台中4.6顆星天井老宅咖啡！招牌青葡萄抹茶提拉米蘇細緻綿密

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

這間位在台中中區的「Phase Coffee Roasters」，是台中最近爆紅的月球咖啡館，由老宅改建的質感空間，不僅裝潢極具美感，連咖啡、甜點表現也十分出色。主打水果提拉米蘇，不僅口感細緻、用料豐富，擺盤更是美得像藝術品，堪稱台中最美水果提拉米蘇。

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位置

▲位在台中中區中山路，距離第四信用合作社、第二市場不遠，附近不算好停車，只有少許的路邊停車格。

外觀

▲由老宅改建而成，外觀呈現極簡侘寂風格，靜謐低調中散發出獨特的美感。

內部空間

一走進店裡，映入眼簾的是誘人的甜點櫃，空氣中瀰漫著撲鼻的咖啡香，讓人一瞬間沉醉其中。Phase Coffee Roasters沒有提供訂位服務，皆採現場候位，不管平假日生意都超級好。座位區分為一、二樓，一樓設有吧檯高腳座位區，還有一處設計感十足的天井空間，自然光灑落其中，搭配舒適的沙發，營造出悠閒自在的氛圍。最吸睛的莫過於天花板上的月球造景，不僅極具特色，也是許多網美必拍的夢幻打卡點。

菜單

餐點

酒香提拉米蘇 180元

這款酒香提拉米蘇是不少脆友推薦的提拉米蘇，口感細緻綿密，入口即化；濃郁酒香在舌尖綻放，尾韻帶有迷人的可可香氣，層次豐富、讓人回味無窮。

青葡萄抹茶提拉米蘇 250元

以清新飽滿的綠葡萄鋪滿整體，搭配細緻綿密、入口即化的抹茶提拉米蘇，抹茶香濃郁純粹，伴隨一絲淡淡酒香，層次豐富而不膩。中間點綴著一朵小花，為整體增添一抹雅緻的詩意，整體擺盤如藝術品般夢幻，視覺與味覺都讓人驚艷。

本質拿鐵 165元

Phase Coffee Roasters 的咖啡可依個人口味選擇喜愛的咖啡豆，從清新的淺焙、平衡的中焙，到風味濃郁的中深焙應有盡有。我這次選用的是風味明亮的淺焙咖啡豆，搭配香醇濃郁的小農鮮奶，入口滑順，帶有清新的果酸與自然甜感，層次豐富又不失溫潤口感，喝起來既清爽又細緻。

日本抹茶歐蕾 200元

另一杯我選了現刷的日本抹茶歐蕾，抹茶香超濃郁，搭配小農鮮奶的香醇奶味，茶香與奶香完美融合，口感溫潤滑順，超好喝。

心得

不管是環境還是甜點、飲品都超有水準，超適合跟朋友來這裡放鬆聊天、拍拍美照、享受療癒系美味，有機會一定要親自來感受一下這間被譽為「最美水果提拉米蘇」的月球系咖啡館，提醒大家Phase Coffee Roasters採現場候位，無訂位服務。

Phase Coffee Roasters

電話：0955－113878

地址：台中市中區中山路119號

營業時間：11：00－20：00

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