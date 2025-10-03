士林極隱密「蛋包麵」深藏巷仔內　在地超過50年麵店早餐

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

士林美食推薦「士林蛋包麵」，菜單提供蛋包麵、炸醬麵、油麵、骨仔肉湯等傳統麵店小吃，早上7點營業賣到下午1點，沒有明顯招牌卻能在士林經營超過50年的老店，目前已由年輕人接手傳承阿嬤的好味道。

▲阿嬤笑笑說以前她煮麵的時候也有人來拍，態度很客氣，但這句話也表示真的沒太多人知道這間老店。

▲麵店環境簡單，沒有冷氣會有點熱。

▲有和外送平台配合，吃麵的時候看到幾位外送員來拿訂餐。

▲品項豐富，有麵類、湯類和各種黑白切小菜，網路有人推骨仔肉麵和蛋包麵都不錯。

▲桌上的醬料，辣椒看起來很厲害。

▲看到小桶裝的辣酸菜很特別。

▲點了炸醬麵小碗和蛋包麵這兩樣簡單吃，用大骨熬製的湯頭很不錯，鮮甜順口，加點胡椒提味就很好喝。

炸醬麵

▲可能最近吃了太多宜蘭炸醬麵，這碗對我來說味道偏淡，醬汁也不多，有點乾。

▲試著加點辣酸菜，味道很不錯。

▲蛋包煮成最愛的半熟狀態，拿來拌麵很好吃，麵條多了蛋液的濕潤更好吃。

士林蛋包麵

地址：台北市士林區大南路416號

營業時間：07：00～13：00（周六、日公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

