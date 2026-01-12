一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

▲外商公司前總經理田臨斌退休後成為郵輪旅行愛好者，兩度搭郵輪環遊世界。（翻攝自老黑看世界臉書粉專）



過去被視為退休族專利的郵輪旅行，近年逐漸翻轉形象，成為旅遊玩家眼中高CP值又省體力的選項，只要一張船票，就搞定吃飯、住宿、娛樂。45歲從外商公司總經理一職退休、現為旅遊達人田臨斌，在他人生下半場選擇把時間交給海洋，50歲後開始頻繁搭郵輪環遊世界。對他來說，郵輪不只是交通工具，而是一種重新安排生活節奏、思考旅行意義的方式。

「郵輪旅行對我來說，就像日常生活一樣，平常怎麼過，在船上就怎麼過。」田臨斌（綽號老黑）這樣形容自己與郵輪的關係；45歲退休，自50歲開始頻繁搭郵輪旅行，老黑的人生下半場與郵輪很緊密。

網路上常戲稱愛搭郵輪的人是老「郵」條，田臨斌笑說自己當之無愧。2013年，他和太太第一次搭郵輪，就直接選擇超過100天的環遊世界航程，每人花費約80多萬元。那不只是他人生第一次郵輪體驗，也意外改變了往後的旅遊方式。

「這樣環遊世界要在船上度過100天，第一個月真的很想回家，第二個月漸漸適應，到第三個月行程快結束時，反倒覺得可以繼續玩下去。更妙的是，船上的人心情也跟我相似。」田臨斌大笑著說。

事實上，比起搭飛機旅行，每到一個地方就要拖著行李找飯店、搭火車、換城市，郵輪真的輕鬆太多了。田臨斌說，在船上，生活節奏和在家並無太大差異，固定時間吃飯、運動、看表演，只是每天醒來，窗外的風景可能已經換成另一個國家。

這樣的體驗，讓他在2016年規劃了第二趟郵輪環遊世界行程；原本預計2020年要展開第三趟，卻因疫情而擱置。回顧過去15年，田臨斌累積搭郵輪的天數已超過1000天，幾乎把郵輪當成另一個「移動的家」。

郵輪旅遊作家「豌豆老公主」Amy同樣是重度郵輪旅人，她已完成26趟郵輪與河輪航程，在船上度過239天，並寫下《海外郵輪自助旅遊攻略》。她形容，郵輪一張船票就包辦住宿、餐飲與娛樂，「比較像是一座會移動的大型度假村。」

在這些長時間旅人的眼中，郵輪的魅力不只是移動，而是一種能把生活節奏重新放慢、又不必為瑣事操心的旅行方式。也因此，郵輪不只是退休族的選項，而是越來越多人在人生不同階段，重新思考「怎麼旅行」的選擇。



