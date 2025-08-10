7隻天使紅蝦打底鋪上濃郁蟹膏鮭魚卵　永和痛風丼一碗500有找

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

最近朋友推薦了一間永和的「綺樂漁場 小家料理」小小間的但是生意很不錯，用餐期間不少客人打電話來預約外帶，是去年開幕的日式生魚丼飯，點最基本的生魚丼飯其實就已經夠豐富，想吃握壽司、壽司卷或是烤魚店裡通通有，這次點的丼飯味道很不錯，生魚片切得夠厚夠大片，想吃豐富海鮮丼，痛風丼點下去就對了！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境

位於竹林路上，這次開車前往，就停在耕莘醫院附近，就算是用餐時間路邊停車格還蠻多的，也有收費停車場平日一小時40元；搭捷運的話就在頂溪站下車步行前往距離最近。

▲是由一對夫妻所經營，店裡的陳設佈置以及餐具出現很多柴犬的身影，應該是有在養柴柴，走的是溫馨可愛的路線。

▲店裡空間不大，有吧檯座位以及一個四人桌，假日應該蠻容易客滿的。

菜單

▲除了菜單上的餐點外，吧台後方白板上也有，丼飯種類太多有點眼花撩亂。

餐點

▲海鮮丼都會有附上一碗味噌湯，魚肉給很多，但是湯的調味對我來說有點偏鹹。

爆蝦蟹膏鮭魚卵丼

足足有7隻天使紅蝦以及滿滿蟹膏鮭魚卵，價格450元算是蠻便宜的！海鮮的味道都非常新鮮沒有腥味，使用的飯是醋飯，還另外加了玉子燒以及漬物蘿蔔以及薑片，海鮮丼上桌基本上沒什麼調味，所以再自己淋上些醬油調味，醋飯上還有撒上些芝麻海苔提味，口感跟味道都不差，天使紅蝦的蝦頭有炙燒過，香氣更濃，鮮甜Q彈的口感非常好吃，難怪朋友每次來都點一樣的。

痛風丼2.0

天使紅蝦、鮭魚生魚片、鮪魚泥、生蠔、鮭魚卵、蟹膏、海膽、蝦卵，鮭魚生魚片切得很厚實，油脂豐富，裹著醋飯一起吃味道很棒。海膽也沒有腥味只是有點乾，把蟹膏、蝦卵、鮪魚泥跟醋飯攪拌之後鮮上加鮮。

▲另外朋友點的「綺樂生魚丼」就是最基本的海鮮丼，內容其實就已經夠豐富了，CP值很高。

▲想吃握壽司的也可以單點喔！

高CP值生魚片丼飯

基本上他們家的海鮮生魚片都非常新鮮，就食材豐富度以及美味度來說價格不算高，是永和會想再訪的日式生魚片丼飯喔！

綺樂漁場 小家料理

地址：新北市永和區竹林路131－1號

電話： 0916－082970

營業時間：11：30－14：00、17：30－20：30（周二公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►大安「深夜台式居酒屋」花椒麵香麻入味 可樂果皮蛋豆腐必吃

►濃郁系酒香提拉米蘇必吃！草屯迷人老宅咖啡深藏巷弄 還能逛展

►狗狗奇諾只有毛孩能點！宜蘭深夜暢聊好去處 咖啡廳藏身民宅1樓