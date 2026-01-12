ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
六扇門台北中正店1/16正式開幕　當天內用鍋物買一送一

▲六扇門台北中正店1/16正式開幕。（圖／六扇門提供）

記者黃士原／台北報導

六扇門台北市第3家門市「中正福州店」經過1個多月的試營運後，將於1月16日正式開幕，當天內用鍋物買一送一，每時段限量100組。

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

▲咖哩飯、麻婆豆腐無限供應。

▲生菜沙拉吧與涼麵區。

1月16日開幕的中正福州店，是台北市的第3家門市，除了多樣化菜單外，該店還升級自助吧內容，不只經典的咖哩飯、滷肉飯、麻婆豆腐無限供應，還準備生菜沙拉吧與涼麵區，甚至連甜點控最愛的古早味豆花都能吃到飽。

慶祝正式開幕，六扇門中正福州店1月16日當天推出「內用鍋物買一送一」，每時段限量100組。

▲王品強鍋季只到1/31。（ 圖／王品提供）

另外，王品強鍋季最後倒數，1月31日前到「和牛涮」、「聚」、「青花驕」、「向辣」及「尬鍋」用餐，瘋美食會員消費不限金額，即領800元開鍋金，還有機會抽中價值萬元999純金火鍋金飾，並透過王品瘋美食集章瘋挑戰，集滿2個徽章爽領1200元年終紅包，還可獲5折、7折雙人套餐吃鍋券等好禮。

關鍵字： 美食雲 六扇門

