荒郊野外吃土雞！坐落三峽溪谷旁農家氛圍餐廳　四周環繞清幽山林

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

三峽美食「荒郊野外土雞城」，餐廳店名就叫荒郊野外，這間位於大板根森林遊樂園附近，餐廳位置在溪谷旁，是三峽景觀餐廳。菜單提供土雞、鱘龍魚和各種山產跟野菜料理，坐在窗邊享受美食、欣賞一旁的山谷溪流景色，滿滿山林氣息，加上土雞料理好吃，不枉費特地開車來一趟。

位置＆交通
地址位於三峽大板根森林遊樂園附近、東眼橋旁邊的懸崖上，餐廳門口有停車位，開車來吃土雞很方便。附近景點有大板根森林遊樂園、滿月圓森林遊樂區賞溪瀑布和三峽老街，都是順路的行程安排。

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲門口有停車位，對面也有停車場。

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

環境
餐廳外觀相當樸實，有點像在地人的農家院子，很有鄉野味的氛圍，下午沒空班，這時候來吃幾乎沒人，享受山中的清新空氣。餐廳最吸睛的就是三面環景的溪谷視野，座位區使用像辦桌的圓桌，旁邊擺滿了傳統酒甕裝飾，搭配眼前的綠意山景，邊吃邊聊天真的很愜意。

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲在溪谷旁用餐聽到潺潺水聲，遠離城市喧囂好療癒。

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲座位外溪谷的景色。

菜單

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲白斬放山雞、鱘龍魚是招牌，其他還有湯類、魚蝦類、飯類、青菜類、山產類等料理。

白斬放山雞 500元

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲很推薦荒郊野外的白斬放山雞，雞肉皮薄帶點油亮，肉質扎實多汁，入口能吃到雞肉的鮮甜。

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲可以沾點店家自製的醬料更美味。

竹筍湯 300元
看到菜單有竹筍湯馬上點，但上桌後卻是桂竹筍，有點奇妙，還好非常好喝，湯頭清爽帶著酸菜的微酸香氣，非常開胃，桂竹筍脆嫩爽口，吃起來完全不澀。

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

地瓜葉 150元

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲點一盤炒青菜來均衡一下，蒜香濃郁、葉子鮮嫩不老，入口還帶著淡淡甜味。

▲▼三峽美食「荒郊野外土雞城」，享受溪谷景觀的在地美食餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

心得
在這間「荒郊野外」只點了幾道品嚐，隨意點的幾道都很優秀，好吃實在，去大板根或滿月圓玩完，很適合來這裡吃土雞跟山產，值得收進口袋名單！

荒郊野外土雞城

地址：新北市三峽區插角路133-1號
營業時間：11：00～19：00
電話：09－27525212

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

