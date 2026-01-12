神戶有馬溫泉一日散策3體驗　必吃日本第一義式冰淇淋、泡金銀湯

▲神戶有馬溫泉親水公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

神戶是搭遊輪赴日觀光重要停靠港口，不僅能從此搭遊輪出發，緊鄰市區的優越地理位置，讓旅客下船就能直奔景點旅行。隨著冬季到來，距離神戶市區僅30分鐘車程的「有馬溫泉」更是必去景點，本篇就推薦有馬溫泉一日行程，漫步老街吃美食，還能泡當地特色金、銀湯。

有馬溫泉名列日本三大古溫泉，也是關西地區最具歷史的溫泉鄉之一，由於特殊的地質環境，使這裡能從地底湧出不同泉質，最具代表性的就是「金之湯」和「銀之湯」。

必體驗1：泡金之湯、銀之湯

金湯為含鐵鈉強鹽的溫泉，當泉水湧出時與空氣接觸，使泉水變成淺紅褐色，遠看又像是金色，當地人又暱稱為「金之湯」，而「銀之湯」則為碳酸泉，溫度比起金之湯較低。在有馬溫泉老街中，也有金之湯與銀之湯的公共浴場，若是逛街累了，老街中亦有足湯可以體驗、放鬆身心。

必體驗2：老街吃美食

在有馬溫泉散策，當然不能錯過在地特色小吃，首先必吃的就是「碳酸煎餅」。有馬溫泉是碳酸煎餅的發源地，利用碳酸泉製作特色煎餅，走在街道上，可看到許多店鋪都有販售，且至今超過百年時間仍由職人手工烘烤，「三津森本舖」、「湯之花堂本舖」都是推薦店家。

竹中肉店的可樂餅也是排隊美食，價格親民、現場製作的可樂餅，拿在手上仍熱呼呼、香氣十足，店家更推出使用高級神戶和牛的炸肉餅，也值得一試。

隱身在老街深處的「Arima Gelateria Stagion」，則是號稱日本第一的義式冰淇淋品牌，曾榮獲「Gelato World Tour Japan 2019日本大會」冠軍，在國際賽事中也收穫許多榮耀。

該品牌將兩層樓老屋改建成義式冰淇淋專賣店，並提供近20種口味能選擇，其中最受歡迎的就是牛奶口味，以神戶六甲山牛奶製作，吃起來奶香十足且綿密，現場也有咖啡、有馬汽水、果汁可以搭配。

必體驗3：尋訪源泉

為了讓旅客更能認識在地溫泉魅力，當地推出「尋訪源泉」的活動，旅客可以到觀光案內所索取地圖，按圖索驥、尋找有馬溫泉七個特色泉源，從外觀、氣味、溫度感受不同源泉特色，同時可走訪溫泉寺、天滿宮等景點。

