2026屏東燈節1/23登場！獨角獸降落縣民公園　萬年溪賞地上星河

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

2026屏東燈節將於1月23日登場，美麗獨角獸將降落縣民公園。

記者蔡玟君／綜合報導

2026屏東燈節將從1月23日登場，今年屏東縣政府打造4大燈區，地點分別在屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村和內埔龍頸溪，燈節結合今年馬年意象，打造出豐富燈海，陪伴旅客度過農曆新年。

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

2026屏東燈節縣民公園燈區，結合山林意象打造燈光投影與隧道。

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

2026屏東燈節活動從1月23日至3月1日為止，屏東縣長周春米在官方臉書專頁搶先曝光今年燈節亮點。屏東縣民公園入夜後，將有夢幻獨角獸降臨，展開雙翼迎接旅客走進魔幻燈海世界，一旁結合屏東山林印象的燈海與投影、光影隧道，讓民眾能拍得過癮。

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

萬年溪燈區營造出萬馬奔騰意象。

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

萬年溪景觀橋變成銀河。

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

勝利星村展區。

而萬年溪則將溪流打造成展區，多種不同姿態的馬匹意象燈飾，營造出萬馬奔騰意象，萬年溪景觀橋更化身為夢境銀河，陪伴旅客迎接新的一年；勝利星村展區以花為主題打造出夜間盛放的繽紛花海，隨著旋轉的水晶燈，在大地展現不同光影變化，每一處都是打卡亮點。

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

