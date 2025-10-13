ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

香菜花生粉鋪好鋪滿！延三夜市深夜豬血糕、口感緊實超Q彈

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

延三夜市美食推薦「黃師父真功夫美食」，菜單販售豬血糕、刈包和玉米濃湯，很簡單的幾樣傳統小吃，晚上四點營業至凌晨兩點，台北宵夜、延三夜市宵夜名單可以參考。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲地址在延三夜市比較後面，離旗魚新竹米粉很近。之前騎車等紅燈看到這間還想說在賣什麼？因為店名看不出來。

環境
老闆和老闆娘客氣親切，來延三夜市覓食的人通常在前面幾攤就吃飽，後面這區比較少人，這間大多是在地人吃過再來買，店前有簡單的桌椅可以內用，有機會可以走來這吃吃看，營業到凌晨的台北宵夜。

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲點餐時，看到老闆娘打開大蒸籠，熱氣徐徐升起，蒸籠裡有豬血糕和刈包皮。

超長夢幻豬血糕
這豬血糕也太厚了吧！又厚又長的豬血糕真的很少見。我還問老闆娘：你們豬血糕都這麼大根啊！取名夢幻魔力豬血糕，不如叫又厚又長豬血糕。

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲老闆娘拿出豬血糕後，浸泡獨門沾醬，接著撒上最近很貴的香菜，光是很有誠意的香菜就先加分了！

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲他們家花生粉是不用錢嗎！

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲因為這裡菜單很簡單，來這邊就直接點豬血糕搭刈包。

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自製的酸菜和五花焢肉，我最愛這種皮Q肥嫩的焢肉了！

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲真的懷疑他們家花生粉不用錢，整個很豪邁。

菜單價錢

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲就賣夢幻魔力豬血糕、刈包和玉米濃湯三種，整套也才140元，宵夜時間肚子餓可以來試試。

評價

家傳玉米濃湯
玉米濃湯蛋花香濃，料多好喝，是我很愛的味道，只是會覺得和刈包和豬血糕這兩樣不是很搭，不過我再來還是會點，因為真的很不錯。

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

真功夫刈包
熱呼呼的白嫩刈包皮，口感鬆軟。帶皮五花滷到軟Q入味，不會太油膩。酸菜、香菜和花生粉提味解膩，比較特別的是自製的酸菜，甜脆帶一點酸香，讓人意猶未盡。

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡用的是無糖花生粉，不會蓋掉焢肉的味道，只是花生粉的量對我來說有點多，愛吃花生的人應該會很開心吧！

夢幻魔力豬血糕

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲特製的防油紙袋很可愛，上面還有黃師父的LOGO。

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這豬血糕拿在手上沉甸甸的，還有點燙。

特製沾醬
店家特調的沾醬有原味、麻辣（微辣、小辣、中辣、大辣）選擇，我先點了微辣嘗試，醬味溫潤，辣香夠味，微辣的口感就很不錯，下次會試試小辣。

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

趁熱要趕快吃
除了沾醬讓我難忘，最特別的就是黃師父的豬血糕口感！軟Q帶有嚼感，緊實飽滿，超厚但不會難咬，剛做好熱熱的，真的很好吃！建議買到的當下就先嘗試，因為帶回家的味道，我覺得有差。

▲▼黃師父真功夫美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲招牌就是夢幻魔力豬血糕，加上特別的獨門沾醬，營業時間至凌晨兩點，很適合許多喜歡宵夜時間覓食的夜歸人。

黃師父 真功夫美食

地址：台北市大同區延平北路三段73之4號
電話： 0976－437793
營業時間：16：00－02：00（周日一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►南港手工去刺炭烤鰻魚飯！白燒口感外酥內潤　還有少見炸鰭邊肉
►製作正宗長崎蛋糕超過400年！創立於1624年　玩長崎必買伴手禮
►新北高懸崖邊秘境海鮮餐廳！遼闊視野還能遙望龜山島

關鍵字： 黃師父真功夫美食 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

推薦閱讀

永春站「不限時、有插座」放空咖啡廳！小玻璃屋隱身松山工農旁

永春站「不限時、有插座」放空咖啡廳！小玻璃屋隱身松山工農旁

台南必訪景點！搭竹筏漫遊袖珍版亞馬遜河　穿越浪漫林蔭隧道

台南必訪景點！搭竹筏漫遊袖珍版亞馬遜河　穿越浪漫林蔭隧道

三重「生魚片外送」宵夜時段也能吃到！內用鮮甜魚湯免費續

三重「生魚片外送」宵夜時段也能吃到！內用鮮甜魚湯免費續

三重吃鍋免費打復古機台！每日現熬蔬菜高湯　白飯冰淇淋吃到飽

三重吃鍋免費打復古機台！每日現熬蔬菜高湯　白飯冰淇淋吃到飽

3航空線上旅展開跑　飛東南亞0元起

3航空線上旅展開跑　飛東南亞0元起

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

499元調酒喝到飽！桃園不限時咖啡吧

499元調酒喝到飽！桃園不限時咖啡吧

「12米水豚君氣偶」10/24起進駐碧潭

「12米水豚君氣偶」10/24起進駐碧潭

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

住大阪捷絲旅每晚2418起享延退至中午

住大阪捷絲旅每晚2418起享延退至中午

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

苑裡星巴克有全台唯一女神彩繪稻田

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

延三夜市50年雞肉飯！

1680秒全台最長煙火在宜蘭

台中「沙鹿霞光步道」新完工

台北牛肉麵節得獎名單

韓國冬日旅遊新亮點　冰雪節慶與米其林美食齊登場

皇家加勒比遊輪－海洋光譜號香港出發

遇見北義湖光山色與南法田園詩意

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

3航空線上旅展開跑　飛東南亞0元起

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

499元調酒喝到飽！桃園不限時咖啡吧

「12米水豚君氣偶」10/24起進駐碧潭

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

住大阪捷絲旅每晚2418起享延退至中午

再睡5分鐘聯名Tom and Jerry

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366