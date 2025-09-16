ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
15元滷肉飯隱身萬華老市場　樸實小攤擺滿古早味小菜

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

萬華美食推薦吃什麼？萬華美食推薦這家正宗阿偉咖哩飯，之前有看到節目介紹，龍山寺旁人山人海極致香10元飯菜滷肉，後來上網查就是萬華正宗阿偉咖哩飯，隱藏巷弄沒有什麼觀光客知道，來吃的都是在地人，通通都是銅板價口味好又便宜，老客人一吃就是好幾年。

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲就在剝皮寮的對面、三水街市場裡面，從龍山寺站走路過來只要2分鐘，旁邊就是周記肉粥店。

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲從早上5點開賣，一直營業到下午1點，星期一二公休，中式早午餐每到飯點都會有人在巷弄內排隊。

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲有點類似台式自助餐，算算餐檯上面大約會有20種菜色，店內沒裝潢也沒冷氣，但因為價格公道實在，所以不少人都是熟客。

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

菜單價位
有賣咖哩飯、滷肉飯、清粥小菜、瓜仔肉飯、香腸等等，滷肉飯小碗才15元也太便宜！不少熟客老闆都會跟他們聊上幾句，餐檯上的菜色價格我沒細問，因為就是便宜。

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲我點了一碗滷肉飯、荷包蛋、豆腐、番茄炒蛋以及蘿蔔湯，熱湯夏天是竹筍湯，冬天就是蘿蔔湯。

滷肉飯

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲光看外觀就很合格，油油亮亮的滷肉，帶點肥肥油脂，滷汁甜中帶鹹，搭配軟硬剛好的米飯，吃第一口就是好吃的。

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲我加點了半熟荷包蛋，跟滷肉飯真的很合拍，滿嘴蛋香加滷汁香氣就是享受。

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲我點了番茄炒蛋以及豆腐，這兩樣都是很下飯的菜色，這樣全部點下來好像不到100元，那天我吃很快，所以沒特別留意價格，只覺得很便宜。

蘿蔔湯

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲最後這碗蘿蔔湯喝起來清甜非常家常味，裡面還有兩大塊蘿蔔。

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲店家裝便當打菜的手一直沒有停過，生意非常好，價位又很實在，有機會我還會再來試試咖哩飯。

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華三水街市場小吃「正宗阿偉咖哩飯」推薦，極致香10元飯菜滷肉。（圖／部落客Darren提供）

正宗阿偉咖哩飯

地址：台北市萬華區廣州街92巷2號
電話：02－23084311
營業時間：05：00～13：00（周一／二公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

關鍵字： 正宗阿偉咖哩飯 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌 特色美食系列

