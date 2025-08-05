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竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝　一鴨五吃還有桌邊流油片鴨秀

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

北二高茄苳交流道附近的「草根廚房」據說是竹科人的愛店之一，餐廳是棟古色古香的紅磚瓦厝，在裡面用餐特別有氣氛，重點是每一道都是精緻功夫菜來著，烤鴨必點還有五種吃法，附近景點也不少，來個新竹一日遊的話可以把這間安排進去，記得訂位喔！

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位置｜環境
草根廚房是紅磚瓦厝改建而成的餐廳，一樓大廳進去布置陳設古色古香的，有包廂座位也適合多人聚餐，場地很大，以前住新竹的時候很常開車經過這裡，但還真沒注意到這裡有那麼一間厲害的餐廳。

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
這次因為來新竹工作，中午就來用餐，餐點是事先都點好的，一桌滿滿合菜，豐富又精緻，而且幾乎每一道味道都很棒，只有好吃跟很好吃之分，真的蠻厲害的。

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

經典烤鴨五吃
兩隻鴨最多可以做到五吃，師傅會在現場展現片鴨秀，做成烤鴨切盤，其他鴨架、鴨肉部分有多種料理方式，可參考以下菜單。

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

草根前菜盤

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲包含了四種開胃小菜：蔥香油淋雞、金沙杏鮑菇、辣味螺肉、涼拌海蜇皮，每一盤份量都很多！

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲蔥香油淋雞的肉質滑嫩，多了蔥油的香氣味道更棒。

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲金沙杏鮑菇外層裹上鹹香鹹蛋黃香氣，厚實杏鮑菇加上滿口蛋黃香，真的會一口接一口。

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲辣味螺肉跟涼拌海蜇皮調味上非常開胃，真的是開胃好菜來著。

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

金蒜蓉蒸海大蝦
海大蝦本身就非常新鮮，口感彈牙鮮嫩，加上滿滿蒜蓉提味，這怎麼可能不好吃，底下還鋪上寬粉絲連醬汁都吸得一乾二淨，只不過單吃會有點太鹹啦！

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

繡球水翅翡翠羹
蟹肉絲加上香菇做成像是繡球花的形狀，周圍再用娃娃菜以及菠菜羹鋪滿，是視覺與味覺都豐富的一道料理，味道上清爽淡雅，味道鮮美。

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菓木窯烤片皮鴨（附十片餅皮）
師傅當場片鴨，一刀劃下肉汁四溢，採用北京烤鴨的做法，他們家的鴨皮口感非常酥脆，再包入餅皮、沾上甜麵醬以及大蔥，看到照片又想吃了！

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

墨魚腸米糕
米糕上再放上切片的墨魚腸，墨魚腸就像是火腿一樣有著畫龍點睛的效果，搭配軟Q米糕一起吃，多了甜甜鹹鹹的香氣更豐富。

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

青絲甘露金目鯛

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲肉質鮮嫩刺又不會太多，調味的剛剛好不會太搶戲，可以大塊吃魚肉蠻過癮的。

麻香菌菇燴虎掌

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲用麻油爆炒過的菇類，底下還有豬腳在裡頭，豬腳的口感是Ｑ彈帶有嚼勁的，帶著麻油香啃起來很過癮。

菊花鴨絲蓋帽
端上來想說到底哪裡像菊花，原來是要把蛋皮一片片切開來啦，攤開來就像是菊花的花瓣一樣，裡頭包著爆炒過後的鴨絲，吃起來鍋氣十足，配飯真的可以來個好幾碗。

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

酸菜鴨架寬粉鍋

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲用片鴨過後的鴨架煮成的酸菜寬粉鍋，有著鴨肉的鮮甜味還有酸菜的香，煮出來的寬粉超好吃！

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

戀香螺絲捲

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲炸銀絲卷撒上花生粉跟煉乳，這種組合怎麼可能不好吃。

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

桂圓銀耳芋圓湯

▲▼草根廚房餐廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲清爽的桂圓銀耳湯還搭配上Q彈的芋圓，甜度不會太高，甘甜退火，這種天氣吃最好。

烤鴨人的天堂
除了烤鴨厲害外，其他菜色其實都很出色，而且環境跟味道都沒話說，特別是喜歡他們的烤鴨啦，香氣豐富又不會太肥太膩口，還有多種吃法真的是喜歡吃烤鴨人的天堂！

草根廚房餐廳

地址：新竹市東區柴橋路350號
電話：03－5200351
營業時間：11：30－14：00、17：30－21：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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