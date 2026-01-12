宜蘭室內版羅馬競技場！閃避挑戰超累　夫妻上刑場接受靈魂拷問

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻
宜蘭又新開一家室內行程、雨備景點「勇者桂冠王」，更適合大人玩，超爆笑的羅馬冒險、闖關遊戲！適合一堆朋友一起來拼輸贏，是說全程我們都笑到爆，根本不是來闖關而是來搞笑的吧？現場還提供變裝讓大家一起拍照，既好玩也好拍，來宜蘭跑景點之餘，也一起來拼一下輸贏吧。
票券說明
►12歲以上全票優待券特價為230元。
►敬老券65歲以上憑證件200元。
►孩童券12歲以下3歲以上190元。
►愛心券持身障手冊陪同人及本人190元。
►2歲以下免費。
►一張門票還可以折抵100元商品消費。
▲每一組小隊都有訓練老師「Doctor」帶領入場，並示範怎麼玩，提供攻略跟小技巧這樣。
▲整個裝潢得很像有這麼一回事，很認真。
羅馬刑場
這個很適合夫妻情侶來玩欸，根本靈魂拷問刑場，要找戰俘穿上刑具站上拷問台進行快問快答，答錯就萬箭齊發的概念。
▲是說夫妻之間的靈魂拷問超精彩，那畫面太美我不太敢看。
▲最後還要擺拍一下才行，是不是真的超好拍的。
羅馬競技場
▲Doctor教我們怎麼在這裡拍出千軍萬馬。
角鬥生存戰
▲分組進行對抗賽！這個真的好好玩。
穩如泰山
男對男，女對女，使用長柄武器把對方推下去就勝利了，不過不能攻擊腰部以上，只能攻擊下盤，所以就看到大家的腳很忙。
▲這就是比賽看誰的下盤比較穩。
▲男生玩起來特別猛，好好看。
▲沿途都有一些裝置藝術，讓你沉浸式投入這個羅馬冒險遊戲裡。
閃避大挑戰
這遊戲真的累，這木樁會不停旋轉，需要不停閃躲高低不一的突起軟棒，累到大家玩個幾圈就陣亡了，根本跳不動啊！
旋轉擂臺火球防禦戰
選一人也可以輪流上旋轉擂臺，其餘朋友在一旁丟火球，而且只能丟腰部以下，擂臺上的角鬥士只要被擊落就算出局。
▲這個超好玩的部分是，有仇報仇，沒仇就當練身體，狂丟球就對了。
▲擂臺上的角鬥士超忙，前後左右都要防守。
▲被丟到雖然不會痛，但還是有可能被擊落，但丟球的人丟的很開心就是了。
▲玩到快累攤還是沒忘記來一張合照留紀念。
戰士之繩
▲接下來的關卡更難了，根本健身房的課程吧？
甩動繩子一百次
需要用手臂以及腿部支撐的力量把甩繩上下擺動，幅度夠大的話可以感應到牆上的感應器，完成一百次就成功，是不是超難！所以說這裡適合大人版的闖關遊戲。
▲男生說根本來這裡重訓的。
▲真的是有夠累，不到100下就快陣亡了。
獨木橋試煉
▲挑戰者要獨自一人走上獨木橋，其他人從側面丟沙包攻擊，被擊落就算輸了。
沙包不長眼
這除了考驗下盤穩定度以外，還要很會閃躲，大家輪流上橋，沙包越丟越狠，被擊落不少個，到底平常是不是感情不太好？
帝國神射手
▲終於有比較靜態的，把弓箭準心對準螢幕，看誰的射箭功力最強得分最多，也有小朋友專用的弓箭喔。
▲看似難度不高，但這弓箭其實都會用到手臂手腕的力量，射久了還是會很酸啦。
競技場八塊王
▲古羅馬雕像的戰神八塊腹肌怎麼來的？就是這樣來的啦！
▲用雙腳夾著球，撐著上下移動，練核心也練腹肌。
命運迷宮
唯一戶外的闖關遊戲，但也是最難的，你需要從起點出發，中間會遇到好幾個轉盤，轉到哪個顏色的路就走哪條，就是要轉到走回原點才會過關，運氣不好的話，卡半小時以上都有可能。
▲就是真人版的大富翁，其實很好玩啦，如果時間很多，就可以慢慢闖關。
拍照區
▲現場有武器道具、盾牌、肌肉衣可使用。
▲變身為羅馬武士跟公主。
▲真的超好拍。
羅馬市集
門票還可以折抵100元！別忘了回到羅馬市集挑選喜歡的商品玩具折抵喔。在這裡玩了3小時，真的是值回票價，主要是笑到腹肌都有八塊了，也拍了不少照片，對宜蘭的回憶又多了一塊記憶拼圖，下次一樣原班人馬再來宜蘭玩闖關，期待老闆又出新招來整我們吧。
這裡非常適合你那些有勝負欲的朋友來玩，肯定超爆笑，會拍出很多精彩照片，也是很讚的室內行程、雨備景點之一，玩遊戲最好殺時間了，花一點門票錢就可以把大家操得累累的，很值得。
勇者桂冠王
地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段255號
電話：03－9230669
時間：周四至周一09：00－17：00、周二09：00－16：30（周三公休）
出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌
