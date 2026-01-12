大倉久和桃花林外帶年菜開賣　在家也能享受五星級年味

▲大倉久和2026外帶年菜，五星年味在家展現。（圖／大倉久和大飯店提供）

生活中心／綜合報導

迎接馬年到來，大倉久和大飯店桃花林中華料理推出「天馬賜福迎新春」年菜外帶套組，讓消費者在家也能享用飯店級團圓盛宴。這套集結吉祥寓意佳餚與主廚經典的手路菜，主打省時便利，適合現代家庭團聚或親友聚會，無論自用或送禮，都能展現五星級質感，迎接新年幸福好運。

桃花林中華料理以精緻粵菜聞名，今年年菜由主廚王建榮帶領團隊精心打造。整套菜色從前菜、主菜到湯品，嚴選高級食材，融合傳統工法與現代烹調技巧，不僅層次豐富，也蘊含新春納福、闔家平安的美好祝願。

▲年菜外帶套組之「天馬賜福乳豬燒味拼盤」象徵鴻運當頭。（圖／大倉久和大飯店提供）

年菜外帶套組包含六道經典佳餚：開場的「天馬賜福乳豬燒味拼盤」皮脆肉嫩、香氣十足，象徵鴻運當頭；「鮑參翅肚佛跳牆」以頂級海味慢火熬煮，湯頭濃郁、盡顯奢華；「鮑汁極品鮑魚扣圓蹄」膠質豐富，寓意富貴圓滿；還有酒香入味、軟嫩多汁的「紹興炊火無骨牛小排」；「干燒酒釀龍虎斑」魚肉細緻，象徵年年有餘；最後由「杏片避風塘燒雞」以酥香口感為年夜飯畫下完美句點。購買整套年菜外帶組還加贈「紅豆年糕」一條，象徵步步高升、甜蜜迎新。

▲購買整套年菜外帶組加贈「紅豆年糕」。（圖／大倉久和大飯店提供）

為滿足不同家庭需求，桃花林同時推出多款年菜外帶單品，包括鮑汁煮圍村盆菜、港式蘿蔔糕、御製八寶飯、港式火瞳雞湯等，並貼心提供素食蘿蔔糕與素食雙糕組合，讓素食者也能共享年節滋味。桃花林【年菜外帶套組】售價為新台幣18,888元，即日起至2026年元月16日完成訂購與付款，可享早鳥優惠價新台幣16,999元，數量有限，售完為止。