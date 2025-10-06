2025年還能吃到50元咖哩蛋包飯！藏身內壢火車站旁學生族最愛

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

桃園內壢傳承40年的好手藝！提供蛋包飯、土魠魚羹等餐點，鄰近內壢傳統市場、內壢高中，價格親民、位置方便，也靠近內壢圖書分館、家樂福內壢店，是晚餐便當的好選擇。50元咖哩蛋包飯還以為穿越到20年前，補習班便當會一叫百多碗的時候，是小朋友的晚餐記憶。

▲距離桃園市公車站－內壢火車站走路4分鐘、內壢火車站走路6分鐘。

內用環境

深海深美食內壢分店環境提供紙巾、空調、洗手間與電視；座位多以兩人桌或四人桌為主，適合個人用餐或小家庭、朋友聚餐，整體而言算是平價餐館的整潔度，料理區則在前頭。

料理過程

深海深美食內壢分店料理過程。傳承自1986年由第三代外燴總舖師的好味道，源自雲林斗六的特色美味小吃店 ，大家對於當地的魷魚羹、魷魚嘴不陌生，更打造出平價台式日本料理，以炸物、羹類、飯食、麵食來做組合，出餐蠻快挺有效率，但就少了單一門店的獨特味道。

▲調味料提供辣椒醬、辣粉、胡椒、醋、醬油。

咖哩蛋包飯

不要想像是日式文青店那種日系蛋包飯，這邊只要1／7價格50元；就是便當店常見那種台式風格咖哩醬，醬汁濃稠偏甜沒有香料味，整體勾芡感偏重，畢竟這邊是以羹湯為招牌，特別的是還有搭配番茄醬帶出酸甜感，飯體則是樸實的台味蛋包飯，裡頭不是包炒飯而是包白飯，份量比起便利商店少了一些，搭配辣椒粉會比較不會那麼甜，算是月底還沒薪水可以果腹的好選擇，配料還附有紅蘿蔔與馬鈴薯。

▲這次來到了桃園中壢找美食，我們前往內壢的深海深美食內壢分店吃下午茶，在深海深美食內壢分店我們點了一個咖哩蛋包飯。

整體心得

中壢區信義路的深海深美食內壢分店鄰近內壢火車站，提供各種羹類、土魠魚羹、咖哩蛋包飯、飯類、麵類、湯類以及小菜，百元內就能品嘗，非常平價實惠深受補習班歡迎。其中最受歡迎的招牌「魠魚羹」口味略帶甜味。

深海深美食內壢分店

電話：03－4345668

營業時間：10：30－21：00（周六公休）

地址：桃園市中壢區信義路75號

