帶比內用還多，店外也有立牌告知外帶排右邊，內用排左邊，對面就是停車場，很多機車停車格。

米其林必比登推介

自1998年開業以來，人氣居高不下，主打幾道簡單小吃，包括膠質豐富的魯豬腳、肉質軟嫩的腿庫，以及鹹香迷人的大腸，不僅讓人再三回味，價格亦相當實惠。嗜辣者不要錯過店家自製的小魚辣椒醬，香辣過癮，為餐點增色不少。裝潢採用輕工業風格，環境整潔，播放著西洋流行音樂，令人感到輕鬆自在。

▲平日11點多排隊人潮像貪食蛇，排到轉彎處，這邊都是外帶便當的方向，看起來是排內用比較快。

▲等待店家叫進店內點餐，剛開幕第一天，結帳小姐很客氣說他們還在熟悉流程，請多多包涵。

▲櫃檯有提供QR Code預訂點餐，外帶滿400元就可以先預訂再來取餐。

▲手工小魚乾辣椒是光興腿庫招牌，當天也好多人購買。

▲內用空間乾淨明亮、不悶熱，多了些許文青感。

▲舊地址的簽名牆也搬過來了。

▲內用空間設計透明玻璃窗，可以看到店家備料、切肉畫面。

▲搬到新地址，便當不能選菜，不過配菜好吃，不會太油。

▲後面自助區有餐具可取用，餐畢也請自行回收餐盤。

菜單價錢

▲提供腿庫便當、豬腳便當、滷大腸便當、雞腿便當和魯肉便當，也可以加價變成雙拼便當。

腿庫便當150元

我超愛吃肥肥的腿庫，每次自己來買都會特別說要肥肥的，腿庫滷透，皮吃起來Q彈，瘦肉部位扎實又嫩，滷汁鹹度也剛好，白飯也煮得好吃！

單點腿庫110元

▲朋友們特愛腿庫，又單點一份吃個過癮。

滷大腸便當110元

▲滷大腸也很好吃，滷透沒有腥味，口感Q彈好嚼。

▲香菜和辣椒好吃加分吃法，我喜歡大腸、香菜、辣椒一起吃，超讚的。

▲肥嫩的魯肉也超好吃，搬到新地址，口味也沒變，三重好吃腿庫便當推薦。

光興腿庫

地址：新北市三重區仁愛街124號1F

電話號碼：02－29737085

營業時間：11：00～13：30、16：30～19：30（周五、六、日公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

