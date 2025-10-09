三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

台北咖啡館「白鳳商店」營業時間至凌晨深夜，是市民大道新開幕的咖啡廳、酒吧推薦。這裡不是販賣東西的商店，是近期在IG很多人打卡推薦的新開幕咖啡館，空間時尚摩登室內空間與音樂氛圍的複合式結合超吸睛，中午12點營業至半夜2點，咖啡和酒飲全天候供應，下班後想搜尋市民大道咖啡館、小酌酒吧都可以參考，不限時間消費，有免費插座使用，不提供訂位。

交通位置

地址在台北市大安區市民大道三段148號1F，市民大道靠近八德路交會口，距離捷運忠孝新生站走路約6分鐘。開車可以停在日月亭－希望園區地下停車場或城市車旅停車場 三創生活園區站，旁邊就是光華商場跟三創園區，離華山文創園區跟台北東區也很近，是個很好逛也很熱鬧的地方。

拍照環境

▲門面設計以灰綠色磁磚搭配橘色霓虹字樣，低調卻又讓人忍不住多看幾眼。

復古摩登風

走進來帶有濃厚的復古摩登氛圍，空間以木質牆面搭配紅色系地板與座椅，溫暖活潑的視覺感受。吧台的區域有高腳椅座位，可以近距離和咖啡調酒師互動，而另一側則是成排的卡座設計，適合三五好友聊天聚會。

昏黃光線氛圍感拉滿

天花板的吊燈散發柔和的黃色光線，讓氛圍顯得慵懶而舒適；後方還能看到整面黑膠唱片與音響設備，增添音樂品味與潮流感，彷彿走進一間結合酒吧與黑膠文化的社交場域。

牆面陳列復古擺飾

牆面以整面木質層架做設計，陳列著各種擺飾：像是黑膠唱片、威士忌書籍、攝影機、復古收音機、甚至還有幸運招財貓和趣味公仔，讓整個空間多了點玩味感與藝術氛圍。這天和朋友坐在我最喜歡的位置，舒適好坐，桌下還有插座可充電，適合我這筆電族，不過這位置至少要3人以上才有機會被安排。

▲另一側是吧台座位，高腳椅搭配昏黃燈光，適合夜晚小酌。

▲底下都有設置插座和掛勾，方便客人掛包包，小細節很用心。

▲冷藏櫃裡的飲品也可以點。

義式咖啡機

這台La Marzocco義式咖啡機要價不菲，銀色金屬外殼在燈光映照下閃閃發亮，旁邊搭配雙豆槽磨豆機、各式玻璃杯與調理器材，整齊排放，看得出店家對細節的重視。

▲往裡面走也有雙人座位區。

▲角落一區專屬的DJ台與音響設備，店內的音樂品味也呼應了整體空間，喝咖啡的同時也能感受到像置身音樂酒吧的感覺。

菜單價錢

每人低消一杯飲料，另收10％服務費。飲品提供美式、拿鐵、茶、調酒到各種創意飲料都有，全天候供應，也有幾項鹹食三明治和蛋糕甜點。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



飲料推薦

▲水杯好可愛，是我愛的招財貓。店員也會不時走來補水，親切客氣。

奶油冰滴 200元

▲咖啡的厚實基底搭配綿密的奶油泡沫，入口是滑順的奶香，尾韻則保留咖啡的微苦與醇厚感，味道還不錯。

檸檬美式 240元

▲很好喝呢！一球檸檬冰沙酸香清爽，檸檬香氣討喜，酸度明顯卻不會蓋掉咖啡的風味。

1＋1 200元

▲朋友點的1＋1指的是卡布奇諾＋濃縮的組合。

喜翻你 220元

在菜單上看到喜翻你，很可愛的台灣國語，問了店員才知道這杯是芭樂泥還有蕃茄蜜餞的組合。咖啡外觀呈現討喜，好適合拍照，但風味喝不太習慣，原本以為會是芭樂咖啡的味道，但底下的芭樂泥很難攪散，無法和咖啡融合。

蘋果派 240元

▲朋友點的蘋果派呈現的方式跟想像中不太一樣，這裡是將蘋果弄碎後跟一球冰淇淋裝在一起。

用餐心得

台北市民大道新開幕的「白鳳商店」結合了咖啡館的悠閒氛圍與酒吧的夜晚魅力，目前不限時間消費，很適合下午和朋友來這邊喝一杯咖啡。下班後和朋友約在市民大道餐廳聚餐，不想太早回家也能來這裡喝杯快樂，享受屬於自己的悠閒時光。

白鳳商店

地址：台北市大安區市民大道三段148號1F

電話：02－87724876

營業時間：12：00－02：00（周一公休）

