撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

新莊吃到飽推薦「德堡牛排」，主打平日中午限量99元自助吧吃到飽，還沒有開店就有人在排隊，生菜沙拉、蒸籠港點、冷盤、炸物、濃湯、飲料、冰淇淋等等無限供應。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

▲搭捷運從丹鳳站走路過來約5分鐘，若騎車來可以停在門口。

環境

用餐環境明亮，自助吧台就在座位區中間，中午來吃人潮很多，才開店沒有多久就爆滿。因為自助吧99元吃到飽只有平日中午限量100位，建議想吃的話開店前就要來報到。如果超過100位，店家就會算150元，建議如果太晚來可以先詢問店家，通常差不多半小時就滿了。

菜單

自助吧

沙拉區

▲生菜沙拉提供千島醬，還有涼麵可以自己加醬。

冷盤區

▲冷盤最受歡迎的就是黑胡椒毛豆以及泡菜。

熟食區

▲店家補食材的速度很快，有炸物、熱食，像是炸肉、炸豆皮、甜不辣、香腸等等都很受歡迎。

蒸籠港點區

▲東西不多但有燒賣跟餃子等等，只要蒸熟了就會有人在這裡排隊拿。

熱湯醬料區

▲熱湯有玉米濃湯。

甜點區

▲▼有爆米花、烤土司、冰淇淋等等。

飲料區

心得

99元真的挺划算的，但是別有太多期待，比較建議住在附近可以去吃看看，如果是需要專程過來一趟就算了，而且數量有限，想吃就要早點去排隊。

德堡牛排（新莊中正店）

地址：新北市新莊區中正路695號

電話：02－29069993

營業時間：

平日：11：00－14：30、16：30－22：00

假日：11：00－22：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►關渡宮拜媽祖必吃台式早午餐！清甜切仔麵＋蒜頭黑白切是標配

►移動式豪華景觀餐廳！九州「或る列車」享受甜點＋星級料理

►日治時代煎餅技藝延續！台南百年古早味每人每日限購兩包