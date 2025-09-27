板橋深夜現烤古巴三明治！安格斯熟成牛排淋滿熔岩起司太罪惡

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

在板橋湳雅夜市吃完很少見的街頭粵式牛雜，隔壁攤的「163熔岩起司牛排」也很特別。招牌寫著安格斯熟成牛排相當吸引人，還可以做成大份量的潛艇堡，我和朋友一人吃一個超級飽，這次想記錄板橋湳雅夜市美食懶人包名單，這攤是很少見的美食攤位。

▲攤位在板橋湳雅夜市，也有和熊貓外送平台配合。

▲排隊等街頭粵式牛雜的時候，這攤「163熔岩起司牛排」也有不少人買。

▲食量大的還可以加價更大份。

▲店員說很多人會買紅鹿潛艇堡，但我不敢吃鹿肉。

▲很少見攤位使用這些食材，像是純正血統之Prime安格斯黑牛、純血原生種黑毛和牛，還有自然放牧Bellota等級伊比利豬種。

▲有火烤也有炙燒的料理方式。

▲餐點都是現做，要稍等一下。

菜單

直接把原肉食材標註，所以價位上就不會太低，菜單上有西遊記人物分類很可愛，有牛魔王、豬八戒、唐三藏、孫悟空，有些餐名也很好笑，每個月還有隱藏版妖精美食。

▲和朋友點了不同的來吃看看，我們都點潛艇堡，真的份量不少，拿在手上很有重量。

髒手指古巴三明治140元＋爆量牛80元

餐名髒手指就是這邪惡的配料加上熔岩起司，吃完會讓手指髒髒的，大食量加價選了爆量，肉感更多。精選厚切火腿香嫩好吃，搭配店家獨家的熔岩起司醬，滿滿香濃起司好讚，潛艇堡烤得酥酥脆脆，加上內餡滿滿的配料，真的很過癮，雖然標榜髒手指，但如果店家有給塑膠手套會更方便食用。

豬八戒 伊比利Bellota橄欖豬排 310元（8分熟）

自然放牧Bellota等級伊比利豬種是我比較少吃的，肉質扎實柔嫩，肉香迷人；加上清爽的生菜、酸脆的泡菜和熔岩起司醬，滋味相當有層次，大口咬下要小心噴汁。

牛魔王 安格斯熟成嫩肩牛排 270元（熟成28天）

嚴選Prime安格斯黑牛，餐廳使用的等級，熟成處理讓牛排肉質更加鮮嫩多汁，肉香十足，嚼感佳，在夜市販售餐廳才會用的食材真的有點大膽，但不得不說，真的好吃。

163熔岩古巴三明治／火烤安格斯熟成牛排

地址：新北市板橋區南雅東路31號

電話：0933－931917

營業時間：17：30～00：30（周四公休、五六營業至01：30）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

