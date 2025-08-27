ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

剝皮辣椒融入膠原蛋白魚骨湯！羅東日式海鮮拉麵　加湯加麵免費

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

從花蓮起家的「定置漁場三代目」分店越開越多家，之前回花蓮的時候有吃過本店味道很喜歡，那時候還要排隊，後來展店到基隆、羅東也都吃得到了，魚骨熬製的鮮美湯頭，口味多元有創意，當日漁獲新鮮上桌，做成少見的日式海鮮拉麵，湯麵吃不夠還可以續湯續麵，還有每月限定的餐點，實在是很有特色！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境
羅東店位於天津路上，是老房子改建的餐廳，不論白天晚上看起來都很有味道，正隔壁就有停車場，一小時30元，非常方便。

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

吧台座位居多
店內大多都是吧台的座位，這次五大一小用餐，也有一般的方桌可以坐，生意非常好，入座後沒多久就湧入人潮，這次是一開門營業就到，沒有排隊也不用候位。

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
掃桌上的QR Code點餐，餐點價格偏高一點，一碗麵要三百多元，不過想說都是用海鮮製作，想想好像也還可以。除了主食麵飯外，也有小食炸物等可以點來吃吃看。

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

七星潭炸魚

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲炸魚的價格比想像中要低，份量不少，口感酥脆魚肉鮮嫩，真的還蠻好吃的。

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

招牌柚子胡椒麵

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲使用九州柚子胡椒，吃起來有柑橘類的清新香氣，不過味道也偏平淡。

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

海鮮剝皮辣椒麵
個人覺得最好吃的就是這碗海鮮剝皮辣椒麵，湯頭濃郁，喝起來是非常爽口的剝皮辣椒辣度；配料有魚片、鮮蝦，整體味道很鮮美，湯底是濃郁的膠原蛋白魚骨白湯，不過不建議加麵，加了整個味道都變淡了，原汁原味吃最好吃！

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

三代目叉燒沾麵

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲另外還搭配一碗濃魚湯製作的沾麵醬，沾麵搭配的是細麵，吃起來有點不搭。

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

自家製XO醬紅甘拌麵
這款XO醬紅甘拌麵比沾麵好吃，使用細捲麵，口感上比較Q彈也比較吸附醬汁，XO醬帶著開胃的辣度，越吃越涮嘴。

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

紅甘鮑魚XO醬湯飯
看起來有夠奢侈，加上炙燒過後的紅甘魚片、海瓜子以及鮑魚，吃的時候再倒入膠原魚白湯，不過朋友說味道有點淡。

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼定置漁場三代目羅東店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲店內餐點算是有特色，不過不是每一道都好吃，拌麵跟剝皮辣椒海鮮麵比較值得點，其他老實說就還好囉！

定置漁場三代目羅東店

地址：宜蘭縣羅東鎮天津路41號
營業時間：11：45－14：00、17：45－20：00

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

►7隻天使紅蝦打底鋪上濃郁蟹膏鮭魚卵　永和痛風丼一碗500有找
►竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝　一鴨五吃還有桌邊流油片鴨秀
►大安「深夜台式居酒屋」花椒麵香麻入味　可樂果皮蛋豆腐必吃

關鍵字： 定置漁場三代目羅東店 宜蘭美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

推薦閱讀

濃郁系酒香提拉米蘇必吃！草屯迷人老宅咖啡深藏巷弄　還能逛展

濃郁系酒香提拉米蘇必吃！草屯迷人老宅咖啡深藏巷弄　還能逛展

狗狗奇諾只有毛孩能點！宜蘭深夜暢聊好去處　咖啡廳藏身民宅1樓

狗狗奇諾只有毛孩能點！宜蘭深夜暢聊好去處　咖啡廳藏身民宅1樓

南投隱藏版5星台日料理餐車！炒飯鋪上炙燒魚卵鮭魚只賣120元

南投隱藏版5星台日料理餐車！炒飯鋪上炙燒魚卵鮭魚只賣120元

開放客人自由播黑膠唱片！古亭站佛系咖啡廳　70元就能喝手沖

開放客人自由播黑膠唱片！古亭站佛系咖啡廳　70元就能喝手沖

Q Burger開賣港澳經典系列餐點

Q Burger開賣港澳經典系列餐點

全家零食、冰品飲料「買1送1」

全家零食、冰品飲料「買1送1」

限時3天！穿情侶裝玩樂園雙人1314元

限時3天！穿情侶裝玩樂園雙人1314元

宜蘭「海鮮剝皮辣椒麵」滿滿膠原蛋白

宜蘭「海鮮剝皮辣椒麵」滿滿膠原蛋白

獨／基隆-石垣島渡輪延至10月開航

獨／基隆-石垣島渡輪延至10月開航

被燒肉耽誤的甜點店籌備高雄2店

被燒肉耽誤的甜點店籌備高雄2店

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo奶茶三兄弟今天買1送1

高雄大樹水樂園8月底限時2天免費玩

松屋首度進軍桃園藝文特區

麻古隱藏版免費加料優惠曝光

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

收費隨喜！外雙溪秘境溪畔咖啡廳

清心福全5款無糖人氣飲品推薦

免門票！金山歐式莊園藏「荷蘭風車」

北市隱藏版花鐘「天使花毯盛放」

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

Q Burger開賣港澳經典系列餐點

全家零食、冰品飲料「買1送1」

限時3天！穿情侶裝玩樂園雙人1314元

宜蘭「海鮮剝皮辣椒麵」滿滿膠原蛋白

獨／基隆-石垣島渡輪延至10月開航

被燒肉耽誤的甜點店籌備高雄2店

CoCo奶茶三兄弟今天買1送1

一晚乾完2萬杯Shot！　條通祭衝夜經濟振興在地酒吧

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366