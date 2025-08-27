剝皮辣椒融入膠原蛋白魚骨湯！羅東日式海鮮拉麵　加湯加麵免費

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

從花蓮起家的「定置漁場三代目」分店越開越多家，之前回花蓮的時候有吃過本店味道很喜歡，那時候還要排隊，後來展店到基隆、羅東也都吃得到了，魚骨熬製的鮮美湯頭，口味多元有創意，當日漁獲新鮮上桌，做成少見的日式海鮮拉麵，湯麵吃不夠還可以續湯續麵，還有每月限定的餐點，實在是很有特色！

環境

羅東店位於天津路上，是老房子改建的餐廳，不論白天晚上看起來都很有味道，正隔壁就有停車場，一小時30元，非常方便。

吧台座位居多

店內大多都是吧台的座位，這次五大一小用餐，也有一般的方桌可以坐，生意非常好，入座後沒多久就湧入人潮，這次是一開門營業就到，沒有排隊也不用候位。

菜單

掃桌上的QR Code點餐，餐點價格偏高一點，一碗麵要三百多元，不過想說都是用海鮮製作，想想好像也還可以。除了主食麵飯外，也有小食炸物等可以點來吃吃看。

餐點

七星潭炸魚

▲炸魚的價格比想像中要低，份量不少，口感酥脆魚肉鮮嫩，真的還蠻好吃的。

招牌柚子胡椒麵

▲使用九州柚子胡椒，吃起來有柑橘類的清新香氣，不過味道也偏平淡。

海鮮剝皮辣椒麵

個人覺得最好吃的就是這碗海鮮剝皮辣椒麵，湯頭濃郁，喝起來是非常爽口的剝皮辣椒辣度；配料有魚片、鮮蝦，整體味道很鮮美，湯底是濃郁的膠原蛋白魚骨白湯，不過不建議加麵，加了整個味道都變淡了，原汁原味吃最好吃！

三代目叉燒沾麵

▲另外還搭配一碗濃魚湯製作的沾麵醬，沾麵搭配的是細麵，吃起來有點不搭。

自家製XO醬紅甘拌麵

這款XO醬紅甘拌麵比沾麵好吃，使用細捲麵，口感上比較Q彈也比較吸附醬汁，XO醬帶著開胃的辣度，越吃越涮嘴。

紅甘鮑魚XO醬湯飯

看起來有夠奢侈，加上炙燒過後的紅甘魚片、海瓜子以及鮑魚，吃的時候再倒入膠原魚白湯，不過朋友說味道有點淡。

▲店內餐點算是有特色，不過不是每一道都好吃，拌麵跟剝皮辣椒海鮮麵比較值得點，其他老實說就還好囉！

定置漁場三代目羅東店

地址：宜蘭縣羅東鎮天津路41號

營業時間：11：45－14：00、17：45－20：00

