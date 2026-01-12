ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
手搖飲聯名九把刀《功夫》推限定飲品　憑電影票根折10元

▲▼手搖飲品牌「KUNG FU TEA 功夫茶」跨界攜手九把刀新片《功夫》推出聯名。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

▲功夫茶跨界攜手九把刀新片《功夫》推出聯名飲品、紙杯。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「KUNG FU TEA 功夫茶」與九把刀新片《功夫》推出聯名飲品「黑霸烏龍奶」，還有限定飲料紙杯，即日起上市。電影上映後，還可憑電影票根享現折10元優惠。

▲▼手搖飲品牌「KUNG FU TEA 功夫茶」跨界攜手九把刀新片《功夫》推出聯名。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

▲黑霸烏龍奶選用烏龍奶結合黑糖珍奶。

功夫茶合作電影《功夫》推出聯名「黑霸烏龍奶」，以厚實烏龍鐵觀音為基底，融合濃醇奶香，再搭配慢火秘煉的黑糖波霸，北區售價60元、中南區售價55元。業者同步採用聯名紙杯，把主演群戴立忍、柯震東、朱軒洋印在飲料杯上。

功夫茶也宣布，2月13日起至3月8日凡持《功夫》電影票根，至全台功夫茶門市購買「黑霸烏龍奶」即可現折10元。

▲▼萬波草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波草莓季推出3款飲品。（圖／記者蕭筠攝）

萬波島嶼紅茶近日則迎來草莓季，一次推出3款限定飲品，回歸的「草莓歐蕾」搭配鮮乳，還吸得到果肉，售價85元；全新「米麻糬草莓歐蕾」加入米麻糬增添口感，售價95元；「奶蓋草莓綠茶」結合宣橋綠茶再搭配奶蓋，售價90元，飲品僅限中杯、冰量固定，甜度可選無糖至半糖。

配合新品上市，至18日前於你訂平台購買任一草莓飲品即送10元折價券，限下次消費使用，在你訂平台滿100元可用1張，使用期限至1月25日。

