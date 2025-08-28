擔仔麵日賣2000碗！生意好到包下3個店面　松江南京懷舊台菜

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

松江南京美食推薦這家「阿美飯店」，主打台菜以及酒家菜，和「好記擔仔麵」其實是同一個老闆，生意好到有三個店面，可以吃到桌菜也能吃到擔仔麵，兩家都可以同步點菜。推薦紅蟳米糕、魷魚螺肉蒜，價錢實惠、餐點選擇很多，還有特約停車場可以停車。

交通

▲出捷運松江南京站8號出口，走路過來約7分鐘就能抵達，開車來的話也有特約停車場可以停車。

環境

店名雖然叫阿美飯店，但其實不是可以入住的飯店，而是以吃飯為主的飯店，店家招牌還保留著早期台灣比較常見的樓牌，後來也變成這裡的特色。從轉角三角窗位置總共有3個店面，分別為阿美飯店、好記擔仔麵以及阿美飯店宴會廳，人多的話通常都是在阿美飯店用餐，這邊會有圓桌，人少的話則是會在好記擔仔麵用餐居多。

▲門口放著許多菜色以及價錢，有點類似日本餐廳常常看到的食物模型，而且這裡也有不少外國客人，標價清楚的方式很不錯。

▲好記擔仔麵攤位上面寫著免費續湯續肉燥，每天賣出2000碗真的很厲害，店家有秀出主廚推薦菜色可以參考。

▲留影合照牆上滿滿的明星、藝人。

▲阿美飯店用餐環境走傳統懷舊路線，有許多古早味的設計擺飾，座位以圓桌為主。

菜單

主打台菜以及酒家菜，有單點以及桌菜可以選擇，因為全部都是同一個老闆的關係，所以在阿美飯店也可以點到好記擔仔麵的餐點。

餐點

粉肝

▲超快就上桌，吃起來很嫩口沒有什麼腥味，不用沾醬單吃就很可以，不過數量就是有點少，人多起碼都要點個兩份。

蒜泥蚵仔

▲店員推薦點的鮮蚵鮮甜飽滿，外面會裹上薄粉川燙，入口滑嫩有著明顯鹹香蒜味，是蠻多人會點的料理。

蒸籠開陽絲瓜

▲菜色模型那邊是用蒸籠裝，結果上桌是用盤子裝，感覺蒸籠裝比較有特色。絲瓜上面有蝦米，入口清甜帶點脆度。

菜脯蛋

▲通常蛋料理接受度很高，所以看到蛋料理我都會點，最好都是點兩份才夠吃。

蒸高麗菜

▲原本想要點菠菜，結果蒸籠菠菜賣完，所以改點高麗菜。淋上滷肉汁調味，咬起來很脆、很鮮甜。

好記豆腐

▲不少網路鄉民推薦的菜色，對我來說就是老皮嫩肉，吃起來外皮薄嫩，咬開還會有點微微爆漿的感覺。

魷魚螺肉蒜

經典酒家菜現在已經不多見了，主要就是魷魚、螺肉以及蒜苗，裡面還有排骨酥，螺肉罐頭絕對是重點，鹹甜湯汁加上蒜苗香氣，喝起來非常對味。

油條鮮蚵

▲大家都挺喜歡這道油條鮮蚵，蚵仔飽滿軟嫩，油條則會吸收鮮美湯汁，趁熱吃充滿鮮味，很下飯。

擔仔麵

▲來到這裡必點的擔仔麵，每天賣2000碗很受歡迎，黃麵簡單樸實，然後淋上肉燥，裡面還會有肉片以及火燒蝦，調味鹹香很開胃。

紅蟳米糕

▲也是必點菜色，人多的話建議直接點大份。紅蟳給得很有誠意，米糕又香又軟Q，不會太過軟爛，想吃記得要先打電話預訂。

蒜泥滷肥腸

▲大家的評價也不錯，肥腸滷到非常入味、軟嫩軟嫩，醬汁也不會太過死鹹。

丁香魚花生

▲丁香魚很大隻，炸到酥酥脆脆，還有花生很涮嘴。

高粱香腸

▲高粱味不是很明顯，吃香腸一定要搭配蒜片，我們蒜片不夠還跟店員要。

紅燒肉

▲店員推薦的熱門菜色之一，帶有油脂三層肉，炸到外層酥酥脆脆，趁熱吃很香，不會太過油膩。

煎豬肝

▲上桌就充滿香氣的煎豬肝，稍微帶點厚度，咬下去鹹甜鹹甜的，我個人很喜歡，豬肝裡面很Q嫩。



阿美飯店

地址：台北市中山區吉林路83號

電話：02－25235115

營業時間：11：30－14：00、17：00－22：00

