ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

剛起鍋就秒殺！被封為立院必吃三寶美食之一　13元低調生煎包攤

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

這家「立法院生煎包」跟一志雞排，以及麵線被封為立院三寶，可惜麵線後來歇業收集不到了。立法院生煎包營業時間從下午3點開賣，走到立法院後面巷弄，就能看到立法院生煎包以及一志雞排，在地開賣30多年，是不少立委以及立委助理下午茶點心，不想等太久建議可以先打電話預約，雞排也能先預訂。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

交通＆位置
位置就在台北中正區濟南路一段13巷，立法院中興大樓後方，出捷運善導寺站2號出口，步行約7分鐘就能抵達，旁邊就是排隊排很長的一志雞排，很多人都是買完雞排，然後過來買立法院生煎包。

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲以前在立院後面巷弄會有3輛餐車出現，分別就是一志雞排、立法院生煎包以及麵線，封為立院三寶，不過後來麵線永久歇業，所以現在只剩下兩寶了。

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲立法院生煎包攤位不大，店家態度都很客氣，可以看到現場製作生煎包揉製麵糰包餡，然後也有不少熟客會跟店家聊個幾句。

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

價錢

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲生煎包一顆13元，兩顆25元，這價格在台北完全就是銅板美食，店家會詢問要不要加辣，建議加辣更好吃。

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲來到這裡剛好遇到前面一次打包30顆生煎包，幾乎就是包整鍋的生煎包，其實這樣買下來也不貴，買去辦公室當作下午茶點心很讚，每人吃個2顆差不多。

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲剛出爐的生煎包可以看到表面會有金黃焦色澤，然後邊邊角角還會帶點冰花，現煮好的生煎包散發出香氣，加上視覺畫面很誘人。

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲前面客人一次買超多顆，目測大約提了2大袋走，結果排我後面的客人，又有買20顆的生煎包，好險我提早來買，不然又要等下一鍋了。

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲生煎包拿到手就是要趁熱吃，這樣才能感受到酥脆的外皮。

口感
生煎包不大顆當作下午茶點心，我覺得2顆剛剛好，如果會餓的話，建議起碼來個4顆，拿到手生煎包除了外觀金黃焦香之外，還有點扁扁的模樣；咬下去高麗菜內餡，裡面的調味不錯，可以吃到高麗菜本身的清甜滋味，外皮也不會太厚，高麗菜內餡也給得不少，我覺得CP值算高了。

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼台北善導寺美食推薦立院三寶「立法院生煎包」，人氣小吃鄉民激推水煎包必吃名單外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲推薦大家來到善導寺捷運站附近，不妨可以走到立法院這裡，來試試立院三寶的立法院生煎包跟一志雞排，下午茶點心這樣選擇還不錯。

立法院生煎包

地址：100台北市中正區濟南路一段13巷
電話：0932－181635
營業時間：15：00～19：00（周六、日公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

15元滷肉飯隱身萬華老市場　樸實小攤擺滿古早味小菜
新莊平價牛排館！平日中午「99元自助吧吃到飽」　限量100位
傍晚限定30元香菇肉粥！隱身林口OUTLET旁　黑白切也是佛心價

關鍵字： 立法院生煎包 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

推薦閱讀

米其林剛落幕！網紅一口氣嗑5家必比登滷肉飯　不藏私「升天」好吃攻略

米其林剛落幕！網紅一口氣嗑5家必比登滷肉飯　不藏私「升天」好吃攻略

林口黃昏市場必吃異國小攤！現烤土耳其香料捲餅　醬汁酸甜清爽

林口黃昏市場必吃異國小攤！現烤土耳其香料捲餅　醬汁酸甜清爽

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道　低調無招牌老店已飄香20多年

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道　低調無招牌老店已飄香20多年

擔仔麵日賣2000碗！生意好到包下3個店面　松江南京懷舊台菜

擔仔麵日賣2000碗！生意好到包下3個店面　松江南京懷舊台菜

今年中秋最潮聚餐！「貓將壽司」炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司「烤」出新意　搭配101夜景太犯

今年中秋最潮聚餐！「貓將壽司」炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司「烤」出新意　搭配101夜景太犯

大苑子熱賣18年台灣鮮搾柳丁綠回歸

大苑子熱賣18年台灣鮮搾柳丁綠回歸

立法院必吃三寶美食之一！

立法院必吃三寶美食之一！

奧萬大部落楓采音樂會11月首周末登場

奧萬大部落楓采音樂會11月首周末登場

肯德基47折神券限時9天快閃

肯德基47折神券限時9天快閃

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

參觀養樂多製造生產線！

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

佳德鳳梨酥解除「限購令」

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

奧萬大部落楓采音樂會11月首周末登場

住河景飯店賞「淡江大橋+跨年煙火」

堰塞湖溢流再掀花蓮飯店退訂潮

十二廚韓國美食節登場

台中CP值燒肉吃到飽600有找！

新景點「台中綠美圖」10/28試營運

熱門行程

最新新聞更多

今年中秋最潮聚餐！「貓將壽司」炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司「烤」出新意　搭配101夜景太犯

大苑子熱賣18年台灣鮮搾柳丁綠回歸

立法院必吃三寶美食之一！

奧萬大部落楓采音樂會11月首周末登場

肯德基47折神券限時9天快閃

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

京都抹茶名店「八十八良葉舍」來台快閃

TECH WORLD館獲世博會奧林匹克評選　獲最佳展覽或展示獎銅獎

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366