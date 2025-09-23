手切膠質魯肉飯、鱸魚湯24小時不打烊！萬華50年夜市老店

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

常常逛萬華廣州街夜市，看到兩喜號旁邊有一間知高飯鱸魚湯，營業時間24小時不打烊，早餐宵夜下午茶時段都能吃到。菜單招牌必點的有知高飯和鱸魚湯，其他還有在地人推薦的手切滷肉飯，費時費工的手切肉角也是傳統老店的堅持，看網路才知道阿鴻知高飯鱸魚湯經營已經超過50年了，真的是萬華老店推薦！

內用環境

▲開放式的料理區，經過就聞到大鍋飄來滷肉的香氣。

▲店員客氣親切招呼，位置還不少。

▲傳統的小吃店環境，沒有精緻裝飾但很注重消毒和衛生。

▲一樓客滿還有地下室座位。

菜單

▲除了傳統小吃，外帶便當感覺也很不錯；要是在附近又懶得出門，可以打電話請店家外送。

餐點推薦

▲三個人很隨意的點了幾樣吃吃看，知高飯和鱸魚湯必點，看到魯白菜很好吃樣，也點了一份。

魯肉飯 小碗

▲肥潤透亮的魯肉角，手工切丁保有Q彈口感，喜歡吃肥肉的一定會很愛。

▲長時間熬製的滷肉，滿滿膠質，肥肉入口，在嘴裡化開的滿足感，白飯也煮得很不錯。

豬腳飯

▲配菜只有筍絲，價格稍高一些，要是不吃筍絲也能換其他小菜。

▲手工切的豬腳使用溫體豬滷製，要是有特別指定部位也可以和店員說。

▲豬腳皮Q彈嫩香，鹹香開胃，扒飯指數高；要是愛吃辣，可以和店家索取手工辣椒，開胃好吃。

鱸魚湯

▲鱸魚湯有頭、中、尾部位可以選擇，有特別想吃的部位可以點餐時和店員說，不喜歡有很多刺的，比較推中間跟尾巴部位。

▲鱸魚肉質細緻，加上薑絲提味，湯頭鮮美。

▲客氣的店員和我們說還能免費續湯，我和朋友都續了一次，這天氣喝完鱸魚湯真的身體暖呼呼的。

原汁排骨湯

大骨熬煮的原味湯頭，湯裡還有好幾塊軟嫩入味白蘿蔔，湯頭鮮甜好喝，朋友喝完還續了一碗。這碗湯的主角就是排骨，吃的時候可別太秀氣，整根用手拿起來啃最能體會到排骨的美味，重口味還能搭配店家另外附的辣椒醬油，這就是傳統小吃迷人的地方。

魯白菜 小份



▲還沒坐下就看到大鍋裡誘人的魯白菜，軟嫩油亮，白菜滷透好吃，還有我很愛的黑木耳和豬彭皮。

魯虱目魚頭

這道我非常喜歡，加上一碗滷肉飯超合拍，蔭冬瓜好入味，鹹香完美下飯，淋上一匙滷汁配飯也很過癮，虱目魚頭新鮮好吃，也是白飯殺手。

整體心得

每次來廣州街夜市都要吃好幾間萬華美食才滿足，吃飽心滿意足繼續往下一攤前進，這間「阿鴻知高飯鱸魚湯」24小時營業不打烊，睡太晚或半夜想吃都能來，要是不方便出門，店家也有提供外送。

▲萬華區、中正區都可以打電話訂購外送，其他地區消費滿1500元也有外送。



阿鴻知高飯

地址： 台北市萬華區廣州街245－1號

營業時間：24小時營業

電話： 02－23361127

