剛起鍋就秒殺！被封為立院必吃三寶美食之一　13元低調生煎包攤

這家「立法院生煎包」跟一志雞排，以及麵線被封為立院三寶，可惜麵線後來歇業收集不到了。立法院生煎包營業時間從下午3點開賣，走到立法院後面巷弄，就能看到立法院生煎包以及一志雞排，在地開賣30多年，是不少立委以及立委助理下午茶點心，不想等太久建議可以先打電話預約，雞排也能先預訂。

交通＆位置

位置就在台北中正區濟南路一段13巷，立法院中興大樓後方，出捷運善導寺站2號出口，步行約7分鐘就能抵達，旁邊就是排隊排很長的一志雞排，很多人都是買完雞排，然後過來買立法院生煎包。

▲以前在立院後面巷弄會有3輛餐車出現，分別就是一志雞排、立法院生煎包以及麵線，封為立院三寶，不過後來麵線永久歇業，所以現在只剩下兩寶了。

▲立法院生煎包攤位不大，店家態度都很客氣，可以看到現場製作生煎包揉製麵糰包餡，然後也有不少熟客會跟店家聊個幾句。

價錢

▲生煎包一顆13元，兩顆25元，這價格在台北完全就是銅板美食，店家會詢問要不要加辣，建議加辣更好吃。

▲來到這裡剛好遇到前面一次打包30顆生煎包，幾乎就是包整鍋的生煎包，其實這樣買下來也不貴，買去辦公室當作下午茶點心很讚，每人吃個2顆差不多。

▲剛出爐的生煎包可以看到表面會有金黃焦色澤，然後邊邊角角還會帶點冰花，現煮好的生煎包散發出香氣，加上視覺畫面很誘人。

▲前面客人一次買超多顆，目測大約提了2大袋走，結果排我後面的客人，又有買20顆的生煎包，好險我提早來買，不然又要等下一鍋了。

▲生煎包拿到手就是要趁熱吃，這樣才能感受到酥脆的外皮。

口感

生煎包不大顆當作下午茶點心，我覺得2顆剛剛好，如果會餓的話，建議起碼來個4顆，拿到手生煎包除了外觀金黃焦香之外，還有點扁扁的模樣；咬下去高麗菜內餡，裡面的調味不錯，可以吃到高麗菜本身的清甜滋味，外皮也不會太厚，高麗菜內餡也給得不少，我覺得CP值算高了。

▲推薦大家來到善導寺捷運站附近，不妨可以走到立法院這裡，來試試立院三寶的立法院生煎包跟一志雞排，下午茶點心這樣選擇還不錯。

立法院生煎包

地址：100台北市中正區濟南路一段13巷

電話：0932－181635

營業時間：15：00～19：00（周六、日公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

