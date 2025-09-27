台北「清真認證」穆斯林友善牛肉麵！75年老字號加湯加麵免費

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

這家位於台北中正區、鄰近捷運西門站的「清真黃牛肉麵館」，自1950年開業至今已經超過75年歷史；不僅獲得清真認證，更以道地風味深受在地人與遊客喜愛，店內供應牛肉麵、捲餅、鍋貼、小菜等清真料理，地點靠近國立臺灣博物館、城中市場、西門町徒步區及總統府。

▲濃郁、醇厚道地湯頭，提供免費加湯加麵服務，也是清真認證的安心食材，有人讚賞其濃郁湯頭、軟嫩牛肉及Q彈麵條。

在哪裡

位於台北市中正區延平南路23號，距離捷運西門站5號出口步行約8分鐘，台北市公車站－中華路北站走路4分鐘，鄰近臺灣博物館、城中市場、西門町徒步區、總統府、北一女中、台北車站，周邊有張家清真黃牛肉麵館、東一排骨總店、劉山東牛肉麵、廖家牛肉麵三家等餐飲場所。

價目表

菜單以牛肉麵、牛肉鍋貼、牛肉水餃、牛肉捲餅聞名，特別的是牛肉麵可以額外加湯或加麵，不僅可以選擇家常麵、粉絲、泡餅，甚至有乾拌麵；配料方面則有牛肉、牛腩、牛筋、牛雜選擇，更有三寶組合牛肉、牛筋、牛雜一次滿足。還有不同的湯底選擇，紅肉白湯、紅湯紅肉、白湯、白肉紅湯，其實就是紅燒肉搭配清燉湯或者清燉肉搭配紅燒湯；牛肉鍋貼、水餃和捲餅都是店內人氣品項。

料理過程

由於老闆是一位虔誠的回教徒，料理過程充分體現對信仰的堅持，從揉麵、桿皮到包餡皆由店主親自處理，所有食材與烹調方式均依循可蘭經規範，並經中國回教協會監製。店內分工明確，左側專責現做蔥油餅、鍋貼等點心，右側則專注於煮麵與牛肉料理。肉品來源尤為嚴謹，每塊牛肉都須經過誦經宰殺，確保不含任何豬製品，完整展現清真飲食的純粹與講究。

環境

提供空調、紙巾、電視、飲水機，以麵店而言環境非常舒適，算是整潔的老字號。用餐區設有兩種桌型，既有寬敞的六人座長桌，也有適合小型聚會的四人座方桌，整個空間洋溢著濃濃的文化氛圍，其中一大亮點便是牆上精心繪製的聖地麥加畫作，為用餐時光增添了一份神聖與優雅。

▲多樣小菜一字排開。

▲調味料有牛油、辣油、辣椒醬、辣豆瓣醬及酸菜、醬油、醋、香油。

清真認證

台灣在清真飲食版圖中佔有重要位置，根據國際觀光組織統計，台灣是非穆斯林地區第四多訪客的國家，每年國際觀光客中也約有兩成是穆斯林入境，在台穆斯林人口包含新住民、移工，也有30萬人以上，由於多數為印尼籍移工，也是不少移工放假吃飯的好去處，甚至有不少戴頭巾的東南亞人士前來用餐。

▲我們點了紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵與牛肉捲餅。

紅燒牛肉麵

▲相比於傳統的原汁牛肉麵，多了層渾厚香氣少了醬油感，紅燒湯頭呈現迷人色澤，佐以蔥末畫龍點睛。

湯感濃郁醇厚散發牛肉的香氣

香醇而不過於油膩，鮮鹹有輕微辣感，牛肉經長時間慢燉入味；肉塊個頭不小且多汁，肉感軟嫩，吸附滿滷汁精華，更襯托出甘美牛香。

▲刀削麵寬麵體彈性極佳，咀嚼間Q彈在舌尖舞蹈，每一口均帶來十足的韌嚼感，與湯底和牛肉相得益彰，香氣一同在舌尖綻放。

清燉牛肉麵

湯頭相比紅燒口味更加清爽，能充分感受到牛肉的原香與醇厚，有點類似蘭州牛肉麵的牛肉香氣，但卻少了香料感與茴香味，而多了些鮮甜感。作法近似於蘭州牛肉麵，或許就是師承蘭州回民的好手藝，選用切成薄片的腱子肉，更突顯其口感與風味，筷子輕輕一夾就能分開。

牛肉捲餅

跟想像中的厚切牛肉捲餅不太一樣，可以說是牛肉薄餅，整體外皮乾烙得挺香，搭配牛肉片與醬汁還行，牛肉應該就是清燉牛肉麵的牛肉片，如果份量多一些口感會更好。

清真黃牛肉麵館

地址： 100台北市中正區延平南路23號

電話： 02－23318203

營業時間： 11：00～19：30（周一公休）

