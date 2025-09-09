挖寶後山埤站6家周邊美食！預約制甜點工作室、濃郁麵線蒜泥任加

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

在南港住了十多年，平常最常覓食的地方就是後山埤站、永春站附近，周圍美食小吃特別豐富，這篇先來分享個人很喜歡的後山埤必吃美食推薦，像是蒜味香濃的「春來蚵仔麵線」、「珍好鍋貼」、精緻日式預約制甜點「緣側」，還有雞排厲害的「鄭姑媽雞排便當店」，還有湯頭牛肉都很棒的「太官私房牛肉麵」，還有好幾家埋在記憶卡裡還沒整理，會不定期更新喔！

後山埤美食

春來蚵仔麵線

超濃蒜泥隨你加，後山埤必訪小吃推薦！說到後山埤美食個人最愛的就是這家「春來蚵仔麵線」，營業超過25年，是後山埤在地老店之一，自己住在南港十幾年就吃了十幾年，最愛他們家的麵線跟碗粿，是不少上班族最愛的下午點心。

香濃麵線配上新鮮大腸跟蚵仔，加上滿滿蒜泥非常夠味，平常就愛濃郁系麵線，他們家的蒜泥可以自己加到爆吃起來真的超過癮，吃過他們家麵線就很難接受其他家麵線，目前台北麵線最愛的就是這家「春來蚵仔麵線」，早上七點半就營業，早餐就可以來報到！

春來蚵仔麵線

地址：台北市信義區忠孝東路五段743巷7號

電話：02－87851297

營業時間：07：30－20：30（周一公休）

緣側 engawa

精緻細膩日式風格甜點店，草莓蛋糕、昭和布丁推薦！後山埤站的「緣側 engawa」是間小型的甜點工作室，近期開放了內用空間，不過位子不多，採用預約制，工作室環境滿滿日式氛圍。

使用的甜點盤、杯具大多都是職人手作器皿，整體很有質感外甜點也好吃，甜點蛋糕長得都漂漂亮亮，每一種都想點來吃，外帶的客人也非常多，內用只有兩桌，一桌四人位、一桌兩人位，想來內用記得早點訂位喔！

緣側 engawa

地址：台北市信義區忠孝東路五段790巷25弄7號

電話：02－27285007

營業時間：12：00－18：30（公休請見IG公告）

太官私房牛肉麵

清甜湯頭軟嫩牛肉，真材實料南港牛肉麵推薦！最近在後山埤附近找到一家好吃牛肉麵「太官私房牛肉麵」，常常經過這裡看到裡面生意一直都很不錯，剛好本來要去的餐廳沒營業，就轉進這來吃牛肉麵，不得不說還真好吃，牛肉好嫩，川辣清燉都好好吃，真的是相見恨晚呀！

太官私房牛肉麵

地址：台北市南港區中坡北路16號1樓

電話：0958－367778

營業時間：11：30－14：00、17：30－20：30（周二公休）

鄭姑媽雞排便當店

只開到下午六點的雞排始祖！前幾天聽到朋友推薦後山埤站的「鄭姑媽雞排便當店」，只開到下午六點，生意真的很好，聽說是雞排的始祖。這次點了雞排飯跟炸醬麵，味道還不錯，炸雞排整體的口感味道最優，外帶客人一直來，而且店內人員真的很客氣，態度好好，很加分！

鄭姑媽雞排便當店

地址：台北市信義區忠孝東路五段790巷25弄13號

電話：02－27269150

營業時間：10：00－18：00（周六至周一公休）

梨谷韓式鐵板炭火烤肉

平常住在南港，常常到永春、後山埤站覓食，時常經過這家後山埤站附近的「Igok 梨谷韓式鐵板炭火烤肉」，今年年初開幕，中秋節時有嘗試著來這吃烤肉，不過現場等超久、外送也有夠爆單，只好放棄。這次揪了朋友來梨谷用餐，發現他們家的料理很有梗，有五顏六色的彩虹燒酒外，韓國綜藝節目裡的料理也在這真實呈現，小菜無限續而且味道很好吃，本身也是韓控來著，還沒去韓國前，先來梨谷解解饞。

梨谷韓式鐵板炭火烤肉

地址：台北市信義區忠孝東路五段699號

電話：02－87851014

營業時間：11：00－00：00

珍好鍋貼專賣店

這幾天在Google Map上找後山埤站有什麼美食，發現後山埤捷運站三號出口對面有家「珍好鍋貼專賣店」，經過了幾次都好多人，前幾天晚餐去吃看看，主要除了鍋貼外還有賣冷凍水餃，鍋貼味道還不錯，來跟大家分享一下。

珍好鍋貼專賣店

地址：台北市南港區玉成街128號

電話：02－26546310

營業時間：11：00－13：00、16：30－20：00（周日公休）

