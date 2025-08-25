淡水「炭烤鋼管雞」只賣周末！深藏山林產業道路　提前預訂才能吃

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「王家鋼管雞」藏在荒郊野外的隱藏版淡水美食，只有假日才營業。登輝大道創始攤創立於2001年，從路邊攤開賣後來一炮而紅，現在則是隱藏在山林間，數量有限想吃一定要先預約，不少人都專程來買。

位置

真的很偏僻，開車從淡水登輝大道往三芝方向，會有路標指引接產業道路。開車來在餐廳前面有空地可以停車，來吃王家鋼管雞也可以順道買廣泰香西點麵包。

介紹

這家淡水烤雞店的老闆原本是裝潢師傅，十多年前因為工作機會變少，想起了曾經在老婆越南娘家吃過的洋蔥拌雞絲，於是夫妻倆一起改良成烤雞版，在路邊擺攤做生意，沒想到一炮而紅，最後自家大院成了私家小廚，想吃得要提前預約，可以透過LINE或是打電話預訂。

環境

使用木炭生火來烤雞，地上就有堆成小山的木炭，以及旁邊擺放一包一包的木炭。旁邊則是內用座位，座位數不多，大約有8桌左右，沒有冷氣，可以自備小風扇。

菜單

除了烤雞之外，還有提供其他熱炒，不過我們來的這天沒有提供，來吃過很多次的朋友表示要吃熱炒也要碰運氣，所以想要預訂的朋友也可以先問問有沒有熱炒。烤雞是大約4－5斤大小的母雞，每隻漲價到750元，以這個大小來說不貴。

料理過程

現場最療癒的就是看到鋼管雞360度不停轉，然後旁邊還有專人注意鋼管雞的熟度以及炭火狀態，也要掌控好溫度，所以時不時就會朝著木炭上噴水降溫，有焦黑就會用剪刀來剪除。我們比較常看到的大多是甕窯雞或者是桶仔雞，像這樣的鋼管雞不常見，還記得上次看到這種炭火旋轉烤肉還是吃烤乳豬。為了拍烤雞我提前來等，烤雞香氣瀰漫超誘人。

▲跟店家聊天聊到鋼管一次最多只能烤16隻烤雞，人手不足只能開假日，而且光是烤雞訂單就爆滿，根本沒辦法再出熱炒，現場賣完就沒了，想吃如果沒有預訂很容易撲空。



炭烤烤雞

終於等到我們烤雞出爐，外面雞皮會呈現焦糖色澤，鋼管雞整隻看起來油油亮亮很誘人。內用店家會把塑膠手套、麻布手套以及胡椒鹽等等放在桌面上，提醒我們要小心燙手。建議3到5人分享一隻雞，我們是用手扒雞的方式，先全部分解開再來享用，旁邊有一桌很專業，還自己帶剪刀來分解，這樣方便很多。

▲在分解過程可以看到裡面塞了不少洋蔥，這些洋蔥會吸附烤雞本身雞汁的精華，吃起來充滿鹹香，我都想叫碗白飯搭配這些洋蔥了。

▲烤雞走扎實路線，不會太乾柴，咬下去很濕潤，外面雞皮則是略帶點Q度，炭烤香氣濃郁。

▲我們的鋼管雞上桌後，店家又馬上烤下一批烤雞，之後就有許多人上門拿來烤雞，有幾組客人甚至沒有預訂就上山來結果撲空。



王家鋼管雞

地址：新北市淡水區埤島6鄰37號

電話：0912－317667

營業時間：周六日11：00－17：30

