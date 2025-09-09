ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

挖寶後山埤站6家周邊美食！預約制甜點工作室、濃郁麵線蒜泥任加

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼6間後山埤站必吃美食。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

在南港住了十多年，平常最常覓食的地方就是後山埤站、永春站附近，周圍美食小吃特別豐富，這篇先來分享個人很喜歡的後山埤必吃美食推薦，像是蒜味香濃的「春來蚵仔麵線」、「珍好鍋貼」、精緻日式預約制甜點「緣側」，還有雞排厲害的「鄭姑媽雞排便當店」，還有湯頭牛肉都很棒的「太官私房牛肉麵」，還有好幾家埋在記憶卡裡還沒整理，會不定期更新喔！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

後山埤美食

春來蚵仔麵線
超濃蒜泥隨你加，後山埤必訪小吃推薦！說到後山埤美食個人最愛的就是這家「春來蚵仔麵線」，營業超過25年，是後山埤在地老店之一，自己住在南港十幾年就吃了十幾年，最愛他們家的麵線跟碗粿，是不少上班族最愛的下午點心。

香濃麵線配上新鮮大腸跟蚵仔，加上滿滿蒜泥非常夠味，平常就愛濃郁系麵線，他們家的蒜泥可以自己加到爆吃起來真的超過癮，吃過他們家麵線就很難接受其他家麵線，目前台北麵線最愛的就是這家「春來蚵仔麵線」，早上七點半就營業，早餐就可以來報到！

▲▼6間後山埤站必吃美食。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

春來蚵仔麵線

地址：台北市信義區忠孝東路五段743巷7號
電話：02－87851297
營業時間：07：30－20：30（周一公休）

緣側 engawa
精緻細膩日式風格甜點店，草莓蛋糕、昭和布丁推薦！後山埤站的「緣側 engawa」是間小型的甜點工作室，近期開放了內用空間，不過位子不多，採用預約制，工作室環境滿滿日式氛圍。

使用的甜點盤、杯具大多都是職人手作器皿，整體很有質感外甜點也好吃，甜點蛋糕長得都漂漂亮亮，每一種都想點來吃，外帶的客人也非常多，內用只有兩桌，一桌四人位、一桌兩人位，想來內用記得早點訂位喔！

▲▼6間後山埤站必吃美食。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

緣側 engawa

地址：台北市信義區忠孝東路五段790巷25弄7號
電話：02－27285007
營業時間：12：00－18：30（公休請見IG公告）

太官私房牛肉麵

清甜湯頭軟嫩牛肉，真材實料南港牛肉麵推薦！最近在後山埤附近找到一家好吃牛肉麵「太官私房牛肉麵」，常常經過這裡看到裡面生意一直都很不錯，剛好本來要去的餐廳沒營業，就轉進這來吃牛肉麵，不得不說還真好吃，牛肉好嫩，川辣清燉都好好吃，真的是相見恨晚呀！

▲▼6間後山埤站必吃美食。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

太官私房牛肉麵

地址：台北市南港區中坡北路16號1樓
電話：0958－367778
營業時間：11：30－14：00、17：30－20：30（周二公休）

鄭姑媽雞排便當店

只開到下午六點的雞排始祖！前幾天聽到朋友推薦後山埤站的「鄭姑媽雞排便當店」，只開到下午六點，生意真的很好，聽說是雞排的始祖。這次點了雞排飯跟炸醬麵，味道還不錯，炸雞排整體的口感味道最優，外帶客人一直來，而且店內人員真的很客氣，態度好好，很加分！

▲▼6間後山埤站必吃美食。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

鄭姑媽雞排便當店

地址：台北市信義區忠孝東路五段790巷25弄13號
電話：02－27269150
營業時間：10：00－18：00（周六至周一公休）

梨谷韓式鐵板炭火烤肉
平常住在南港，常常到永春、後山埤站覓食，時常經過這家後山埤站附近的「Igok 梨谷韓式鐵板炭火烤肉」，今年年初開幕，中秋節時有嘗試著來這吃烤肉，不過現場等超久、外送也有夠爆單，只好放棄。這次揪了朋友來梨谷用餐，發現他們家的料理很有梗，有五顏六色的彩虹燒酒外，韓國綜藝節目裡的料理也在這真實呈現，小菜無限續而且味道很好吃，本身也是韓控來著，還沒去韓國前，先來梨谷解解饞。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼6間後山埤站必吃美食。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

梨谷韓式鐵板炭火烤肉

地址：台北市信義區忠孝東路五段699號
電話：02－87851014
營業時間：11：00－00：00

珍好鍋貼專賣店
這幾天在Google Map上找後山埤站有什麼美食，發現後山埤捷運站三號出口對面有家「珍好鍋貼專賣店」，經過了幾次都好多人，前幾天晚餐去吃看看，主要除了鍋貼外還有賣冷凍水餃，鍋貼味道還不錯，來跟大家分享一下。

▲▼6間後山埤站必吃美食。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

珍好鍋貼專賣店

地址：台北市南港區玉成街128號
電話：02－26546310
營業時間：11：00－13：00、16：30－20：00（周日公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

►7隻天使紅蝦打底鋪上濃郁蟹膏鮭魚卵　永和痛風丼一碗500有找
►竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝　一鴨五吃還有桌邊流油片鴨秀
►大安「深夜台式居酒屋」花椒麵香麻入味　可樂果皮蛋豆腐必吃

關鍵字： 後山埤站美食 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【柯文哲離開新竹老家】柯媽雙手合十哽咽致謝

推薦閱讀

濃郁系酒香提拉米蘇必吃！草屯迷人老宅咖啡深藏巷弄　還能逛展

濃郁系酒香提拉米蘇必吃！草屯迷人老宅咖啡深藏巷弄　還能逛展

狗狗奇諾只有毛孩能點！宜蘭深夜暢聊好去處　咖啡廳藏身民宅1樓

狗狗奇諾只有毛孩能點！宜蘭深夜暢聊好去處　咖啡廳藏身民宅1樓

南投隱藏版5星台日料理餐車！炒飯鋪上炙燒魚卵鮭魚只賣120元

南投隱藏版5星台日料理餐車！炒飯鋪上炙燒魚卵鮭魚只賣120元

開放客人自由播黑膠唱片！古亭站佛系咖啡廳　70元就能喝手沖

開放客人自由播黑膠唱片！古亭站佛系咖啡廳　70元就能喝手沖

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

韓國Airbnb新規！　明年起強制營業申報

韓國Airbnb新規！　明年起強制營業申報

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

北市大佳河濱「18萬株向日葵開了」

北市大佳河濱「18萬株向日葵開了」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

3間阿里山飯店優惠　免費搭小火車

盤點「港點吃到飽」餐廳　

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

淡水「美人樹大道」花開3成

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

可不可最新文旦柚果茶系列新上市

阿提哈德航空今抵台　未來天天飛

M9和牛牛排吃到飽800有找！

熱門行程

最新新聞更多

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

韓國Airbnb新規！　明年起強制營業申報

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

北市大佳河濱「18萬株向日葵開了」

挖寶後山埤站6家周邊美食！

三商炸雞買1送1限時2周開跑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366