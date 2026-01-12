宜蘭室內版羅馬競技場！閃避挑戰超累　夫妻上刑場接受靈魂拷問

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

宜蘭又新開一家室內行程、雨備景點「勇者桂冠王」，更適合大人玩，超爆笑的羅馬冒險、闖關遊戲！適合一堆朋友一起來拼輸贏，是說全程我們都笑到爆，根本不是來闖關而是來搞笑的吧？現場還提供變裝讓大家一起拍照，既好玩也好拍，來宜蘭跑景點之餘，也一起來拼一下輸贏吧。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

票券說明

►12歲以上全票優待券特價為230元。

►敬老券65歲以上憑證件200元。

►孩童券12歲以下3歲以上190元。

►愛心券持身障手冊陪同人及本人190元。

►2歲以下免費。

►一張門票還可以折抵100元商品消費。

▲每一組小隊都有訓練老師「Doctor」帶領入場，並示範怎麼玩，提供攻略跟小技巧這樣。

▲整個裝潢得很像有這麼一回事，很認真。

羅馬刑場

這個很適合夫妻情侶來玩欸，根本靈魂拷問刑場，要找戰俘穿上刑具站上拷問台進行快問快答，答錯就萬箭齊發的概念。

▲是說夫妻之間的靈魂拷問超精彩，那畫面太美我不太敢看。

▲最後還要擺拍一下才行，是不是真的超好拍的。

羅馬競技場

▲Doctor教我們怎麼在這裡拍出千軍萬馬。

角鬥生存戰

▲分組進行對抗賽！這個真的好好玩。



穩如泰山

男對男，女對女，使用長柄武器把對方推下去就勝利了，不過不能攻擊腰部以上，只能攻擊下盤，所以就看到大家的腳很忙。

▲這就是比賽看誰的下盤比較穩。

▲男生玩起來特別猛，好好看。

▲沿途都有一些裝置藝術，讓你沉浸式投入這個羅馬冒險遊戲裡。

閃避大挑戰

這遊戲真的累，這木樁會不停旋轉，需要不停閃躲高低不一的突起軟棒，累到大家玩個幾圈就陣亡了，根本跳不動啊！

旋轉擂臺火球防禦戰

選一人也可以輪流上旋轉擂臺，其餘朋友在一旁丟火球，而且只能丟腰部以下，擂臺上的角鬥士只要被擊落就算出局。

▲這個超好玩的部分是，有仇報仇，沒仇就當練身體，狂丟球就對了。

▲擂臺上的角鬥士超忙，前後左右都要防守。

▲被丟到雖然不會痛，但還是有可能被擊落，但丟球的人丟的很開心就是了。

▲玩到快累攤還是沒忘記來一張合照留紀念。

戰士之繩

▲接下來的關卡更難了，根本健身房的課程吧？

甩動繩子一百次

需要用手臂以及腿部支撐的力量把甩繩上下擺動，幅度夠大的話可以感應到牆上的感應器，完成一百次就成功，是不是超難！所以說這裡適合大人版的闖關遊戲。

▲男生說根本來這裡重訓的。

▲真的是有夠累，不到100下就快陣亡了。

獨木橋試煉

▲挑戰者要獨自一人走上獨木橋，其他人從側面丟沙包攻擊，被擊落就算輸了。

沙包不長眼

這除了考驗下盤穩定度以外，還要很會閃躲，大家輪流上橋，沙包越丟越狠，被擊落不少個，到底平常是不是感情不太好？

帝國神射手

▲終於有比較靜態的，把弓箭準心對準螢幕，看誰的射箭功力最強得分最多，也有小朋友專用的弓箭喔。

▲看似難度不高，但這弓箭其實都會用到手臂手腕的力量，射久了還是會很酸啦。

競技場八塊王

▲古羅馬雕像的戰神八塊腹肌怎麼來的？就是這樣來的啦！

▲用雙腳夾著球，撐著上下移動，練核心也練腹肌。

命運迷宮

唯一戶外的闖關遊戲，但也是最難的，你需要從起點出發，中間會遇到好幾個轉盤，轉到哪個顏色的路就走哪條，就是要轉到走回原點才會過關，運氣不好的話，卡半小時以上都有可能。

▲就是真人版的大富翁，其實很好玩啦，如果時間很多，就可以慢慢闖關。

拍照區

▲現場有武器道具、盾牌、肌肉衣可使用。

▲變身為羅馬武士跟公主。

▲真的超好拍。

羅馬市集

門票還可以折抵100元！別忘了回到羅馬市集挑選喜歡的商品玩具折抵喔。在這裡玩了3小時，真的是值回票價，主要是笑到腹肌都有八塊了，也拍了不少照片，對宜蘭的回憶又多了一塊記憶拼圖，下次一樣原班人馬再來宜蘭玩闖關，期待老闆又出新招來整我們吧。

這裡非常適合你那些有勝負欲的朋友來玩，肯定超爆笑，會拍出很多精彩照片，也是很讚的室內行程、雨備景點之一，玩遊戲最好殺時間了，花一點門票錢就可以把大家操得累累的，很值得。

勇者桂冠王

地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段255號

電話：03－9230669

時間：周四至周一09：00－17：00、周二09：00－16：30（周三公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►沉浸在檜木香裡！花蓮木材工廠轉型民宿 開車10分鐘到東大門夜市

►開箱日本倉敷木質暖風飯店！走3分鐘就到車站 還能泡大浴場

►花蓮在地人激推「無菜單」海鮮熱炒！必點炸烏魚胃脆Q口感像雞胗