台中超浮誇「金箔和牛肉包」！還有近50種創意口味可選

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

台中北區的「包囍饅頭台中漢口店」新開幕，菜單提供蜜心黑糖包、冰淇淋饅頭、極品黑金和牛、麻辣香鍋包、芋泥包等，品項多樣、用料實在，附近有元保宮、曉明女中、天津路年貨大街、中國醫藥大學，是台中北區饅頭、漢口路美食好選擇。

▲噴水池黑糖包根本黑糖瀑布，必吃饅頭尬手切冰，和牛化身肉包超狂！

▲菜單提供近50種鹹甜口感的特色饅頭包子，以蜜心黑糖包、香草巧克力焦糖鐵觀音冰淇淋饅頭、極品黑金和牛、麻辣香鍋包、芋泥包聞名。

在哪裡

包囍饅頭台中漢口店位於台中市北區漢口路四段178號，距台中市公車站－賴厝國小走路2分鐘，鄰近永興街小吃街、曉明女中、天津路年貨大街、中國醫藥大學。

▲環境算是蠻創新的包子饅頭專賣店，有別於街邊或是老式的眷村包子饅頭攤位，這裡是以烘焙坊的形式陳列，整體算是寬敞、明亮且舒適，內用提供空調、飲品。

▲多種包子饅頭一字排開。

▲還有水餃與禮盒系列可以選擇。

料理過程

包囍饅頭創始人因懷念童年長輩親手製作的熱騰騰饅頭與包子，堅持以古法老麵發酵、牛奶精製，重現古早風味。饅頭口感Q彈、帶有淡淡奶香，口味選擇多樣，從經典傳統到創新巧思，還有爆漿與麻糬系列，滿足各種味蕾，店內主要販售需自行加熱的饅頭與甜包，也提供現蒸可即食的肉包。

▲饅頭可以試吃，超大方。

▲門口還有奉茶好甘心。

肉包系列

特色聯名口味有極品黑金和牛包、秘製嚴選燒肉包與胡同燒肉聯名，麻辣香鍋肉包與剝皮辣椒肉包也是店內的人氣肉包單品。

極品黑金和牛包

▲與胡同燒肉攜手打造，清奢黑金外皮撒上金箔超值感，肉感軟嫩香甜帶和牛油脂清香。

麻辣香鍋包

▲下午茶就能享用麻辣鍋，麻香辣感超涮嘴。

手切冰

不用跑新加坡就吃得到，焦糖、香草、巧克力、鐵觀音四種口味通通有，自己搭配喜歡的饅頭，冰火兩重天超迷人。

甜包



▲提供蜜心黑糖包、芋泥包、72%爆漿巧克力、抹茶紅豆、金沙奶黃包等。

蜜心黑糖包

▲根本是黑糖噴水池，熱騰騰黑糖湧出來，大口咬下真的要小心燙，麻吉系列內餡塞好塞滿，大朋友小朋友都超愛。

▲72%爆漿巧克力，巧克力塞好塞滿，苦甜可可香最幸福。

▲芋泥包滿滿芋頭餡罩不住，香甜芋香好迷人。

▲抹茶尬紅豆最經典，紅豆與茶香來得穠纖合度。

麻吉系列

▲爆漿花生麻吉、爆漿芋頭麻吉、爆漿芝麻麻吉任君選擇。

▲爆漿芝麻麻吉，芝麻湯圓化身饅頭，放大版咬下超過癮。

▲爆漿花生麻吉，花生尬麻吉蹦新滋味，堅果香氣好加分。

▲爆漿芋頭麻吉，芋頭麻吉一次享有，不說還以為是芋頭大福。

▲金沙奶黃包，濃郁起司乳香化開。

心得

以老麵結合牛奶製作出的麵糰，具有鬆軟的質地與濃郁的奶香，且食用後不易造成消化不適，產品口味選擇多達五十種，涵蓋鹹甜風味，以及爆漿與牽絲等多元食感，滿足不同口味需求。

包囍饅頭台中漢口店

地址： 台中市北區漢口路四段178號

電話號碼： 04－22376653

營業時間：09：00～21：00（周一公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

