吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！富都地鐵站必朝聖美食

馬來西亞吉隆坡的「阿榮哥海南茶」在地經營60年，位於Pudu裡，阿公吃到帶孫子來吃，菜單提供海南茶、吐司、飲品等餐點，招牌糖粉、咖椰醬刷上麵包有夠香！鄰近富都廣場、富都地鐵站口味傳統、知名度高，附近有ICC 富都、成功時代廣場樂園是不少人的吉隆坡海南茶、富都茶室、ICC Pudu美食好選擇。

好吃嗎？

阿榮哥海南茶是吉隆坡不可錯過的經典早餐選擇。甜而不膩的特質令人回味，其中最具代表性的就是他們的海南茶。這名字源自阿榮哥的長輩是海南人，但這茶絕非僅只憑名字吸引人。茶湯比咖啡更濃厚，還散發著煉乳的香滑味道。

價目表

▲菜單提供海南茶、吐司、鹹食等餐點，也有一旁檔口的小吃可以點，但座位區外的其他食物不能帶進來。

環境

環境就是簡單的茶室，沒有提供紙巾，有簡單的座位區；座位區就是海南茶的地舖，一旁的檔口可以使用這裡的桌椅，但要購買本店的飲品。

料理過程

料理過程是以茶和咖啡為基底，融合陳澤佳先生獨特配方和比例調製，加央和奶油烤麵包經過精心烘烤至外皮酥香，內夾著的咖椰和奶油甜度恰到好處。不僅如此，奶油經過烘烤後更添香氣，再灑上一層豐富的糖粒。

歷史

「阿榮哥海南茶檔」創立於1964年，最初從武吉免登巴剎內的小茶檔開始經營，後來搬遷至燕美巴剎的攤位，專注於自製純正的海南茶飲。如今，這家擁有超過半世紀歲月的老字號已遷至ICC Pudu現址，繼續為顧客提供古早味道濃郁的海南茶與咖啡。這間充滿歷史情懷的小店，在歲月流轉間成功吸引了一代又一代的茶客傳承不衰。如今，店舖的經營已交棒至第二代。

吃什麼？

▲這次來到了馬來西亞吉隆坡找美食，在阿榮哥海南茶吃早餐，我們點了海南茶、薏米水、加央雪油烤麵、椰漿飯。

海南茶

阿榮哥的海南茶以豐厚的茶韻著稱，相較於咖啡更見深沉，且帶有煉乳般的香滑口感。不同於咖啡也有別於奶茶，而是以茶和咖啡為基底，融合陳澤佳先生獨特配方和比例調製。入口後，先是茶香與咖啡香交織，再來是回甘悠長馥郁濃順，多層次風味餘韻綻開於唇齒之間。

香氣豐富濃郁

海南茶以茶為核心，口感濃郁且絲滑，鼻尖輕嗅感受的沁人香氣，先被濃厚的咖啡味包覆，隨後茶清韻緩緩綻放。兩者在口腔內巧妙交融，帶來一場非凡的味覺體驗。茶與咖啡碰撞出的完美平衡，再一次陶醉於，唇齒間久久不散的餘香。

加央和奶油烤麵包

加央和奶油烤麵包算是融合當地特色，與英國風味的在地美食，經過精心烘烤至外皮酥香，內夾著的咖椰和奶油甜度恰到好處。不僅如此，奶油經過烘烤後更添香氣，再灑上一層豐富的糖粒，香甜感與奶香味在舌尖漫開。

阿榮哥海南茶／Ah Weng Koh Hainan Tea & Coffee

地址：G85, ICC Pudu, Jalan 1/77C, Pudu, 55100 Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間：05：30－14：00（周一公休）

