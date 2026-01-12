ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

頭份66年古早味排肉餐盒！隱身廢棄轉運站旁　老饕吃法必淋滷汁

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

原來頭份有那麼好吃的古早味便當！上周到苗栗一日遊，想說去三灣追個落羽松秘境，中午就先在頭份解決午餐，朋友推薦了一間營業了66年的古早味餐盒「圓光排肉餐盒」，就在原本的頭份國光轉運站旁，看起來配菜簡簡單單的排肉餐盒怎麼可以那麼好吃啦！平常其實不愛吃便當，不過「圓光排肉餐盒」的味道實在是太合胃口，聽說是幾十年不變的配菜，沒三兩下就吃光光，就連貢丸湯、客家粽都非常優秀，就算是專程跑一趟來吃便當都值得！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置環境
原本是開在大馬路旁，不過十月的時候已經搬到停車場裡面一點了，店面前的停車場是圓光排肉專用的停車場，門口雖然也有另外一間排肉餐盒，不過大家不要跑錯了，認清楚「圓光排肉餐盒」才是正宗老店。

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

僅此一家
目前是由二代老闆娘經營著，招牌上寫著「二代老闆娘沒有退休」、也沒傳給前員工也沒有傳給下一代，夠清楚了吧！二代老闆娘的臉就是招牌，很多老客人看到老闆娘就知道沒有跑錯家，正牌老店就在這。這次過了午餐高峰期才來吃飯，來往的客人還是很多，不少客人一來就是七、八個外帶便當。

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲一旁其實就是原本國光轉運站的舊建築，看得到售票處窗口，連要手動更換的時刻表都還在上頭，真的是非常有年代感。

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲原本以為這裡是外帶店，其實走進裡頭有寬敞的座位區，還有洗手間。

保麗龍保溫
下午一點多來吃午餐，餐盒是已經做好放在保麗龍箱裡還用報紙加上大棉被來保溫，拿在手裡還是熱呼呼的，傳統保溫效果還真好，記得是小時候在台鐵看過這種便當保溫方法，現在真的很少見了。

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
除了有排肉便當外還有雞腿便當，不過來的時候雞腿便當已賣光光，原來是雞腿便當每天限量，很快就賣光了，另外還有客家粽以及貢丸湯。便當都是每日新鮮現做，早一點來的話還可以看到工作人員忙碌的包便當喔！

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

貢丸湯
清爽湯頭又帶著芹菜的香氣，貢丸咬起來是充滿肉感的自然Q彈度，吃起來不會粉粉的，甚至比新竹的知名貢丸還好吃！

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

排肉便當
80元的便當價格算是相當平價實惠，打開便當是滿滿的配料，滷得鹹香夠味的肉排、滷蛋、油豆腐、醃黃蘿蔔以及酸菜，看起來便當醬香色澤很深，但實際上吃起來不會過鹹太膩，調味上真的挺厲害的。

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜色
肉排吃起來不會太柴，咬起來還帶有軟嫩的口感；滷蛋跟油豆腐都滷得夠入味，油豆腐咬起來還帶著點滷汁，最喜歡酸菜跟醃黃蘿蔔的搭配，甜鹹甜鹹的口味，可以大口扒飯超開胃。

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

下飯滷汁
另外調味料區除了辣椒外，還有一桶濃稠的滷汁，原本以為是用來加在客家粽上的，老闆娘說是加在便當裡吃的，應該是原本肉排的滷汁，還看到有客人另外點白飯然後直接淋滷汁，光是滷汁就可以配一盒白飯，看有多下飯！

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

客家粽
加了豬肉以及香菇的客家粽，內餡不多，調味也很簡單，客家粽吃起來的口感很Q，越嚼越香外，也不會一般粽子那麼油膩。

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼圓光排肉餐盒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

用餐心得
雖然說「圓光排肉餐盒」搬到停車場裡面比較不顯眼的位置，但是還是很多老客戶會專程找上門，看到老闆娘的臉就知道沒有跑錯家，傳承一甲子的古早味客運便當是很多人吃過會懷念想要再訪，就連我第一次吃都喜歡得不得了，樸實無華的好味道，一定要推薦給大家！

圓光排肉餐盒

地址：苗栗縣頭份市中華路1177號 
電話：03－7663408
營業時間：06：30－20：00

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

►宜蘭極厚鬆餅烤到光滑蓬鬆！隱藏版花室咖啡　限時3小時超充裕
►放空眺望船舶入港！藏身基隆港民宅二樓　必喝特調酸甜梅子咖啡
►宜蘭鄉間低調窯烤餐廳！蘭陽風味「蒜苗鴨賞」披薩必吃

關鍵字： 圓光排肉餐盒 苗栗美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

許光漢跟TWS一起撒嬌啦　嗯嗯嗯~變厭世小狗XD

推薦閱讀

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！大支只要35元　花生粉＋香菜蓋好蓋滿

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！大支只要35元　花生粉＋香菜蓋好蓋滿

古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！ 熟客大推外酥內軟奶香可頌

古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！ 熟客大推外酥內軟奶香可頌

有貓店長陪曬太陽！遠離鹿港觀光人潮秘密景點　大庭院老屋超愜意

有貓店長陪曬太陽！遠離鹿港觀光人潮秘密景點　大庭院老屋超愜意

米其林推薦餐酒館轉型Brunch！鴨肝牛肉堡、開放三明治道道藏驚喜

米其林推薦餐酒館轉型Brunch！鴨肝牛肉堡、開放三明治道道藏驚喜

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

台灣最北端的富貴角燈塔做整修　本月15日起園區暫時封閉

台灣最北端的富貴角燈塔做整修　本月15日起園區暫時封閉

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

北市5千多株楓香染紅！溪流旁、美麗華前都有

北市5千多株楓香染紅！溪流旁、美麗華前都有

參考1923年裕仁皇太子訪台宴席為靈感

參考1923年裕仁皇太子訪台宴席為靈感

日本首波賞櫻預測　東京最快3/21開花

日本首波賞櫻預測　東京最快3/21開花

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

蘊泉庄日蘊堂再推港點吃到飽

鬍鬚張48個品項明漲價

在大氣山水中遇見最迷人的春天

六扇門台北中正店1/16開幕買一送一

麻古茶坊公開「冬季熱飲TOP5」　2大系列飲品享免費加料

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

台灣最北端的富貴角燈塔做整修　本月15日起園區暫時封閉

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

北市5千多株楓香染紅！溪流旁、美麗華前都有

參考1923年裕仁皇太子訪台宴席為靈感

日本首波賞櫻預測　東京最快3/21開花

老賴茶棧2飲品買1送1！手搖飲優惠整理　麻古茶坊免費加料

咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366