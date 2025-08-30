三峽「70元牛肉麵」在地人才知道　低調無招牌老店已飄香20多年

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

三峽美食除了三峽三麵之外，推薦這家「大仁路牛肉麵」，沒有招牌，只有在地人才知道，多虧臉書在地社團鄉民不藏私，才讓我知道這間店。用餐時間人潮很多，看到菜單上的70元牛肉麵，都什麼年代了竟然還有這個價格！我以為是牛肉湯麵，沒想到真的有牛肉。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲不少在地人都是騎著機車來買，很少有外地人來吃，就連網路資料也不多。

環境

店面沒有招牌，就是民宅麵店，在網路上也有鄉民稱為大仁路小吃麵攤70元牛肉麵。用餐時段人潮會比較多，無論外帶或內用都要排隊，來外帶的人一次都外帶很多碗。

攤位上主要由兩位負責餐點以及出餐

一個人負責煮麵，另外一個人負責小菜黑白切；人很多所以來吃都要排隊等待，不然就是要早點去吃。

內用環境就像是家裡的客廳，網路鄉民提到這家已經賣了20多年，幾乎都是在地人去吃，感覺好像來到自己家來吃飯，有些人還會跟店家聊天。

菜單

▲▼店內外都有菜單可以參考，裡面的菜單是手寫在牆面上。牛肉麵只要70元真的有夠便宜，菜單價錢請依店家現場為主。

▲▼排隊輪到你的時候，店家會先問要外帶還是內用，然後直接點餐，小菜黑白切就看小菜櫃內有什麼。

餐點

牛肉麵

他們家最多人點的就是牛肉麵，原本會以為很小碗，沒想到小碗的份量就很足，稍微撈起來麵量也很多，重點是還真的有牛肉塊，不是牛肉絲。牛肉大約會有3到4塊，牛肉麵走紅燒路線，口味對我來說鹹度稍微偏中上，帶一點點辣度。牛肉意外好吃，不會太硬、很入味，麵條則是偏軟一些，光是這個價位加上整碗表現，確實CP值很高。

滷肉飯

▲只要20元也很便宜，再加一碗豬血湯或餛飩湯也才50元。滷肉飯是肉燥飯風格，醬汁帶著微甜感。

紅燒肉

▲店內人氣黑白切小菜，太晚去還會賣完。我覺得表現是中上水準，口感不會過硬，但個人最喜歡的還是阿角紅燒肉。

豬頭肉

▲排隊看到前面也有不少人點，就跟著點上桌。豬頭肉吃起來很軟嫩，又帶點油脂以及膠質感。

心得

是高CP值的牛肉麵店無誤，來到三峽別一直吃三峽三麵，有機會也可以試試這家大仁路小吃麵攤70元牛肉麵！大家有不錯的三峽美食，也可以透過粉絲頁留言來推薦給我。

大仁路牛肉麵

地址：新北市三峽區大仁路35號

營業時間：11：00－15：00、15：30－18：00（周日公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►關渡宮拜媽祖必吃台式早午餐！清甜切仔麵＋蒜頭黑白切是標配

►移動式豪華景觀餐廳！九州「或る列車」享受甜點＋星級料理

►日治時代煎餅技藝延續！台南百年古早味每人每日限購兩包