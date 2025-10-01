泰山區藏身畫廊店中店咖啡廳　自烘手沖均一價80元還能選豆

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

新北市泰山區推薦這家明志科技大學附近的「芳咖啡」，隱身在千大軒畫廊內，是一家好喝又有溫度，值得五星推薦的自烘咖啡廳。價格便宜更是一大優勢，單品手沖咖啡居然只要80元，豆單還非常漂亮，推薦咖啡控一定要來朝聖。

位置＆交通

地址位在新北市泰山區明志路三段20號，靠近明志科技大學、輔仁大學附設醫院，藏身「千大軒畫廊」內的店中店性質非常有趣，如果不是住附近的在地人朋友推薦，即使經過無數次都不會發現這裡有間咖啡店，距離各大捷運站都有段距離，門口有公車站牌「泰山巖」，但最建議還是自行開車、騎車前往最為方便。

▲周一、二為固定烘豆日，如果看到門口的燈有亮，表示就是有煮咖啡，若是專程前往擔心撲空的人，出發前可以先打電話詢問，確認有開門營業再過去。

介紹

這是一家複合式經營的咖啡店，主體是販售各式畫作的畫廊，此外店內還有很多老闆的收藏，喜歡老物件的人可以同時挖挖寶，不少有趣的酷東西。雖然擺了很多東西，但不會有髒髒舊舊或是混亂之感，看得出來老闆有認真整理，店內座位數不多，包含吧台大概就十個座位左右，真的就是一個專心品嚐好咖啡的地方，並不適合帶電腦來或是聊天久坐。

▲這台復古遊戲機台是真的可以玩，老闆還會熱情教你該怎麼玩。

▲老闆除了親切介紹豆單外，還請我們吃了古早味零食香蕉飴，讓人真的很難不五顆星推薦這裡。

菜單

販售的品項非常簡單，義式咖啡、手沖咖啡、特調咖啡幾種選擇，搭配一些季節限定咖啡；住附近的熟客朋友表示，卡布、琥珀、手沖都很好喝，來了好幾次完全沒有踩雷，價格還很便宜更要大力推薦。

▲手沖豆單非常漂亮，各種產區的豆子都有，無論哪種豆子做成手沖，均一價都是80元，價格真的超級佛心！

▲如果一時不知道要點哪支豆子的話，可以請老闆做介紹，或者把喜好告知老闆，請專業的直接幫你決定一支，就不用煩惱要點哪種了。

哥斯大黎加 拉斯拉哈斯莊園 黑靈魂 日曬 80元

▲這杯是我點的，有著圓潤的熱帶水果香氣，柔和酸度十分平衡；芳咖啡風味呈現都很乾淨，不同溫度的味道都很精彩，一杯要賣180元都沒問題。

瓜地馬拉 歐卡那莊園 波本 雙重浸泡 水洗 80元

▲朋友點的這杯，我只有在剛上桌很燙的時候淺嚐一口，後來想再喝已被對方喝光。

心得

感謝住在附近的泰山朋友推薦，才沒讓我錯過這麼一家好咖啡店，「芳咖啡」絕對值得五顆星推薦，咖啡這麼好喝又便宜，老闆真的是佛心來著，即使是要專程前來喝一杯我都覺得值得，如果你是喜歡喝咖啡的人，強力推薦一定要來朝聖！

芳咖啡

地址：新北市泰山區明志路三段20號

電話：02－29011248

營業時間：12：30～17：30（周日／一／二公休）

