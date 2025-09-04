ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北黑白切控必收藏！師傅刀功老練每樣都超細切　雨天照樣排隊

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

之前在找台北厲害黑白切跟麵店時滑到這家「96巷麵店」，位於科技大樓站附近，午餐時間來用餐生意非常好，下著雨的天氣是客滿狀態，小菜黑白切種類很多，師傅刀功很厲害，把小菜切得都細細的，看起來就是好吃樣。不過麵裡加了榨菜口味上好像也沒有比較好吃，真的是小菜比較強！

環境
麵店距離科技大樓站不遠，開車的話可以停在龍門國中停車場，走過去還蠻近的。內用空間不大，塞滿了客人有點擠，大部分應該都要併桌，不知道是下雨的關係還是怎樣，地板走起來有點油油滑滑的。

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
小菜種類非常豐富，主食也都是麵食，麵條可以選寬細，除了小菜外他們家的湯還不錯就是了，點餐後要先去櫃台買單。

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

小菜們
點了豆腐、海帶、大腸頭、小肚等，每一樣都切得細細的，淋上些醬油膏以及香油，口味上汁也不會過鹹，整體是清爽又涮嘴，搭配麵食真的很棒。

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

榨麻乾麵（細
他們家的乾麵醬汁對我來說有點太多太濕，榨麻就是榨菜加上麻醬的組合，味道蠻淡的，可以再加點辣椒會更夠味，再搭配小菜會覺得好吃一點。

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

嘴邊肉湯

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲湯頭不錯蠻香濃的，嘴邊肉稍嫌乾了一點。

地瓜葉

▲▼96巷麵店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

小菜必點
其實還有點另外一碗乾麵，不過味道比較起來好像差異不大，吃過後覺得對他們家的小菜印象比較深刻，是那種住在附近就會時不時來切小菜的店，麵食就看個人口味囉！

96巷麵店

地址：台北市大安區和平東路二段96巷12－2號
電話： 02－27352644
營業時間：周三至周日 07：00－14：30（周一二公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
IG、FB、部落格

