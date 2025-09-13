ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新莊平價牛排館！平日中午「99元自助吧吃到飽」　限量100位

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

新莊吃到飽推薦「德堡牛排」，主打平日中午限量99元自助吧吃到飽，還沒有開店就有人在排隊，生菜沙拉、蒸籠港點、冷盤、炸物、濃湯、飲料、冰淇淋等等無限供應。

交通

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲搭捷運從丹鳳站走路過來約5分鐘，若騎車來可以停在門口。

環境
用餐環境明亮，自助吧台就在座位區中間，中午來吃人潮很多，才開店沒有多久就爆滿。因為自助吧99元吃到飽只有平日中午限量100位，建議想吃的話開店前就要來報到。如果超過100位，店家就會算150元，建議如果太晚來可以先詢問店家，通常差不多半小時就滿了。

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

自助吧

沙拉區

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲生菜沙拉提供千島醬，還有涼麵可以自己加醬。

冷盤區

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲冷盤最受歡迎的就是黑胡椒毛豆以及泡菜。

熟食區

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲店家補食材的速度很快，有炸物、熱食，像是炸肉、炸豆皮、甜不辣、香腸等等都很受歡迎。

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

蒸籠港點區

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲東西不多但有燒賣跟餃子等等，只要蒸熟了就會有人在這裡排隊拿。

熱湯醬料區

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲熱湯有玉米濃湯。

甜點區

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼有爆米花、烤土司、冰淇淋等等。

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

飲料區

▲▼德堡牛排新莊中正店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

心得
99元真的挺划算的，但是別有太多期待，比較建議住在附近可以去吃看看，如果是需要專程過來一趟就算了，而且數量有限，想吃就要早點去排隊。

德堡牛排（新莊中正店）

地址：新北市新莊區中正路695號
電話：02－29069993
營業時間：
平日：11：00－14：30、16：30－22：00
假日：11：00－22：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

關鍵字： 德堡牛排 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

