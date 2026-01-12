ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
辻利茶舖漲價最高67%！今起內用換新菜單　抹茶拿鐵145→160元

▲▼「辻利茶舗」今年換上新內用菜單。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗即日起換上內用新菜單並調漲部分商品價格。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「辻利茶舗」宣布今天起更新內用菜單，有全新雙茶淋醬與4款飲品。由於日本抹茶價格飛漲，業者也調整部分內用商品價格，像是抹茶拿鐵貴15元、霜淇淋漲10元；梅之白御抹茶粉從570元漲至950元，漲幅最高達67%。

台灣辻利茶舗表示，抹茶拿鐵、柚子御抹茶從145元調漲至160元；辻利濃茶卷從150元調漲為160元；辻利霜淇淋從110元調漲至120元；經典白玉百匯從150元調漲至165元；外帶梅之白御抹茶從135元漲至150元，梅之白御抹茶粉從570元漲至950元，漲幅67%。

業者表示，抹茶產量因極端氣候影響逐年下滑，加上去年歐美市場需求量暴增，日本抹茶自去年起漲幅驚人，二番茶漲3至5倍、三番茶5至7倍，不得已調整價格。

辻利茶舗內用新菜單有「雙茶淋醬」，包括「獨門抹茶」、「焙茶風味」2款，每份售價35元，茶香濃度可依個人喜好調配，適合搭配刨冰、蛋糕及日式甜點。

▲▼「辻利茶舗」今年換上新內用菜單。（圖／辻利茶舗提供）

▲▼有4款全新特調飲+辻利時光套餐。

▲▼「辻利茶舗」今年換上新內用菜單。（圖／辻利茶舗提供）

調飲系列則推出「樂香抹茶」、「蘋韻抹茶」、「桔橙焙茶」與「鳳釀焙茶」等4款新飲品，售價皆為160元。全新「辻利時光套餐」，集結冰品、蛋糕、白玉串與甜點，還可搭配現刷抹茶或日本茶飲，售價480元。

▲▼「辻利茶舗」今年換上新內用菜單。（圖／辻利茶舗提供）

▲▼業者更找來法朋推出每日限定甜點。

▲▼「辻利茶舗」今年換上新內用菜單。（圖／辻利茶舗提供）

辻利茶舗更與法朋聯名，推出每日限定系列，首波有「丸倉抹茶提拉米蘇」，售價215元；「莓香抹茶千層酥」，售價225元。

