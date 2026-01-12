頭份66年古早味排肉餐盒！隱身廢棄轉運站旁　老饕吃法必淋滷汁

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

原來頭份有那麼好吃的古早味便當！上周到苗栗一日遊，想說去三灣追個落羽松秘境，中午就先在頭份解決午餐，朋友推薦了一間營業了66年的古早味餐盒「圓光排肉餐盒」，就在原本的頭份國光轉運站旁，看起來配菜簡簡單單的排肉餐盒怎麼可以那麼好吃啦！平常其實不愛吃便當，不過「圓光排肉餐盒」的味道實在是太合胃口，聽說是幾十年不變的配菜，沒三兩下就吃光光，就連貢丸湯、客家粽都非常優秀，就算是專程跑一趟來吃便當都值得！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置環境

原本是開在大馬路旁，不過十月的時候已經搬到停車場裡面一點了，店面前的停車場是圓光排肉專用的停車場，門口雖然也有另外一間排肉餐盒，不過大家不要跑錯了，認清楚「圓光排肉餐盒」才是正宗老店。

僅此一家

目前是由二代老闆娘經營著，招牌上寫著「二代老闆娘沒有退休」、也沒傳給前員工也沒有傳給下一代，夠清楚了吧！二代老闆娘的臉就是招牌，很多老客人看到老闆娘就知道沒有跑錯家，正牌老店就在這。這次過了午餐高峰期才來吃飯，來往的客人還是很多，不少客人一來就是七、八個外帶便當。

▲一旁其實就是原本國光轉運站的舊建築，看得到售票處窗口，連要手動更換的時刻表都還在上頭，真的是非常有年代感。

▲原本以為這裡是外帶店，其實走進裡頭有寬敞的座位區，還有洗手間。

保麗龍保溫

下午一點多來吃午餐，餐盒是已經做好放在保麗龍箱裡還用報紙加上大棉被來保溫，拿在手裡還是熱呼呼的，傳統保溫效果還真好，記得是小時候在台鐵看過這種便當保溫方法，現在真的很少見了。

菜單

除了有排肉便當外還有雞腿便當，不過來的時候雞腿便當已賣光光，原來是雞腿便當每天限量，很快就賣光了，另外還有客家粽以及貢丸湯。便當都是每日新鮮現做，早一點來的話還可以看到工作人員忙碌的包便當喔！

餐點

貢丸湯

清爽湯頭又帶著芹菜的香氣，貢丸咬起來是充滿肉感的自然Q彈度，吃起來不會粉粉的，甚至比新竹的知名貢丸還好吃！

排肉便當

80元的便當價格算是相當平價實惠，打開便當是滿滿的配料，滷得鹹香夠味的肉排、滷蛋、油豆腐、醃黃蘿蔔以及酸菜，看起來便當醬香色澤很深，但實際上吃起來不會過鹹太膩，調味上真的挺厲害的。

菜色

肉排吃起來不會太柴，咬起來還帶有軟嫩的口感；滷蛋跟油豆腐都滷得夠入味，油豆腐咬起來還帶著點滷汁，最喜歡酸菜跟醃黃蘿蔔的搭配，甜鹹甜鹹的口味，可以大口扒飯超開胃。

下飯滷汁

另外調味料區除了辣椒外，還有一桶濃稠的滷汁，原本以為是用來加在客家粽上的，老闆娘說是加在便當裡吃的，應該是原本肉排的滷汁，還看到有客人另外點白飯然後直接淋滷汁，光是滷汁就可以配一盒白飯，看有多下飯！

客家粽

加了豬肉以及香菇的客家粽，內餡不多，調味也很簡單，客家粽吃起來的口感很Q，越嚼越香外，也不會一般粽子那麼油膩。

用餐心得

雖然說「圓光排肉餐盒」搬到停車場裡面比較不顯眼的位置，但是還是很多老客戶會專程找上門，看到老闆娘的臉就知道沒有跑錯家，傳承一甲子的古早味客運便當是很多人吃過會懷念想要再訪，就連我第一次吃都喜歡得不得了，樸實無華的好味道，一定要推薦給大家！

圓光排肉餐盒

地址：苗栗縣頭份市中華路1177號

電話：03－7663408

營業時間：06：30－20：00

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►宜蘭極厚鬆餅烤到光滑蓬鬆！隱藏版花室咖啡 限時3小時超充裕

►放空眺望船舶入港！藏身基隆港民宅二樓 必喝特調酸甜梅子咖啡

►宜蘭鄉間低調窯烤餐廳！蘭陽風味「蒜苗鴨賞」披薩必吃