汕頭牛肉麵+小菜+飲料現省66元　三商巧福4款套餐特價到1/26

▲三商巧福「汕頭牛肉麵」。（圖／取自三商巧福臉書）

▲三商巧福「汕頭牛肉麵」。（圖／取自三商巧福臉書）

記者黃士原／台北報導

三商巧福推出「4款主食套餐」特價活動持續到1月26日，汕頭牛肉麵、小菜與飲料組合套餐200元有找（189元），而番茄肉醬乾拌麵套餐只要159元。

三商巧福「4款套餐」特價活動持續到1月26日，汕頭牛肉麵+韓國泡菜+中杯飲料特價189元（原價255元，現省66元），油蔥雞肉飯+芝麻牛蒡絲+飲料特價179元（原價235元，現省56元），雪花牛肉乾拌麵+涼拌雲耳+飲料特價179元（原價240元，現省61元），番茄肉醬乾拌麵+現燙青菜+飲料特價159元（原價175元，現省16元）。

▲牛室炙燒牛排2/27前祭出平日專屬優惠。（圖／商妮吃喝玩樂

另外，牛室炙燒牛排雖然去年收掉林口、板橋店，不過迎接全新的一年，祭出平日專屬優惠，自助吧特價339元，原價388元，現省49元，經典豬排特價369元（原價418元），特製牛排特價399元（原價428元），分別便宜49元、29元。

牛室炙燒牛排創立至今已滿7年，以親民價格、豐富自助吧及多種排餐可選，餐檯上的各式披薩、炸物、濃湯、筆管麵、炒物、甜點、港式點心通通吃到飽，其中披薩區人氣最高，可以看到店員現場製作麵皮並鋪上配料，因此牛室炙燒牛排也有「被牛排耽誤的披薩店」的美譽。

許光漢跟TWS一起撒嬌啦　嗯嗯嗯~變厭世小狗XD

手搖飲聯名九把刀《功夫》推限定飲品　憑電影票根折10元

石門水庫梅花綻放　集中在槭林公園

辻利茶舖漲價最高67%！今起內用換新菜單　抹茶拿鐵145→160元

三商巧福4款套餐特價到1/26

2026屏東燈節1/23登場　亮點搶先看

宜蘭室內版羅馬競技場！

有馬溫泉一日散策3體驗懶人包

台中麗寶樂園「春節1泊1食3千有找」

日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代

木村拓哉「型男主廚三星夢」拍攝地！

