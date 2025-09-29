ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
宜蘭車站旁60年深夜排隊老店　必點香麻醬麵＋餛飩肉丸湯組合

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

宜蘭車站美食推薦「大麵章」，營業時間至凌晨整點，是宜蘭市宵夜小吃名單；吃完還可以逛東門夜市，附近景點還有丟丟噹森林和幾米廣場。這裡以前是常常沒開、有賭博麵之稱的60年老店，現在則有固定的營業時間，下午才營業，和宜蘭其他早上營業的麵店不太一樣，晚餐也能吃到。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲離宜蘭火車站近，宵夜時間生意非常好。

內用外帶排隊
不少人曾留言抱怨老闆娘態度不好，但實際來訪覺得還好，只要依照現場指示排隊，內用和外帶同一列就好。店內不提供分食碗，外帶紙碗需加價2元，且禁止攜帶寵物入內；比較需要留意的是，遇到排隊高峰時出餐速度偏慢，建議耐心等候。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲內用沒有低消，不提供分食碗，攤位和店內都有特別標示，排隊時可以先拿菜單劃單。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲乾淨整齊的檯面，雖然店內沒有冷氣，但衛生維持得很不錯。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲整齊壯觀的麵。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲手工餛飩也可以試試看。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲排隊內用先畫好菜單，有位置就可以結帳入座。

菜單
有乾麵和湯麵選擇，招牌乾麵有麻醬麵和沙茶麵，餛飩肉丸湯好喝推薦，也可以點湯麵一次滿足。親子家庭帶小孩吃飯可以自備兒童餐具，不提供分食碗、兒童碗，有看到桌號用麻將圖案標示，呼應賭博麵，這點很可愛。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲室內環境簡單，沒有擺設太多桌椅，舒適寬敞乾淨，雖然沒有冷氣，但宵夜時間來吃還不算太熱。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲大麵章有販售芝麻拌麵醬和沙茶拌麵醬，上面還有好吃乾麵的教學。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲宵夜時間還要排隊，生意非常好，店家不會為了生意要客人併桌，想內用要有耐心等候。

麻醬麵（小）40元
等這碗麵大概等了20分鐘，發現店家都是煮好幾碗一次送，老闆娘送餐態度客氣，這裡的小碗不像復興路炸醬麵、文昌路炸醬麵小碗那麼多，一個人吃小碗剛剛好。大麵章的麻醬真的很香，醬香濃郁，除了芝麻跟花生還有其它配料，攪拌時就聞到香氣，細麵條硬度掌控剛好，入口還保有嚼勁，麻醬的芝麻香氣足，緊緊巴在麵條上，讓人感到好滿足。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲加點辣椒轉換味道，這辣椒有辣，一點點即可。

餛飩肉丸湯 50元
熱湯有餛飩湯、肉丸湯和餛飩肉丸湯，大麵章的肉丸很好吃，推薦一定要試試，我平常不愛吃貢丸的人都很愛。餛飩皮薄、內餡香，小巧好入口，肉丸更是厲害了，Q彈飽滿嚼感極好，加上香菇的味道真的很棒，大骨熬製的湯頭加點芹菜末，好喝，喝到見底沒問題。

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭美食「大麵章」，宜蘭車站附近營業至凌晨的麻醬麵店。（圖／部落客陳小可提供）

▲吃飽離開，晚上十點多，排隊人潮更多，如果不耐等，看到這麼多人建議改天再來。

大麵章

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路24號
電話： 03－9329652
營業時間：15：30～00：00（周日、一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》

