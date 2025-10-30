ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中超浮誇「金箔和牛肉包」！還有近50種創意口味可選

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

台中北區的「包囍饅頭台中漢口店」新開幕，菜單提供蜜心黑糖包、冰淇淋饅頭、極品黑金和牛、麻辣香鍋包、芋泥包等，品項多樣、用料實在，附近有元保宮、曉明女中、天津路年貨大街、中國醫藥大學，是台中北區饅頭、漢口路美食好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲噴水池黑糖包根本黑糖瀑布，必吃饅頭尬手切冰，和牛化身肉包超狂！

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲菜單提供近50種鹹甜口感的特色饅頭包子，以蜜心黑糖包、香草巧克力焦糖鐵觀音冰淇淋饅頭、極品黑金和牛、麻辣香鍋包、芋泥包聞名。

在哪裡
包囍饅頭台中漢口店位於台中市北區漢口路四段178號，距台中市公車站－賴厝國小走路2分鐘，鄰近永興街小吃街、曉明女中、天津路年貨大街、中國醫藥大學。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲環境算是蠻創新的包子饅頭專賣店，有別於街邊或是老式的眷村包子饅頭攤位，這裡是以烘焙坊的形式陳列，整體算是寬敞、明亮且舒適，內用提供空調、飲品。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲多種包子饅頭一字排開。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲還有水餃與禮盒系列可以選擇。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

料理過程
包囍饅頭創始人因懷念童年長輩親手製作的熱騰騰饅頭與包子，堅持以古法老麵發酵、牛奶精製，重現古早風味。饅頭口感Q彈、帶有淡淡奶香，口味選擇多樣，從經典傳統到創新巧思，還有爆漿與麻糬系列，滿足各種味蕾，店內主要販售需自行加熱的饅頭與甜包，也提供現蒸可即食的肉包。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲饅頭可以試吃，超大方。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲門口還有奉茶好甘心。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

肉包系列
特色聯名口味有極品黑金和牛包、秘製嚴選燒肉包與胡同燒肉聯名，麻辣香鍋肉包與剝皮辣椒肉包也是店內的人氣肉包單品。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

極品黑金和牛包

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲與胡同燒肉攜手打造，清奢黑金外皮撒上金箔超值感，肉感軟嫩香甜帶和牛油脂清香。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

麻辣香鍋包

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲下午茶就能享用麻辣鍋，麻香辣感超涮嘴。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

手切冰 
不用跑新加坡就吃得到，焦糖、香草、巧克力、鐵觀音四種口味通通有，自己搭配喜歡的饅頭，冰火兩重天超迷人。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

甜包

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲提供蜜心黑糖包、芋泥包、72%爆漿巧克力、抹茶紅豆、金沙奶黃包等。

蜜心黑糖包

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲根本是黑糖噴水池，熱騰騰黑糖湧出來，大口咬下真的要小心燙，麻吉系列內餡塞好塞滿，大朋友小朋友都超愛。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲72%爆漿巧克力，巧克力塞好塞滿，苦甜可可香最幸福。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲芋泥包滿滿芋頭餡罩不住，香甜芋香好迷人。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲抹茶尬紅豆最經典，紅豆與茶香來得穠纖合度。

麻吉系列

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲爆漿花生麻吉、爆漿芋頭麻吉、爆漿芝麻麻吉任君選擇。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲爆漿芝麻麻吉，芝麻湯圓化身饅頭，放大版咬下超過癮。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲爆漿花生麻吉，花生尬麻吉蹦新滋味，堅果香氣好加分。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲爆漿芋頭麻吉，芋頭麻吉一次享有，不說還以為是芋頭大福。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

▲金沙奶黃包，濃郁起司乳香化開。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

心得
以老麵結合牛奶製作出的麵糰，具有鬆軟的質地與濃郁的奶香，且食用後不易造成消化不適，產品口味選擇多達五十種，涵蓋鹹甜風味，以及爆漿與牽絲等多元食感，滿足不同口味需求。

▲▼台中北區美食推薦「包囍饅頭台中漢口店」，必吃饅頭尬手切冰、和牛化身肉包！（圖／部落客美熊提供）

包囍饅頭台中漢口店

地址： 台中市北區漢口路四段178號
電話號碼： 04－22376653
營業時間：09：00～21：00（周一公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

豬腸湯＋豆菜麵40元解決一餐！新營隱藏版早餐店　還能無限續湯
2025年還能吃到50元咖哩蛋包飯！藏身內壢火車站旁學生族最愛
台北「清真認證」穆斯林友善牛肉麵！75年老字號加湯加麵免費

關鍵字： 包囍饅頭台中漢口店 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

推薦閱讀

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！富都地鐵站必朝聖美食

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！富都地鐵站必朝聖美食

吉隆坡70年老茶室自組美食街！騎樓小店擠滿多家檔口美食一站滿足

吉隆坡70年老茶室自組美食街！騎樓小店擠滿多家檔口美食一站滿足

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！飄香50年現擀水煎包出爐就秒殺

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！飄香50年現擀水煎包出爐就秒殺

香港必吃燒鵝連續10年入選米其林一星　祖傳半世紀獨門秘方醃製

香港必吃燒鵝連續10年入選米其林一星　祖傳半世紀獨門秘方醃製

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

今年觀光逆差已805萬人次　觀光署長：出國玩不影響國旅

今年觀光逆差已805萬人次　觀光署長：出國玩不影響國旅

饗食天堂林口三井店11/3開幕

饗食天堂林口三井店11/3開幕

旅宿業將開放移工　觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

旅宿業將開放移工　觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

速食店萬聖節優惠一次看

速食店萬聖節優惠一次看

台中超浮誇「金箔和牛肉包」！

台中超浮誇「金箔和牛肉包」！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

獨／奇美博物館揭引進埃及展背後故事

4家手搖飲買1送1優惠包

老爺感謝季11月開跑　住宿券下殺2折

一沐日開賣逮丸感性系列周邊

萬華60年油飯店封存老台北滋味！

曾是張雨生故鄉！全台澎最早形成眷村

水源市場最會排隊炒燴攤！

烤黑輪入選米其林！

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

2025桃園萬聖城 魔蛛古堡 魔幻登場！

跟著魔幻蜘蛛王踏入冒險，變裝、討糖、電音派對一樣不能少！即日起至11/2 就在桃園藝文廣場

最新新聞更多

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

今年觀光逆差已805萬人次　觀光署長：出國玩不影響國旅

饗食天堂林口三井店11/3開幕

旅宿業將開放移工　觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

速食店萬聖節優惠一次看

台中超浮誇「金箔和牛肉包」！

南機場夜市店家營業調整一次看

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366