香菜花生粉鋪好鋪滿！延三夜市深夜豬血糕、口感緊實超Q彈

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

延三夜市美食推薦「黃師父真功夫美食」，菜單販售豬血糕、刈包和玉米濃湯，很簡單的幾樣傳統小吃，晚上四點營業至凌晨兩點，台北宵夜、延三夜市宵夜名單可以參考。

位置

▲地址在延三夜市比較後面，離旗魚新竹米粉很近。之前騎車等紅燈看到這間還想說在賣什麼？因為店名看不出來。

環境

老闆和老闆娘客氣親切，來延三夜市覓食的人通常在前面幾攤就吃飽，後面這區比較少人，這間大多是在地人吃過再來買，店前有簡單的桌椅可以內用，有機會可以走來這吃吃看，營業到凌晨的台北宵夜。

▲點餐時，看到老闆娘打開大蒸籠，熱氣徐徐升起，蒸籠裡有豬血糕和刈包皮。

超長夢幻豬血糕

這豬血糕也太厚了吧！又厚又長的豬血糕真的很少見。我還問老闆娘：你們豬血糕都這麼大根啊！取名夢幻魔力豬血糕，不如叫又厚又長豬血糕。

▲老闆娘拿出豬血糕後，浸泡獨門沾醬，接著撒上最近很貴的香菜，光是很有誠意的香菜就先加分了！

▲他們家花生粉是不用錢嗎！

▲因為這裡菜單很簡單，來這邊就直接點豬血糕搭刈包。

▲自製的酸菜和五花焢肉，我最愛這種皮Q肥嫩的焢肉了！

▲真的懷疑他們家花生粉不用錢，整個很豪邁。

菜單價錢

▲就賣夢幻魔力豬血糕、刈包和玉米濃湯三種，整套也才140元，宵夜時間肚子餓可以來試試。

評價

家傳玉米濃湯

玉米濃湯蛋花香濃，料多好喝，是我很愛的味道，只是會覺得和刈包和豬血糕這兩樣不是很搭，不過我再來還是會點，因為真的很不錯。

真功夫刈包

熱呼呼的白嫩刈包皮，口感鬆軟。帶皮五花滷到軟Q入味，不會太油膩。酸菜、香菜和花生粉提味解膩，比較特別的是自製的酸菜，甜脆帶一點酸香，讓人意猶未盡。

▲這裡用的是無糖花生粉，不會蓋掉焢肉的味道，只是花生粉的量對我來說有點多，愛吃花生的人應該會很開心吧！

夢幻魔力豬血糕

▲特製的防油紙袋很可愛，上面還有黃師父的LOGO。

▲這豬血糕拿在手上沉甸甸的，還有點燙。

特製沾醬

店家特調的沾醬有原味、麻辣（微辣、小辣、中辣、大辣）選擇，我先點了微辣嘗試，醬味溫潤，辣香夠味，微辣的口感就很不錯，下次會試試小辣。

趁熱要趕快吃

除了沾醬讓我難忘，最特別的就是黃師父的豬血糕口感！軟Q帶有嚼感，緊實飽滿，超厚但不會難咬，剛做好熱熱的，真的很好吃！建議買到的當下就先嘗試，因為帶回家的味道，我覺得有差。

▲招牌就是夢幻魔力豬血糕，加上特別的獨門沾醬，營業時間至凌晨兩點，很適合許多喜歡宵夜時間覓食的夜歸人。

黃師父 真功夫美食

地址：台北市大同區延平北路三段73之4號

電話： 0976－437793

營業時間：16：00－02：00（周日一公休）

