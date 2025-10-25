宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！酥身炙燒＋酥炸魚骨餅一次滿足

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

宜蘭日式料理「豪壽司」地點位在宜蘭市文昌路，菜單提供海鮮丼飯、定食、手卷和炸物等，是宜蘭人推薦的日式料理餐廳。在臉書看到朋友打卡季節限定限量的日本秋刀魚好吸引我，看店家粉絲團提供兩種日本秋刀魚套餐，剛好在宜蘭就先訂位，準備享用限定的日本秋刀魚三吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通

豪壽司在宜蘭文昌宮（文武廟）附近，從宜蘭火車站走過來大約13分鐘，開車可以停在宜蘭市聯勤204停車場或嘟嘟房停車場－宜蘭中山公園站收費停車場。附近還有很多美食小吃跟景點可以順遊，像是南北館市場、宜蘭新月廣場、宜蘭酒廠、幾米公園等都很適合安排在宜蘭市一日遊的散步行程裡。

環境

晚上依照訂位時間來到這裡，擺設讓我以為是茶店或咖啡館，店外掛著暖黃色燈泡，門口玻璃櫥窗裡擺滿各式各樣的老舊物品、陶瓷器皿、懷舊公仔。座位分為一般座位區跟板前兩種，適合不同人數使用，但桌數不多，特地來建議先訂位。

▲坐在板前可以近距離看到師傅製作料理的風景。

▲店裡面有很多復古懷舊的收藏品。

菜單

▲餐點有生魚片定食、熟食定食、單點刺身、丼飯、手卷、炸物、珍味等，定食有附前菜、味噌湯和水果。

▲吧台後方還有一些菜單上沒有寫的特別料理。

餐點推薦

這次預訂的日本秋刀魚三吃就是關注店家粉專才知道，有發文才能預訂。我預訂了餐點2，內容有日本生鮮秋刀魚刺身4片、秋刀魚握壽司3貫、酥炸椒鹽秋刀魚骨餅，還有前菜、鮮魚味噌湯跟季節水果。

▲定食類會附的前菜，這天吃到手工豆腐佐胡麻醬，口感軟滑，豆味明顯，淋上胡麻醬提味，清爽開胃。

日本秋刀魚三吃定食580元

首先上桌的是秋刀魚生魚片，銀亮亮的油脂光澤迷人，師傅以俐落的片刀橫切，切面平整光滑，還能保留魚皮與魚肉間的細緻油脂層，展現魚皮銀光閃爍的層次感。後面搭配魚頭、魚尾完整呈現擺盤，很有視覺美感，秋刀魚入口，先感受到魚皮帶來的微微彈性，接著是魚肉鮮嫩細緻的質地，油脂在口中化開，帶出清爽卻濃郁的旨味。

▲經過炙燒後，秋刀魚表面的油脂被逼出，魚皮微脆帶彈，魚肉柔嫩鮮美，秋刀魚原本的鮮味因為炙燒而轉為更溫潤、香氣更厚實。

▲咬下去同時能感受到魚肉與醋飯的融合，油脂緩緩在口中化開，讓米飯更顯甘甜。

▲秋刀魚的魚頭與骨頭也不會浪費，做成酥炸椒鹽秋刀魚骨餅，撒上些許胡椒粉，味道好香，酥脆到連魚鰭都能吃，這道很下酒。

北海道四色丼480元

北海道四色丼原本有海膽，這天換成日本生食級干貝，丼飯配料有鮭魚生魚片、甜蝦、干貝和鮭魚卵，定食一樣包含前菜、味噌湯跟水果。大片鮭魚油脂飽滿，新鮮好吃，配上鮭魚卵咬下去爆汁好滿足，炙燒干貝軟嫩香甜，整碗料份量很實在，醋飯味道也很不錯。

▲定食附贈的鮮魚味噌湯，料好多，不過味噌湯有點鹹，煮熟的鮭魚肉也偏乾柴，但份量很有誠意。

▲定食附的季節水果，這天是火龍果跟紅心芭樂，老闆說紅心芭樂是招待，平常應該只有一樣水果。

心得

看朋友打卡才知道這間宜蘭市文昌路的「豪壽司」有賣日本秋刀魚，一魚三吃真的很驚艷，雖然份量不多，但這味道和價位也讓我很滿足了！季節限定的日本秋刀魚，想吃一定要關注店家粉絲團並預訂才能享用。

豪壽司

地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路19號

電話：03－9329084

營業時間：周二～六11：30～13：30、17：30～20：30／周日17：30～20：30

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►香菜花生粉鋪好鋪滿！延三夜市深夜豬血糕、口感緊實超Q彈

►台北調酒咖啡廳藏身民宅！復古黑膠＋粉紅卡座 小酌微醺直到深夜

►荒郊野外吃土雞！坐落三峽溪谷旁農家氛圍餐廳 四周環繞清幽山林

